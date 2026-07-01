L'électrification automobile n'est plus réservée aux véhicules haut de gamme. En France, cette révolution technologique s'ancre désormais dans le quotidien de milliers de conducteurs, transformant profondément nos habitudes de mobilité. Le constructeur MG l'a bien compris et propose deux modèles pensés spécifiquement pour répondre aux besoins des familles modernes : le MG4 Urban et le MGS9 hybride rechargeable.

MG4 Urban : l'électrique devient accessible

Le passage à la mobilité 100% électrique semble encore intimidant pour certains foyers. Pourtant, avec le MG4 Urban, la marque chinoise démontre qu'il est possible de franchir le cap sans sacrifier l'espace, la technologie ou le budget familial. Ce compacte électrique s'impose comme une alternative crédible face aux modèles thermiques traditionnels.

Un habitacle généreux malgré son gabarit compact

Le MG4 Urban cible particulièrement les jeunes couples avec enfants vivant en milieu urbain. Son atout majeur réside dans son habitabilité remarquable pour sa catégorie, offrant un espace confortable pour cinq occupants. Mais c'est surtout son coffre qui impressionne : avec 577 litres de capacité, il se positionne comme le leader de son segment, largement suffisant pour les courses hebdomadaires ou les escapades du week-end.

Une autonomie qui libère du stress de la recharge

L'angoisse de la panne sèche électrique devient obsolète avec ce modèle. Le MG4 Urban affiche une autonomie remarquable de 602 kilomètres en cycle WLTP urbain, permettant d'envisager sereinement les trajets quotidiens sans planifier constamment les arrêts aux bornes de recharge. De quoi effectuer plusieurs allers-retours domicile-travail ou même partir en week-end sans contrainte.

Des avantages concrets au quotidien

Au-delà de ses qualités intrinsèques, le MG4 Urban bénéficie de la précieuse vignette Crit'Air ZÉRO, ouvrant la porte à plusieurs privilèges :

Accès sans restriction aux Zones à Faibles Émissions (ZFE) des grandes métropoles françaises

Stationnement gratuit ou à tarif réduit dans de nombreux centres-villes

Circulation autorisée lors des pics de pollution

Zéro émission locale contribuant à la qualité de l'air urbain

Côté technologie, l'équipement ne déçoit pas avec son écran central de 12,8 pouces et la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto de série, garantissant une connectivité permanente pour toute la famille.

Le tout est proposé à partir de 199 euros par mois pendant 48 mois, avec un apport initial de 3 084,63 euros et une dernière mensualité de 8 411,70 euros, un positionnement tarifaire redoutablement compétitif.

MGS9 : le grand SUV familial électrifié

Pour les familles nombreuses ou les conducteurs nécessitant un volume généreux, MG propose le MGS9, un imposant SUV hybride rechargeable qui rivalise avec des modèles bien plus onéreux.

Sept vraies places dans un format XXL

Avec ses près de cinq mètres de longueur, le MGS9 ne lésine pas sur l'espace. Ses sept places sont véritablement exploitables, même pour des adultes sur les trajets longue distance. En configuration cinq places, le coffre atteint des dimensions impressionnantes : entre 1 026 et 1 052 litres, de quoi accueillir bagages, poussettes, matériel sportif et provisions sans aucune frustration.

Une motorisation hybride rechargeable performante

Le MGS9 associe un moteur essence 1.5 turbo à un bloc électrique pour développer une puissance cumulée de 299 chevaux. Sa batterie de 24,7 kWh permet de parcourir jusqu'à 100 kilomètres en mode 100% électrique, couvrant ainsi l'essentiel des besoins quotidiens sans consommer une goutte de carburant. Pour les trajets plus longs, le moteur thermique prend le relais sans stress d'autonomie. Comme son petit frère, il arbore fièrement la vignette Crit'Air ZÉRO.

Un niveau d'équipement premium

L'habitacle du MGS9 rivalise avec celui de modèles allemands bien plus coûteux. Il propose notamment :

Double écran numérique de 12,3 pouces pour le conducteur et la navigation

Système audio premium BOSE avec 12 haut-parleurs

Sièges avant avec fonctions massage et ventilation

Cinq ports USB répartis dans l'habitacle pour toute la famille

Connectivité avancée dernière génération

Le smart premium à la portée des familles françaises

Avec un tarif débutant à 32 990 euros, le MGS9 bouleverse les codes du segment des grands SUV sept places électrifiés. MG prouve qu'il n'est plus nécessaire de se tourner vers les marques premium traditionnelles aux tarifs prohibitifs pour bénéficier d'un véhicule spacieux, bien équipé et respectueux de l'environnement.

Ces deux modèles incarnent parfaitement la démocratisation de l'électrification automobile en France : une technologie mature, accessible et parfaitement adaptée aux besoins réels des familles modernes, qu'elles vivent en ville ou recherchent un véhicule polyvalent pour tous les usages.