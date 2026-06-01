Le Tesla Model Y s'impose comme une référence incontournable sur le marché européen des SUV électriques. Sa version la plus accessible, baptisée Standard, a largement contribué à ce succès commercial en démocratisant l'accès à ce crossover américain prisé des familles.

Un succès commercial qui ne se dément pas

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : le Tesla Model Y a enregistré plus de 6 000 immatriculations en 2025 sur le marché espagnol, soit une progression de 9,28% par rapport à l'année précédente. Cette dynamique s'est même accélérée en 2026, avec une hausse spectaculaire de 66,29% sur les cinq premiers mois de l'année, totalisant 2 225 livraisons.

Pour rappel, ce modèle a été désigné voiture la plus vendue au monde en 2024, toutes motorisations confondues, confirmant l'engouement planétaire pour ce véhicule électrique familial.

Les dimensions généreuses d'un SUV moderne

Lancé initialement en 2019 puis restylé, le Model Y affiche des mensurations imposantes :

Longueur : 4,79 mètres

Largeur : 1,92 mètre

Hauteur : 1,62 mètre

Empattement : 2,89 mètres

Ces dimensions généreuses garantissent un habitabilité remarquable pour les occupants et un volume de coffre adapté aux besoins familiaux.

Version Standard : les compromis d'une entrée de gamme accessible

Pour proposer un prix d'accès à 40 990 euros, Tesla a dû faire des choix sur l'équipement de cette version Standard. Voici les principales différences avec les finitions supérieures.

Extérieur épuré

Visuellement, la version d'entrée de gamme se distingue par plusieurs éléments. Absence de bande LED reliant les phares à l'avant, jantes Aperture de 18 pouces (environ 46 centimètres) au lieu de 19, rétroviseurs à rabattement manuel et feux arrière au design simplifié caractérisent cette déclinaison plus sobre.

Intérieur rationalisé

À l'intérieur, les concessions sont plus nombreuses. La colonne de direction se règle manuellement, les sièges avant chauffants se pilotent depuis l'écran tactile central plutôt que par commandes dédiées, et les places arrière ne bénéficient plus de la fonction chauffage ni ventilation.

Le système audio se limite à sept haut-parleurs contre quatorze pour les autres versions. Les vitres avant ne disposent pas du double vitrage acoustique, les dossiers arrière se rabattent manuellement, et l'éclairage d'ambiance ainsi que l'écran pour les passagers arrière ont été supprimés. Le toit panoramique en verre, toujours présent, devient opaque.

Des performances électriques convaincantes

Motorisation et dynamique

Sous le plancher, un moteur électrique de 299 chevaux anime le train arrière. Les performances restent très honorables avec un 0 à 100 km/h abattu en 7,2 secondes et une vitesse maximale de 201 km/h.

Autonomie et recharge

La batterie de 60 kWh offre une autonomie homologuée de 534 kilomètres selon le cycle WLTP, largement suffisante pour un usage quotidien et les trajets interurbains. En revanche, la puissance de recharge en courant continu se limite à 175 kW, contre 250 kW pour les versions équipées de batteries plus capacitives.

La suspension à amortisseurs passifs remplace les systèmes adaptatifs ou pilotés électroniquement des finitions supérieures, un compromis qui n'affecte pas fondamentalement le confort de roulage.

L'autopilot avancé en option payante

Point important : la version Standard ne comprend pas le système de conduite semi-autonome avancé de Tesla dans son prix de base. Ce pack, qui inclut notamment le régulateur de vitesse adaptatif, le changement de voie automatique, le stationnement assisté et la reconnaissance des panneaux de signalisation, nécessite un abonnement mensuel de 99 euros.

Bonne nouvelle cependant, le matériel électronique nécessaire est déjà installé, permettant d'activer ces fonctions à tout moment sans modification matérielle du véhicule.

Un positionnement stratégique sur le marché européen

Avec ce tarif de 40 990 euros, Tesla se positionne agressivement sur le segment des SUV électriques familiaux. Rares sont les concurrents offrant des dimensions, une autonomie et des performances comparables pour un prix équivalent, ce qui explique largement le succès commercial de ce modèle auprès d'une clientèle européenne séduite par l'électrique sans compromis majeur sur l'espace et le dynamisme.