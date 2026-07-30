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Mercedes GLA électrique avec sa nouvelle calandre illuminée et son design SUV compact premium

Mercedes GLA électrique : 657 km d'autonomie pour contrer l'offensive des SUV chinois premium

Sarah Wagner Actualités

Mercedes frappe un grand coup avec son nouveau GLA. Le constructeur allemand dévoile une offensive électrique majeure face à l'invasion des marques chinoises sur le segment premium. Avec une autonomie atteignant 657 kilomètres et un habitacle qui redéfinit le luxe compact, ce SUV pourrait bien redistribuer les cartes du marché.

Une offensive électrique sans compromis

Fini le temps où Mercedes ne devait affronter que BMW, Audi ou Porsche. L'arrivée fracassante de géants chinois comme Exlantis ou Zeekr bouleverse totalement les règles du jeu. Pour contrer cette menace, la marque à l'étoile a travaillé pendant un an sur cette nouvelle génération du GLA, et le résultat impressionne.

"Ce coche viene a completar la familia", déclare Ola Källenius, PDG de Mercedes. Le groupe poursuit sa stratégie d'électrification avec détermination, et ce GLA représente un argument de poids dans cette bataille technologique et commerciale.

Design musclé et dimensions optimisées

À première vue, le nouveau GLA affiche un caractère beaucoup plus affirmé que son prédécesseur. Mercedes a peaufiné les proportions avec précision :

  • Hauteur abaissée de 20 millimètres pour un centre de gravité plus bas
  • Empattement allongé de 61 millimètres
  • Voie arrière élargie de 31 millimètres
  • Jantes de 45,7 à 50,8 centimètres selon les finitions

La nouvelle signature lumineuse frontale constitue l'innovation phare. Pour la première fois sur un Mercedes compact électrique, une calandre illuminée fait son apparition. Elle intègre un panneau effet verre fumé abritant 608 points lumineux capables d'exécuter des animations de bienvenue avec l'étoile centrale. Sur les versions hybrides, 150 petites étoiles chromées ornent la calandre avec une signature LED périphérique.

Un intérieur qui justifie le positionnement premium

L'habitacle représente sans doute l'atout majeur du nouveau GLA. Dès l'ouverture de la portière, l'espace et la technologie sautent aux yeux. Le système MBUX Superscreen occupe toute la largeur du tableau de bord avec trois écrans distincts :

  • Instrumentation numérique de 26 centimètres
  • Écran central de 35,6 centimètres
  • Écran passager de 35,6 centimètres pour le divertissement personnel

L'espace habitable progresse sensiblement. Les passagers avant gagnent 7 millimètres aux jambes, tandis que ceux à l'arrière bénéficient de 38 millimètres supplémentaires. Le toit panoramique de série contribue également à cette impression de volume.

Le coffre passe à 410 litres, soit 70 litres de plus, extensibles jusqu'à 1.400 litres banquette rabattue. Bonus pour les versions électriques : un frunk de 107 litres sous le capot avant.

Intelligence artificielle embarquée

Le nouveau système MBUX intègre un assistant virtuel combinant ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini. Cette synergie permet des conversations naturelles, des réponses à des questions complexes et une assistance complète pour la navigation ou le divertissement.

Trois motorisations électriques au lancement

Mercedes commercialise d'abord le GLA en version 100% électrique avec trois déclinaisons :

GLA 200 electric : version d'accès avec 165 kW (224 chevaux) et batterie LFP de 58 kWh utiles.

GLA 250+ electric : moteur de 200 kW (272 chevaux) associé à une batterie NMC de 85 kWh.

GLA 350 4MATIC electric : haut de gamme avec 260 kW (354 chevaux), transmission intégrale et un 0 à 100 km/h expédié en 5,4 secondes.

L'autonomie maximale homologuée WLTP atteint 657 kilomètres. Grâce à l'architecture 800 volts, le SUV peut récupérer jusqu'à 270 kilomètres d'autonomie en seulement dix minutes sur une borne rapide de 320 kW.

Des hybrides essence en 2027

Début 2027, Mercedes enrichira la gamme avec des motorisations thermiques électrifiées. Toutes reposeront sur un nouveau bloc turbo essence quatre cylindres 1,5 litre associé à un système hybride léger 48 volts et une boîte automatique à double embrayage à huit rapports. Le moteur électrique intégré apporte 22 kW supplémentaires et permet de rouler en tout électrique à basse vitesse.

Personnalisation et prix

Mercedes propose quatre lignes d'équipement : Style, Progressive, AMG Line et AMG Line Plus, plus une édition Night Edition exclusive avec détails noirs brillants et jantes spécifiques de 50,8 centimètres.

Les premières livraisons sont attendues au troisième trimestre 2026 avec un tarif de départ fixé à 54.000 euros pour la version de base. Un positionnement agressif pour contrer aussi bien les allemandes rivales que les nouvelles venues chinoises qui menacent l'hégémonie européenne sur le segment premium.

Tags: #Mercedes #SUV électrique #MBUX

Questions fréquentes

1 Quelle est l'autonomie du nouveau Mercedes GLA électrique ?
Le nouveau Mercedes GLA électrique offre une autonomie exceptionnelle de 657 kilomètres. Cette performance lui permet de rivaliser directement avec les SUV chinois premium qui arrivent sur le marché européen.
2 Quelles sont les principales évolutions du design par rapport à l'ancien modèle ?
Le nouveau GLA présente un caractère plus affirmé avec une hauteur abaissée de 20 mm, un empattement allongé de 61 mm et une voie arrière élargie de 31 mm. La nouveauté majeure est la calandre illuminée avec 608 points lumineux, une première sur un Mercedes compact électrique.
3 Quel est l'équipement technologique de l'habitacle ?
L'habitacle dispose du système MBUX Superscreen qui occupe toute la largeur du tableau de bord avec trois écrans distincts : instrumentation de 26 cm, écran central de 35,6 cm et écran passager de 35,6 cm. Le système intègre également un assistant virtuel combinant ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini.
4 Quelle est la capacité de chargement du nouveau GLA ?
Le coffre offre 410 litres de volume, soit 70 litres de plus que la génération précédente, extensibles jusqu'à 1.400 litres banquette rabattue. Les versions électriques bénéficient en plus d'un frunk de 107 litres sous le capot avant.
5 Pourquoi Mercedes lance-t-il ce nouveau GLA maintenant ?
Mercedes répond à l'arrivée des constructeurs chinois premium comme Exlantis ou Zeekr qui bouleversent le marché. Ce nouveau GLA électrique représente une offensive stratégique pour maintenir sa position sur le segment des SUV compacts premium.

Ce qu'il faut retenir

  • Mercedes lance un nouveau GLA électrique avec 657 km d'autonomie pour concurrencer les marques chinoises premium comme Exlantis et Zeekr
  • Le design évolue avec une hauteur réduite de 20 mm, un empattement allongé de 61 mm et une calandre illuminée à 608 points lumineux
  • L'intérieur intègre le système MBUX Superscreen avec trois écrans totalisant 97,2 cm de largeur sur le tableau de bord
  • L'habitabilité progresse significativement : +38 mm aux jambes arrière et un coffre passant de 340 à 410 litres (+70 litres supplémentaires pour l'avant électrique)
  • Les versions électriques disposent d'un frunk de 107 litres sous le capot avant
  • L'assistant virtuel MBUX combine ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini pour des fonctionnalités d'intelligence artificielle avancées
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