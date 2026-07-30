Mercedes frappe un grand coup avec son nouveau GLA. Le constructeur allemand dévoile une offensive électrique majeure face à l'invasion des marques chinoises sur le segment premium. Avec une autonomie atteignant 657 kilomètres et un habitacle qui redéfinit le luxe compact, ce SUV pourrait bien redistribuer les cartes du marché.

Une offensive électrique sans compromis

Fini le temps où Mercedes ne devait affronter que BMW, Audi ou Porsche. L'arrivée fracassante de géants chinois comme Exlantis ou Zeekr bouleverse totalement les règles du jeu. Pour contrer cette menace, la marque à l'étoile a travaillé pendant un an sur cette nouvelle génération du GLA, et le résultat impressionne.

"Ce coche viene a completar la familia", déclare Ola Källenius, PDG de Mercedes. Le groupe poursuit sa stratégie d'électrification avec détermination, et ce GLA représente un argument de poids dans cette bataille technologique et commerciale.

Design musclé et dimensions optimisées

À première vue, le nouveau GLA affiche un caractère beaucoup plus affirmé que son prédécesseur. Mercedes a peaufiné les proportions avec précision :

Hauteur abaissée de 20 millimètres pour un centre de gravité plus bas

Empattement allongé de 61 millimètres

Voie arrière élargie de 31 millimètres

Jantes de 45,7 à 50,8 centimètres selon les finitions

La nouvelle signature lumineuse frontale constitue l'innovation phare. Pour la première fois sur un Mercedes compact électrique, une calandre illuminée fait son apparition. Elle intègre un panneau effet verre fumé abritant 608 points lumineux capables d'exécuter des animations de bienvenue avec l'étoile centrale. Sur les versions hybrides, 150 petites étoiles chromées ornent la calandre avec une signature LED périphérique.

Un intérieur qui justifie le positionnement premium

L'habitacle représente sans doute l'atout majeur du nouveau GLA. Dès l'ouverture de la portière, l'espace et la technologie sautent aux yeux. Le système MBUX Superscreen occupe toute la largeur du tableau de bord avec trois écrans distincts :

Instrumentation numérique de 26 centimètres

Écran central de 35,6 centimètres

Écran passager de 35,6 centimètres pour le divertissement personnel

L'espace habitable progresse sensiblement. Les passagers avant gagnent 7 millimètres aux jambes, tandis que ceux à l'arrière bénéficient de 38 millimètres supplémentaires. Le toit panoramique de série contribue également à cette impression de volume.

Le coffre passe à 410 litres, soit 70 litres de plus, extensibles jusqu'à 1.400 litres banquette rabattue. Bonus pour les versions électriques : un frunk de 107 litres sous le capot avant.

Intelligence artificielle embarquée

Le nouveau système MBUX intègre un assistant virtuel combinant ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini. Cette synergie permet des conversations naturelles, des réponses à des questions complexes et une assistance complète pour la navigation ou le divertissement.

Trois motorisations électriques au lancement

Mercedes commercialise d'abord le GLA en version 100% électrique avec trois déclinaisons :

GLA 200 electric : version d'accès avec 165 kW (224 chevaux) et batterie LFP de 58 kWh utiles.

GLA 250+ electric : moteur de 200 kW (272 chevaux) associé à une batterie NMC de 85 kWh.

GLA 350 4MATIC electric : haut de gamme avec 260 kW (354 chevaux), transmission intégrale et un 0 à 100 km/h expédié en 5,4 secondes.

L'autonomie maximale homologuée WLTP atteint 657 kilomètres. Grâce à l'architecture 800 volts, le SUV peut récupérer jusqu'à 270 kilomètres d'autonomie en seulement dix minutes sur une borne rapide de 320 kW.

Des hybrides essence en 2027

Début 2027, Mercedes enrichira la gamme avec des motorisations thermiques électrifiées. Toutes reposeront sur un nouveau bloc turbo essence quatre cylindres 1,5 litre associé à un système hybride léger 48 volts et une boîte automatique à double embrayage à huit rapports. Le moteur électrique intégré apporte 22 kW supplémentaires et permet de rouler en tout électrique à basse vitesse.

Personnalisation et prix

Mercedes propose quatre lignes d'équipement : Style, Progressive, AMG Line et AMG Line Plus, plus une édition Night Edition exclusive avec détails noirs brillants et jantes spécifiques de 50,8 centimètres.

Les premières livraisons sont attendues au troisième trimestre 2026 avec un tarif de départ fixé à 54.000 euros pour la version de base. Un positionnement agressif pour contrer aussi bien les allemandes rivales que les nouvelles venues chinoises qui menacent l'hégémonie européenne sur le segment premium.