Le constructeur chinois XPeng frappe un grand coup avec le L03, un SUV coupé qui marque une première mondiale : un lancement simultané sur 65 marchés, dont l'Europe et la Chine. Mais ce qui rend ce modèle particulièrement intéressant pour le marché européen, c'est qu'il porte la signature d'un designer espagnol passé par les plus grands noms de l'automobile italienne.

Un design signé par un ancien de chez Ferrari

Derrière les lignes élégantes du XPeng L03 se cache JuanMa López, ancien chef du design extérieur chez Ferrari, où il a notamment travaillé avant le Ferrari Purosangue. Son CV impressionnant inclut également des passages chez Lamborghini (design intérieur), Audi et Seat. Cette expertise européenne se ressent dans chaque détail du véhicule.

Le L03 adopte la philosophie de design "Vital Flow" avec un toit descendant caractéristique et une ligne de ceinture ascendante qui se rejoignent au niveau du pilier C noir. Les portières sans cadre apportent une touche premium indéniable. Mais ce sont surtout les optiques avant en forme de demi-X (logo XPeng) équipées de 400 LED qui attirent immédiatement l'attention.

Des dimensions pensées pour l'Europe

Avec ses dimensions de 4,65 mètres de long, 1,92 mètre de large et 1,60 mètre de haut, le XPeng L03 se positionne idéalement sur le segment des SUV compacts. Son empattement généreux de 2,85 mètres promet un habitacle spacieux, particulièrement aux places arrière.

Le coefficient aérodynamique de 0,228 constitue une référence dans sa catégorie, contribuant directement à optimiser l'autonomie. Côté rangement, le coffre arrière offre 367 litres, complété par un frunk avant de 89 litres sur les versions propulsion, réduit à 44 litres sur les variantes à transmission intégrale.

Un habitacle minimaliste et high-tech

L'intérieur mise sur le minimalisme avec une imposante dalle centrale de 15,6 pouces accompagnée d'un combiné d'instrumentation de 8,8 pouces. L'ambiance lumineuse personnalisable propose 256 couleurs différentes, tandis que les matériaux affichent une qualité supérieure, même sur les contre-portes arrières.

Le volant à deux branches, aplati en haut et en bas, intègre des commandes satellites. XPeng annonce pas moins de 37 espaces de rangement dans l'habitacle, ainsi que des plateformes de recharge sans fil pour smartphones. L'assistant vocal doté d'intelligence artificielle XOS 6 permet de contrôler les fonctions du véhicule de manière naturelle après avoir prononcé "Hi XPeng".

Particularité notable : XPeng est le premier constructeur de la région Asie-Pacifique à intégrer Google Maps Auto SDK personnalisé, offrant une navigation optimale pour les utilisateurs européens.

Deux motorisations : électrique pure et autonomie étendue

Le XPeng L03 se décline en plusieurs configurations :

Versions 100% électriques :

Standard Range : batterie de 58,3 kWh, 245 chevaux, 0 à 100 km/h en 7,5 secondes

batterie de 58,3 kWh, 245 chevaux, 0 à 100 km/h en 7,5 secondes Long Range : batterie de 71,2 kWh, 245 chevaux, 0 à 100 km/h en 6,6 secondes

batterie de 71,2 kWh, 245 chevaux, 0 à 100 km/h en 6,6 secondes Ultra AWD : transmission intégrale, 387 chevaux, 0 à 100 km/h en 4,5 secondes

Toutes les versions bénéficient d'une charge rapide impressionnante : de 20 à 80% en seulement 20 minutes, avec des puissances maximales allant jusqu'à 236 kW pour la grande batterie.

Version à autonomie étendue (REEV) :

Cette variante ingénieuse embarque un moteur essence 1.5 litre dont l'unique fonction est de recharger la batterie de 37,25 kWh. Associé à un réservoir de 42 litres, ce système permet de dépasser les 1 000 kilomètres d'autonomie totale, idéal pour les longs trajets sans contrainte de recharge.

Disponibilité et tarifs attractifs

XPeng prévoit une arrivée échelonnée sur le marché européen. La version à autonomie étendue débarquera fin 2026 autour de 40 000 euros, suivie début 2027 par les versions 100% électriques à partir de 35 000 euros environ (prix publics hors promotions).

À ces tarifs, le L03 se positionne agressivement face aux Tesla Model Y, Volkswagen ID.4 et autres Hyundai Ioniq 5, tout en apportant une touche de design européen rare chez les constructeurs chinois. La version Ultra, reconnaissable à ses jantes de 20 pouces et étriers jaunes, propose notamment des sièges massants 14 points pour un confort optimal.

Le défi pour XPeng sera de convaincre les automobilistes européens de franchir le cap vers cette marque encore méconnue, malgré des arguments techniques et tarifaires particulièrement séduisants.