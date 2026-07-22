Le SUV électrique Škoda Elroq RS humilie trois supercars mythiques des années 80 sur le quart de mile

Quand un SUV électrique tchèque défie les légendes italiennes et allemandes du passé, le résultat est aussi surprenant qu'édifiant. Škoda a orchestré une confrontation spectaculaire entre son nouveau fer de lance électrique, l'Elroq RS, et trois icônes absolues des années 80 : la Lamborghini Countach, la Ferrari Testarossa et la Porsche 944 Turbo.

L'électrification triomphe sur le mythe

Sur le légendaire circuit de Dunsfold, où Top Gear a écrit ses plus belles pages, cette course d'accélération sur 402 mètres (un quart de mile) illustre parfaitement l'évolution technologique automobile. Le verdict est sans appel : le SUV électrique moderne surclasse ces trois monuments du sport automobile, malgré un poids de 2,2 tonnes.

Cette domination s'explique par la nature même de la propulsion électrique. Contrairement aux moteurs thermiques qui doivent monter en régime et enchaîner les rapports, les moteurs électriques délivrent leur couple maximal instantanément, dès le premier tour de roue. Un avantage décisif lors des départs arrêtés.

Les nobles guerriers du passé

Lamborghini Countach LP400 : la furie italienne

Lancée en 1974, la Countach reste l'une des silhouettes les plus emblématiques de l'histoire automobile. Son V12 de 3,9 litres développait 379 chevaux et 368 Nm de couple, propulsant cette fusée italienne de 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Sa vitesse maximale culminait à 309 km/h, le tout avec une boîte manuelle à cinq rapports.

Ferrari Testarossa : l'essence des années 80

Arrivée dix ans plus tard en 1984, la Testarossa et son moteur V12 à plat de 4,9 litres incarnait le glamour ochentero. Ses 390 chevaux et 490 Nm de couple permettaient un 0 à 100 km/h en 5,8 secondes, pour une pointe à 290 km/h. Son design avec les célèbres ouïes latérales reste iconique.

Porsche 944 Turbo : l'efficacité germanique

La plus modeste du trio en termes de puissance pure, la 944 Turbo (1985) misait sur l'équilibre. Son quatre cylindres en ligne turbocompressé de 2,5 litres délivrait 250 chevaux et 350 Nm. Le 0 à 100 km/h était bouclé en 5,9 secondes, avec une vitesse maximale de 260 km/h.

L'Elroq RS : la révolution électrique tchèque

Face à ces légendes, le Škoda Elroq RS débarque avec un arsenal technologique moderne. Développé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen, ce SUV électrique embarque une configuration bimotor offrant :

340 chevaux de puissance combinée

de puissance combinée 545 Nm de couple disponible instantanément

disponible instantanément Transmission intégrale pour une traction optimale

0 à 100 km/h en 5,4 secondes

Vitesse maximale bridée à 180 km/h

Sa batterie lithium-ion de 82 kWh bruts (77 kWh nets) lui confère une autonomie de 550 kilomètres environ. La charge rapide jusqu'à 165 kW permet de passer de 10 à 80% en seulement 29 minutes.

Le duel : modernité contre nostalgie

Lors de cette épreuve chronométrée, l'Elroq RS a franchi la ligne d'arrivée en tête, exploitant parfaitement son couple instantané et sa transmission intégrale. La Testarossa s'est montrée la plus compétitive parmi les thermiques, terminant à quelques dixièmes seulement du Škoda. La Countach et la 944 Turbo ont accusé un retard plus conséquent.

Ce test démontre une réalité incontestable : un SUV familial électrique moderne possède désormais les performances de supercars d'hier. L'évolution technologique de ces 40 à 50 dernières années transforme radicalement notre perception de la performance automobile.

Au-delà des chiffres

Si l'Elroq RS triomphe au chronomètre, ces trois icônes conservent un avantage immatériel : l'émotion pure. Le hurlement d'un V12 italien ou le sifflement d'un turbo Porsche restent des sensations que l'électrique ne peut reproduire. Mais en termes de performances brutes et d'efficacité quotidienne, la page se tourne définitivement.

Cette confrontation générationnelle prouve que la démocratisation de la performance est en marche. Ce qui nécessitait hier un budget démesuré et des compromis pratiques drastiques devient accessible dans un véhicule familial électrique moderne.