Batteries de voitures électriques : les modèles coréens dominent le classement mondial de la longévité

Une vaste étude menée sur près de 10 000 véhicules électriques en Suède vient bouleverser les idées reçues sur la durabilité des batteries. Et le résultat est sans appel : les constructeurs sud-coréens trustent les trois premières places du podium, avec des performances qui dépassent même les marques premium européennes et Tesla.

Une étude d'ampleur inédite pour mesurer la santé réelle des batteries

La plateforme suédoise de vente automobile Carla a analysé 9 954 tests de batteries de véhicules électriques vendus entre 2022 et 2026 en Suède. L'originalité de cette enquête ? L'utilisation d'un outil de diagnostic professionnel développé par AVILOO, capable de mesurer l'état réel de la batterie, contrairement aux estimations souvent optimistes fournies par les ordinateurs de bord des véhicules.

L'objectif était de déterminer quelle capacité conservent les batteries après avoir parcouru 100 000 kilomètres, un kilométrage que la plupart des automobilistes atteignent après trois à quatre années d'utilisation.

Le trio gagnant : Kia et Hyundai en tête

Les résultats confirment l'excellence technologique du groupe Hyundai-Kia en matière de gestion des batteries :

Kia e-Niro : le champion absolu

Le Kia e-Niro s'impose comme le leader incontesté avec une batterie conservant 97,25 % de sa capacité après 100 000 kilomètres. Une performance remarquable qui témoigne d'une dégradation quasi inexistante.

Hyundai Kona : second de peu

Le Hyundai Kona électrique talonne son cousin avec un score de 97,18 %. Partageant la même batterie de 64 kWh que le e-Niro, il confirme la fiabilité de cette technologie coréenne.

Kia EV6 : le bronze pour la nouvelle génération

Le plus récent Kia EV6, équipé d'une batterie plus importante de 77,4 kWh, complète ce podium 100 % sud-coréen avec 95,95 % de capacité résiduelle.

Tesla et les marques européennes : des performances solides mais inférieures

Contrairement aux attentes, Tesla ne figure pas dans le top 5. Le premier modèle de la marque américaine, la Model 3, n'apparaît qu'en huitième position avec 93,94 % de capacité conservée après 100 000 kilomètres. Cette version équipée de la batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 60,5 kWh fournie par CATL fait mieux que sa variante dotée de la batterie NMC de LG Chem, qui n'atteint que 91,5 %.

Les constructeurs européens dans la course

Le meilleur représentant européen est le Volvo XC40 électrique, qui se classe quatrième avec 94,70 % de capacité résiduelle grâce à sa batterie CATL de 69 kWh. Suivent ensuite :

L'anxiété liée à la batterie appartient au passé

La conclusion majeure de cette étude est rassurante pour les automobilistes français hésitant à franchir le pas de l'électrique : la crainte d'une dégradation rapide des batteries n'a plus lieu d'être. Tous les véhicules analysés ont conservé plus de 90 % de leur capacité après 100 000 kilomètres, ce qui représente une longévité exceptionnelle.

Les progrès technologiques réalisés ces dernières années par les fabricants de batteries ont été considérables. La chimie des cellules, les systèmes de gestion thermique et les algorithmes de charge intelligents permettent désormais d'envisager une durée de vie de la batterie supérieure à celle du véhicule lui-même.

Implications pour le marché français

Ces résultats devraient rassurer les acheteurs potentiels de véhicules électriques en France, où le marché connaît une croissance soutenue. La présence de modèles comme le Kia e-Niro, le Hyundai Kona ou encore le Volkswagen ID.4 dans le top du classement est particulièrement pertinente, ces véhicules étant largement commercialisés sur le territoire français.

Avec des garanties constructeur généralement comprises entre 7 et 8 ans (ou 150 000 à 200 000 kilomètres) pour les batteries, et ces performances réelles mesurées, l'investissement dans un véhicule électrique s'avère plus sûr que jamais pour la mobilité quotidienne des Français.