BYD Shark : le pick-up hybride chinois qui décoiffe avec ses performances de sportive

Le géant chinois BYD continue son offensive tous azimuts sur le marché automobile mondial. Après avoir conquis le segment des berlines et SUV électriques, le constructeur s'attaque désormais au territoire sacré des pick-up avec un modèle qui promet de bousculer les codes : le BYD Shark.

Un pick-up hybride aux performances explosives

Avec son allure massive et ses lignes musclées, le BYD Shark affiche clairement ses ambitions. Mais c'est sous le capot que ce pick-up révèle sa véritable nature. Équipé d'une motorisation hybride rechargeable, ce mastodonte chinois affiche des performances dignes d'une voiture de sport.

Le Shark embarque un système hybride combinant un moteur thermique 1.5 turbo et deux moteurs électriques. Cette configuration permet de développer une puissance totale impressionnante de 430 chevaux. De quoi propulser ce pick-up de 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes, un chrono qui ferait pâlir bien des sportives.

Une autonomie pensée pour le quotidien

Au-delà des performances pures, BYD a pensé l'usage quotidien de son pick-up. En mode 100% électrique, le Shark peut parcourir jusqu'à 100 kilomètres grâce à sa batterie de 29,6 kWh. Suffisant pour les trajets domicile-travail sans consommer une goutte de carburant.

En combinant l'apport du moteur thermique et de la batterie, l'autonomie totale grimpe à plus de 840 kilomètres. De quoi envisager sereinement les longs trajets sans craindre la panne sèche.

Les points forts du BYD Shark :

Puissance combinée de 430 chevaux

Accélération 0-100 km/h en 5,7 secondes

100 km d'autonomie électrique

840 km d'autonomie totale

Capacité de remorquage de 2,5 tonnes

Charge utile de 835 kg

Un positionnement stratégique sur le marché mondial

BYD ne cache pas ses ambitions internationales pour le Shark. Le pick-up sera d'abord commercialisé sur les marchés d'Amérique latine, d'Asie-Pacifique et du Moyen-Orient dès 2024. Le constructeur chinois vise notamment le Mexique, le Brésil, l'Australie et la Thaïlande, des territoires où les pick-up règnent en maîtres.

Pour l'Europe et la France, la question reste ouverte. Si BYD n'a pas encore confirmé officiellement l'arrivée du Shark sur le Vieux Continent, la demande croissante pour les véhicules utilitaires électrifiés pourrait changer la donne. Les professionnels français, de plus en plus sensibles aux enjeux environnementaux, pourraient être séduits par cette proposition hybride.

Un équipement généreux pour séduire

Le BYD Shark ne se contente pas d'impressionner par ses performances. L'habitacle mise sur la technologie et le confort avec un grand écran tactile central, un tableau de bord numérique, et une connectivité complète. Les aides à la conduite modernes sont également de la partie.

La benne arrière, élément central d'un pick-up, offre des dimensions généreuses et plusieurs points d'arrimage. BYD promet également une résistance accrue grâce à des matériaux composites innovants.

Une concurrence qui s'intensifie

Avec le Shark, BYD s'attaque frontalement aux ténors du segment comme le Ford Ranger, le Toyota Hilux ou le Mitsubishi L200. Mais contrairement à ces modèles majoritairement diesel, le pick-up chinois mise tout sur l'hybridation rechargeable pour se démarquer.

Cette stratégie pourrait porter ses fruits, notamment dans les pays imposant des normes environnementales de plus en plus strictes. En France, où les zones à faibles émissions se multiplient, un tel véhicule pourrait trouver son public auprès des artisans et entrepreneurs soucieux de réduire leur empreinte carbone.

Reste maintenant à connaître le positionnement tarifaire de ce BYD Shark. Si le constructeur parvient à proposer un prix compétitif face aux références du marché, il pourrait bien redistribuer les cartes dans un segment jusqu'ici dominé par les marques japonaises et américaines.