Le marché de la voiture électrique franchit un cap symbolique avec une étude qui révèle un niveau de satisfaction record parmi les conducteurs. Selon les dernières données publiées par CDK, une multinationale spécialisée dans l'analyse automobile, seul 1% des propriétaires de véhicules électriques envisageraient de revenir à un modèle thermique essence ou diesel.

Un revirement spectaculaire en un an

Ce chiffre marque un retournement de situation impressionnant. En 2025, ils étaient encore 21% à exprimer le souhait de retourner vers un véhicule à combustion interne. Cette chute drastique de 20 points en douze mois témoigne d'une maturité croissante de la technologie électrique et d'une meilleure compréhension de ses atouts par les utilisateurs.

L'étude, menée auprès de 552 propriétaires de voitures électriques, révèle des taux de satisfaction exceptionnels qui dépassent toutes les attentes du secteur automobile. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 94% des conducteurs affirment qu'ils ne reviendront jamais à un véhicule thermique.

Des propriétaires conquis et évangélisateurs

L'enthousiasme des automobilistes électriques ne se limite pas à leur propre expérience. Les résultats de l'enquête démontrent un réel effet de prescription :

92% recommanderaient activement l'achat d'un véhicule électrique à leurs proches

85% considèrent leur voiture électrique comme la meilleure qu'ils aient jamais possédée

79% estiment qu'il s'agit du meilleur véhicule qu'ils aient jamais conduit

90% prévoient de racheter un modèle électrique lors de leur prochain achat

La satisfaction générale atteint des sommets

Avec un taux de satisfaction globale de 93%, les véhicules électriques surpassent largement les attentes initiales des acheteurs. L'étude révèle même que cette satisfaction augmente avec le temps : les propriétaires qui utilisent leur voiture électrique depuis plusieurs années affichent des niveaux de fidélité encore supérieurs aux nouveaux acquéreurs.

Les raisons de cet engouement massif

Plusieurs facteurs expliquent cette adhésion sans précédent à la mobilité électrique. Le premier concerne l'aspect économique : les propriétaires soulignent particulièrement les économies réalisées sur les coûts d'utilisation et d'entretien comparés à un véhicule thermique traditionnel.

Une expérience de conduite révolutionnaire

Au-delà de l'argument financier, c'est véritablement l'expérience de conduite qui séduit les automobilistes. Les utilisateurs mettent en avant plusieurs éléments déterminants :

Le silence de fonctionnement exceptionnel

La souplesse et la fluidité des accélérations

La réactivité instantanée du moteur électrique

Le confort de conduite global

L'autonomie n'est plus un frein psychologique

Point particulièrement intéressant : l'étude démontre que la fameuse "angoisse de l'autonomie" est davantage un fantasme qu'une réalité. Les conducteurs interrogés reconnaissent massivement que leur appréhension de tomber en panne de batterie était bien plus importante avant l'achat qu'après plusieurs mois d'utilisation quotidienne.

La recharge à domicile reste la pratique dominante, réduisant considérablement la dépendance aux infrastructures publiques. Les propriétaires apprécient particulièrement la possibilité de brancher leur véhicule pendant la nuit et de démarrer chaque journée avec une batterie pleine.

Les longs trajets ne font plus peur

Les propriétaires expriment également une confiance élevée pour entreprendre des voyages longue distance, particulièrement ceux qui ont accès aux réseaux de charge rapide. Cette évolution des mentalités marque un tournant décisif dans la perception des capacités réelles des véhicules électriques.

Un marché en pleine expansion

Ces résultats encourageants s'inscrivent dans une dynamique de croissance soutenue. En Espagne par exemple, les ventes de véhicules électriques ont bondi de 35,4% au premier semestre 2026, atteignant 71 000 unités immatriculées. Le marché français suit une trajectoire similaire avec une accélération constante des ventes.

Une tendance au multi-équipement

L'étude révèle toutefois une évolution intéressante : 11% des propriétaires de voitures électriques envisagent désormais de posséder également un véhicule essence en complément, contre 0% en 2025. Cette tendance suggère une approche pragmatique où l'électrique devient le véhicule principal pour les trajets quotidiens, tandis qu'un second véhicule thermique pourrait être conservé pour des usages spécifiques.

Des marges de progression identifiées

Malgré ce tableau globalement très positif, les utilisateurs pointent un aspect nécessitant des améliorations significatives : l'infrastructure de recharge publique. Les 552 participants réclament notamment des progrès concernant la disponibilité des bornes, leur fiabilité technique et la vitesse de charge proposée.

Cette remarque constitue le principal axe d'amélioration identifié par les automobilistes électriques, soulignant que le développement du réseau de charge reste un enjeu majeur pour démocratiser davantage cette technologie et lever les dernières réticences.