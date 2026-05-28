La présentation du Ferrari Luce à Rome a provoqué un séisme inattendu sur les marchés financiers. Le premier supercar entièrement électrique du constructeur au cheval cabré a déclenché une chute brutale des actions Ferrari à la Bourse de Milan, perdant jusqu'à 7% en une seule séance. Une réaction qui traduit les profondes inquiétudes des investisseurs face à cette révolution stratégique.

Un virage électrique qui divise le monde de la finance

L'annonce des caractéristiques techniques et commerciales du Luce n'a pas convaincu Wall Street. Les analystes financiers s'interrogent sur la capacité de Ferrari à préserver ses marges bénéficiaires légendaires dans l'univers de l'électrique, un territoire où les codes du luxe automobile restent à définir. Le scepticisme ne porte pas uniquement sur la technologie elle-même, mais sur la transformation radicale de l'ADN même de la marque italienne.

Cinq places et un coffre XXL : Ferrari perd-il son âme ?

Le Ferrari Luce bouleverse tous les standards établis par Maranello. Pour la première fois de son histoire, le constructeur italien propose un véhicule capable d'accueillir cinq passagers dans un confort digne de ce nom. Plus surprenant encore, l'espace de chargement a été dimensionné pour transporter deux sacs de golf ou trois grandes valises.

Cette polyvalence inédite, présentée par les ingénieurs comme une avancée vers une utilisation quotidienne, fait grincer des dents parmi les puristes. Beaucoup y voient une dilution de l'essence sportive et exclusive qui forge la légende Ferrari depuis près d'un siècle.

Des performances qui rassurent... sur le papier

Techniquement, le Luce impressionne avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 2,5 secondes, rivalisant ainsi avec les supercars thermiques les plus véloces de la planète. Mais les chiffres ne font pas tout dans l'univers Ferrari.

Le défi du silence : remplacer le rugissement légendaire

L'absence du son caractéristique des moteurs V12 et V8 Ferrari représente le principal défi émotionnel. Le constructeur a développé un système de sonorisation artificielle et de vibrations dynamiques censé reproduire les sensations de conduite d'une Ferrari thermique. Une solution technologique dont l'efficacité réelle ne pourra être jugée qu'au volant.

Cette question du lien émotionnel sans le rugissement du moteur constitue l'une des principales sources d'inquiétude, tant pour les passionnés que pour les investisseurs qui redoutent une perte d'attractivité de la marque.

Un ticket d'entrée à plus de 500 000 euros

Le prix stratosphérique du Ferrari Luce franchit une barrière psychologique importante. Avec un tarif de départ dépassant le demi-million d'euros, le modèle se positionne aux sommets de la grille tarifaire habituelle de la marque, même pour ses versions d'entrée et milieu de gamme.

Cette valorisation pourrait limiter les ventes initiales à un cercle ultra-restreint de collectionneurs technophiles, éloignant potentiellement les acheteurs traditionnels qui préfèrent investir de telles sommes dans les dernières créations thermiques ou hybrides de Maranello.

Une stratégie 2030 revue à la baisse

Révélateur des incertitudes internes, Ferrari a drastiquement revu ses ambitions électriques. Le plan stratégique pour 2030 ramène la part des modèles 100% électriques à seulement 20% de la gamme totale, contre 40% initialement prévus.

En parallèle, la direction italienne mise désormais massivement sur les motorisations thermiques et hybrides, qui représenteront le double de cette proportion d'ici la fin de la décennie. Un recalibrage qui témoigne de la prudence de la marque face au rythme réel d'adoption de l'électrique dans le segment du très haut de gamme.

Un lancement médiatique en grande pompe

Pour accompagner ce moment historique, Ferrari a orchestré une opération de communication massive dans la capitale italienne, réunissant plus de deux cents journalistes internationaux. Malgré l'ouverture des réservations aux clients VIP, le volume des commandes initiales n'a pas suffi à rassurer les marchés financiers, comme en témoigne la chute boursière.

Le Ferrari Luce incarne ainsi toutes les contradictions d'une industrie automobile de luxe tiraillée entre innovation technologique et préservation de son héritage. Son succès commercial déterminera l'avenir électrique de l'une des marques les plus emblématiques de l'histoire automobile.