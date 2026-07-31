La marque à l'étoile traverse une crise sans précédent sur le marché chinois. En l'espace d'un trimestre seulement, Mercedes a vu ses bénéfices chuter de 94% dans l'empire du Milieu, une dégringolade spectaculaire qui révèle les difficultés croissantes des constructeurs premium européens face à la concurrence locale.

Un contraste saisissant entre les marchés mondiaux

Les résultats du deuxième trimestre 2026 dressent un tableau paradoxal pour le constructeur allemand. Globalement, Mercedes affiche une santé financière solide avec une progression de 13,5% de son bénéfice net, passant de 957 millions à 1,090 milliard d'euros. L'Europe et les États-Unis portent cette dynamique positive avec des ventes stables et une demande soutenue pour les nouveaux modèles lancés cette année.

Sans prendre en compte les résultats chinois, la croissance aurait même atteint 2% sur ce trimestre. Une performance honorable dans un contexte automobile mondial tendu, marqué par la transition vers l'électrique et l'intensification de la concurrence.

La débâcle chinoise : des chiffres vertigineux

Mais c'est en Chine que le tableau s'assombrit dramatiquement. Les revenus générés par Mercedes sur ce marché stratégique se sont littéralement évaporés :

Avant : 783 millions d'euros de bénéfices trimestriels

783 millions d'euros de bénéfices trimestriels Aujourd'hui : seulement 49 millions d'euros

seulement 49 millions d'euros Baisse : une chute vertigineuse de 94% en trois mois

Cette hémorragie financière place Mercedes dans une situation critique sur un marché qu'elle considère pourtant comme absolument stratégique pour son avenir. La Chine représente traditionnellement le premier marché automobile mondial et demeure incontournable pour tout constructeur premium ayant des ambitions globales.

Un phénomène qui touche tout le luxe européen

Mercedes n'est pas seule à souffrir. BMW, Volvo et Porsche enregistrent également des pertes substantielles en Chine, confirmant que c'est l'ensemble du segment premium européen qui traverse une tempête. Certains constructeurs ont déjà commencé à adapter leur stratégie en réduisant leur offre locale ou en fermant des concessions.

Toutefois, l'ampleur de l'effondrement de Mercedes dépasse celle de ses concurrents directs, ce qui soulève des questions sur la pertinence de son positionnement actuel sur ce marché.

Les causes multiples d'un échec retentissant

Plusieurs facteurs expliquent cette déroute spectaculaire :

Une fiscalité défavorable

Les nouvelles taxes chinoises sur les véhicules de luxe importés ont considérablement renchéri le coût des modèles européens, les rendant moins compétitifs face aux alternatives locales.

La montée en puissance des marques chinoises

Les constructeurs nationaux chinois ont réalisé des progrès technologiques fulgurants, notamment dans le domaine de l'électrique et de la connectivité. Ils proposent désormais des véhicules hautement technologiques à des prix bien plus attractifs que leurs rivaux européens, exemptés qui plus est des taxes pénalisant les marques étrangères.

Un changement de préférence des consommateurs

Les acheteurs chinois manifestent une préférence croissante pour les marques locales, perçues comme plus innovantes et mieux adaptées à leurs besoins spécifiques, notamment en matière de digitalisation et d'autonomie de conduite.

L'urgence d'une réaction stratégique

Face à cette situation alarmante, Mercedes se trouve dans l'obligation de repenser en profondeur sa stratégie chinoise. Le prochain semestre sera décisif pour démontrer la capacité de la marque à rebondir sur ce marché crucial.

Les enjeux sont considérables : au-delà des pertes financières immédiates, c'est la crédibilité à long terme des marques premium européennes en Chine qui est en jeu. Pour Mercedes, qui a bâti une partie importante de sa croissance ces dernières années sur le marché asiatique, l'heure est à l'action rapide et décisive.

La question reste ouverte : la marque à l'étoile parviendra-t-elle à reconquérir les consommateurs chinois ou assistons-nous à un basculement durable du rapport de force dans l'industrie automobile mondiale ?