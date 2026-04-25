Le constructeur nippon frappe fort au Salon de l'automobile de Pékin 2026, qui se tient jusqu'au 3 mai. Nissan dévoile trois nouveaux SUV dont un modèle qui ravivera la nostalgie des amateurs de tout-terrain : le Terrano PHEV Concept. Une résurrection inattendue qui témoigne de l'offensive électrique du japonais sur le marché chinois.

Le retour d'une légende : Nissan Terrano PHEV Concept

Après deux décennies d'absence, le nom Terrano refait surface dans la gamme Nissan. Ce prototype hybride rechargeable renoue avec l'ADN tout-terrain qui avait fait le succès du modèle original, produit entre 1993 et 2006. Nombreux sont les exemplaires qui circulent encore aujourd'hui sur nos routes rurales européennes, preuve de la robustesse légendaire de ce 4x4.

Le nouveau Terrano Concept arbore une silhouette musculeuse et imposante, affichant clairement ses ambitions off-road. Ses lignes affûtées traduisent une modernité assumée tout en conservant cette carrure robuste qui caractérisait son prédécesseur. À l'intérieur, Nissan promet un habitacle privilégiant le confort sans négliger la technologie et la qualité des matériaux.

Une double vocation : aventure et urbanité

L'équipement en motorisation hybride rechargeable permet au Terrano de répondre à un double usage : les escapades tout-terrain le week-end et les déplacements urbains quotidiens en mode électrique. Une polyvalence qui devrait séduire une clientèle moderne en quête d'aventure sans renoncer à l'efficience énergétique.

Urban SUV PHEV Concept : cibler la jeunesse urbaine chinoise

Le second prototype présenté vise un public différent. L'Urban SUV PHEV Concept s'adresse aux jeunes conducteurs chinois évoluant principalement en milieu urbain. Son design s'inspire directement du Nissan NX8, également exposé à Pékin, et préfigure la future génération de SUV électrifiés de la marque.

Ce modèle mise sur une technologie d'électrification avancée optimisée pour la conduite quotidienne en ville, segment particulièrement stratégique sur le marché automobile chinois en pleine mutation énergétique.

La Chine au cœur de la stratégie mondiale de Nissan

Ivan Espinosa, PDG de Nissan, a clairement défini le rôle central de la Chine dans la nouvelle vision baptisée "Inteligence de Mobilité pour la Vie Quotidienne". Pour le constructeur, l'empire du Milieu ne représente pas seulement un marché domestique crucial, mais également un centre d'innovation mondial et une plateforme d'exportation stratégique.

Des objectifs ambitieux

Les ambitions de Nissan sur le marché chinois se traduisent par des chiffres concrets :

Objectif d'un million d'unités vendues annuellement en Chine d'ici l'exercice fiscal 2030

Introduction de trois modèles NEV supplémentaires dans l'année à venir

Exportation du N7 vers l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est

Diffusion du Frontier Pro PHEV au Moyen-Orient en plus des autres régions

Commercialisation du NX8 et du Terrano PHEV sur des marchés mondiaux sélectionnés

Passage à la production en 2027

Bonne nouvelle pour les passionnés : ces prototypes ne resteront pas à l'état de concept-cars. Nissan confirme que les versions de série de l'Urban SUV et du Terrano PHEV sont programmées pour l'année prochaine, sauf contretemps dans le développement.

Cette stratégie d'accélération s'inscrit dans un calendrier déjà chargé. Depuis 2025, le constructeur japonais a multiplié les lancements sur le segment des véhicules à énergies nouvelles en Chine avec les N7, Frontier Pro PHEV, N6 et NX8. Ces modèles combinent les standards de qualité mondiale de Nissan avec la rapidité d'exécution et les technologies avancées du marché chinois.

Et pour l'Europe ?

Si aucune annonce officielle n'a été faite concernant une commercialisation européenne du Terrano PHEV, Nissan mentionne des "marchés mondiaux sélectionnés" pour ce modèle. Les amateurs français de SUV tout-terrain peuvent donc garder espoir de voir revenir ce nom mythique dans les concessions hexagonales, surtout dans un contexte où les véhicules hybrides rechargeables représentent une alternative de plus en plus prisée face aux motorisations 100% thermiques.

Le Salon de Pékin 2026 confirme ainsi le rôle central de la Chine dans la transformation électrique de l'industrie automobile mondiale, avec Nissan qui y joue clairement une carte offensive et ambitieuse.