Le constructeur chinois Changan frappe un grand coup sur le marché européen avec l'arrivée de son Deepal S05 PHEV. Ce SUV hybride rechargeable inaugure la technologie Ultra-Hybrid de la marque et affiche des performances impressionnantes, à commencer par une autonomie combinée qui atteint les 1 000 kilomètres.

Une technologie hybride de nouvelle génération

Le Deepal S05 PHEV marque l'entrée officielle de Changan sur le segment des hybrides rechargeables européens. Avec sa technologie Ultra-Hybrid, le constructeur chinois entend bien bousculer les acteurs établis du marché avec une proposition technique particulièrement ambitieuse.

Cette motorisation hybride associe un moteur thermique efficient à un bloc électrique performant, le tout couplé à une batterie de grande capacité. L'objectif affiché : offrir une polyvalence maximale entre trajets urbains 100% électriques et longs parcours autoroutiers sans contrainte de recharge.

Des chiffres qui impressionnent

Les caractéristiques techniques du Deepal S05 PHEV placent d'emblée ce modèle dans le cercle très fermé des hybrides rechargeables à grande autonomie :

1 000 kilomètres d'autonomie totale en cycle mixte électrique et thermique

en cycle mixte électrique et thermique Une autonomie 100% électrique substantielle pour les déplacements quotidiens

Un design SUV moderne et spacieux adapté aux familles européennes

Une intégration technologique poussée avec assistant de conduite et connectivité avancée

Un positionnement stratégique sur le marché européen

L'arrivée du Deepal S05 PHEV intervient à un moment charnière pour l'industrie automobile européenne. Alors que les constructeurs traditionnels peinent parfois à proposer des hybrides rechargeables offrant plus de 100 kilomètres d'autonomie électrique, les marques chinoises multiplient les offensives avec des technologies de plus en plus abouties.

Ce modèle vient directement concurrencer des références comme le BYD Tang PHEV, mais aussi inquiéter des acteurs établis tels que Volkswagen, Peugeot ou Renault sur le segment des SUV familiaux électrifiés.

Quand et à quel prix pour la France ?

Si Changan confirme le lancement du Deepal S05 PHEV en Europe, les détails concernant sa disponibilité précise sur le marché français restent à confirmer. Le constructeur chinois développe actuellement son réseau de distribution sur le Vieux Continent, avec une stratégie d'implantation progressive.

Concernant le tarif, aucune information officielle n'a encore filtré pour le marché européen. Néanmoins, en se basant sur le positionnement habituel des marques chinoises, on peut s'attendre à un prix compétitif, probablement inférieur à celui des hybrides rechargeables établis à prestations équivalentes.

La stratégie d'électrification de Changan

Le Deepal S05 PHEV représente bien plus qu'un simple nouveau modèle pour Changan. Il constitue la vitrine technologique de la marque pour son offensive européenne et démontre sa maîrise des systèmes de propulsion hybrides de dernière génération.

Cette technologie Ultra-Hybrid devrait se décliner sur d'autres modèles de la gamme dans les mois à venir, permettant à Changan de proposer une offre électrifiée cohérente face à la concurrence croissante des constructeurs chinois comme BYD, Geely ou encore Great Wall Motor.

Reste maintenant à voir comment ce modèle sera accueilli par les automobilistes européens, de plus en plus sensibles aux arguments écologiques mais également très attentifs au rapport qualité-prix et à la fiabilité sur le long terme.