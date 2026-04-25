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Honda Prelude hybride et Mazda MX-5 roadster essence garés côte à côte en comparaison sportive

Honda Prelude hybride contre Mazda MX-5 essence : deux visions opposées du plaisir de conduire

Martin Rochard Actualités

Deux philosophies diamétralement opposées s'affrontent dans ce comparatif entre le Honda Prelude et le Mazda MX-5. Si ces deux coupés sportifs séduisent les amateurs de sensations au volant, ils proposent des approches radicalement différentes du plaisir automobile. Analyse détaillée de ces deux modèles qui promettent le frisson sans exploser le budget.

Deux gabarits, deux tempéraments

Le fossé se creuse immédiatement au chapitre des mensurations. Le Mazda MX-5 incarne la compacité extrême avec ses 3,91 mètres de long pour à peine 1 130 kg sur la balance. Un véritable poids plume taillé pour l'agilité. Face à lui, le Honda Prelude affiche des proportions nettement plus généreuses : 4,52 mètres et près de 1 470 kg. Une différence de gabarit qui influence directement le comportement routier de chaque modèle.

Côté capacité de chargement, aucun des deux ne brillera par sa polyvalence quotidienne. Le coffre du Prelude offre 264 litres, ce qui reste modeste pour sa catégorie mais demeure exploitable. Le MX-5, avec ses 127 litres symboliques, assume pleinement son statut de pur roadster où le plaisir prime sur la praticité.

Mécanique : tradition contre modernité

C'est probablement le point de divergence le plus marqué entre ces deux sportives. Le Mazda MX-5 défend farouchement les valeurs traditionnelles du roadster : moteur essence 1.5 atmosphérique de 132 chevaux, boîte manuelle 6 rapports et propulsion. Une recette éprouvée qui permet d'atteindre 204 km/h en vitesse de pointe et d'abattre le 0 à 100 km/h en 8,3 secondes. Côté consommation, il affiche 6,3 l/100 km avec des émissions de CO2 de 142 g/km.

Le Honda Prelude emprunte une voie résolument moderne avec son système hybride autorrechargeable. Son 4-cylindres 2.0 litres épaulé par un moteur électrique développe 184 chevaux et 315 Nm de couple. Accouplé à une transmission automatique et une traction avant, cet ensemble permet un 0 à 100 km/h en 8,2 secondes pour une vitesse maximale de 188 km/h. L'hybridation se révèle payante sur la consommation : 5,2 l/100 km avec 117 g/km de CO2, lui octroyant la précieuse vignette Crit'Air 1.

Équipement : le japonais face au nippon

En finition de base Prime-Line, le MX-5 propose déjà un équipement conséquent :

  • Jantes alliage 16 pouces finition noire
  • Phares LED
  • Écran tactile 8,8 pouces avec navigation
  • Apple CarPlay et Android Auto sans fil
  • Système audio 6 haut-parleurs
  • Aide au maintien de voie

Le Prelude en finition Advance monte d'un cran avec :

  • Jantes 19 pouces
  • Sellerie simili-cuir
  • Système audio premium BOSE 8 haut-parleurs
  • Régulateur adaptatif
  • Combiné numérique 10,2 pouces
  • Sièges avant chauffants
  • Suite complète Honda Sensing
  • Chargeur smartphone sans fil

Le verdict tarifaire qui change tout

C'est ici que la comparaison bascule définitivement. Le Mazda MX-5 débute à 33 080 euros en version soft-top et 35 580 euros pour la RF à toit rigide escamotable. Des tarifs qui le positionnent comme l'archétype du coupé sportif accessible.

Le Honda Prelude affiche quant à lui un prix de départ de 49 500 euros. Un écart colossal de 16 000 euros qui place les deux modèles dans des segments tarifaires radicalement différents.

Notre conclusion : la raison au service du plaisir

Pour un achat "plaisir" à budget maîtrisé, le Mazda MX-5 s'impose naturellement. Avec l'économie réalisée face au Prelude, on pourrait même s'offrir une citadine d'appoint pour les besoins du quotidien. Son poids plume, sa boîte manuelle et sa propulsion en font un roadster puriste qui ravira les amateurs de sensations authentiques.

Le Prelude, malgré ses qualités indéniables et sa modernité technologique, peine à justifier son surcoût dans cette confrontation. Sa transmission automatique et sa traction avant le privent de l'ADN sportif traditionnel que recherchent les passionnés. Pour se faire plaisir sans se ruiner, le choix semble évident : le MX-5 remporte ce duel haut la main.

Tags: #Honda Prelude #Mazda MX-5 #hybride rechargeable

Questions fréquentes

1 Quelle est la principale différence de philosophie entre le Honda Prelude et le Mazda MX-5 ?
Le Mazda MX-5 adopte une approche traditionnelle avec un moteur essence atmosphérique, une boîte manuelle et la propulsion, tandis que le Honda Prelude mise sur la modernité avec un système hybride autorrechargeable et une transmission automatique. Leurs gabarits diffèrent également fortement : le MX-5 est ultra-compact (3,91 m, 1130 kg) contre un Prelude plus imposant (4,52 m, 1470 kg).
2 Lequel des deux modèles est le plus économique en carburant ?
Le Honda Prelude hybride affiche une consommation inférieure avec 5,2 l/100 km et 117 g/km de CO2, contre 6,3 l/100 km et 142 g/km de CO2 pour le Mazda MX-5. Le Prelude bénéficie également de la vignette Crit'Air 1 grâce à son système hybride.
3 Quel modèle offre les meilleures performances en accélération ?
Les performances sont très proches avec un léger avantage pour le Honda Prelude qui réalise le 0 à 100 km/h en 8,2 secondes grâce à ses 184 chevaux et 315 Nm de couple. Le Mazda MX-5, malgré ses "seulement" 132 chevaux, n'est pas loin derrière avec 8,3 secondes, compensant par sa légèreté.
4 Quelle est la capacité de coffre de chaque modèle ?
Le Honda Prelude propose 264 litres de coffre, ce qui reste modeste mais exploitable au quotidien. Le Mazda MX-5, fidèle à sa vocation de pur roadster, n'offre que 127 litres symboliques, assumant clairement de privilégier le plaisir à la praticité.
5 Quel équipement proposent ces deux modèles dans leurs finitions respectives ?
Le MX-5 Prime-Line inclut des jantes 16 pouces, phares LED, écran tactile 8,8 pouces et connectivité sans fil. Le Prelude Advance monte en gamme avec des jantes 19 pouces, sellerie simili-cuir, système audio BOSE 8 haut-parleurs, régulateur adaptatif et la suite complète Honda Sensing.

Ce qu'il faut retenir

  • Le Mazda MX-5 est un roadster compact (3,91 m, 1 130 kg) tandis que le Honda Prelude est plus imposant (4,52 m, 1 470 kg)
  • Le MX-5 dispose d'un moteur essence 1.5 de 132 ch avec boîte manuelle et propulsion, pour une conduite traditionnelle
  • Le Prelude utilise un système hybride 2.0 de 184 ch avec transmission automatique et traction avant
  • Les performances sont quasi-identiques (0-100 km/h en 8,2-8,3 secondes) malgré des philosophies opposées
  • Le Prelude consomme moins (5,2 l/100 vs 6,3 l/100) et émet moins de CO2 (117 g vs 142 g) grâce à l'hybridation
  • Le Prelude offre un équipement plus complet (audio BOSE, jantes 19", sellerie simili-cuir, Honda Sensing)
  • Le coffre du Prelude (264 litres) est deux fois plus grand que celui du MX-5 (127 litres)
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