Deux philosophies diamétralement opposées s'affrontent dans ce comparatif entre le Honda Prelude et le Mazda MX-5. Si ces deux coupés sportifs séduisent les amateurs de sensations au volant, ils proposent des approches radicalement différentes du plaisir automobile. Analyse détaillée de ces deux modèles qui promettent le frisson sans exploser le budget.

Deux gabarits, deux tempéraments

Le fossé se creuse immédiatement au chapitre des mensurations. Le Mazda MX-5 incarne la compacité extrême avec ses 3,91 mètres de long pour à peine 1 130 kg sur la balance. Un véritable poids plume taillé pour l'agilité. Face à lui, le Honda Prelude affiche des proportions nettement plus généreuses : 4,52 mètres et près de 1 470 kg. Une différence de gabarit qui influence directement le comportement routier de chaque modèle.

Côté capacité de chargement, aucun des deux ne brillera par sa polyvalence quotidienne. Le coffre du Prelude offre 264 litres, ce qui reste modeste pour sa catégorie mais demeure exploitable. Le MX-5, avec ses 127 litres symboliques, assume pleinement son statut de pur roadster où le plaisir prime sur la praticité.

Mécanique : tradition contre modernité

C'est probablement le point de divergence le plus marqué entre ces deux sportives. Le Mazda MX-5 défend farouchement les valeurs traditionnelles du roadster : moteur essence 1.5 atmosphérique de 132 chevaux, boîte manuelle 6 rapports et propulsion. Une recette éprouvée qui permet d'atteindre 204 km/h en vitesse de pointe et d'abattre le 0 à 100 km/h en 8,3 secondes. Côté consommation, il affiche 6,3 l/100 km avec des émissions de CO2 de 142 g/km.

Le Honda Prelude emprunte une voie résolument moderne avec son système hybride autorrechargeable. Son 4-cylindres 2.0 litres épaulé par un moteur électrique développe 184 chevaux et 315 Nm de couple. Accouplé à une transmission automatique et une traction avant, cet ensemble permet un 0 à 100 km/h en 8,2 secondes pour une vitesse maximale de 188 km/h. L'hybridation se révèle payante sur la consommation : 5,2 l/100 km avec 117 g/km de CO2, lui octroyant la précieuse vignette Crit'Air 1.

Équipement : le japonais face au nippon

En finition de base Prime-Line, le MX-5 propose déjà un équipement conséquent :

Jantes alliage 16 pouces finition noire

Phares LED

Écran tactile 8,8 pouces avec navigation

Apple CarPlay et Android Auto sans fil

Système audio 6 haut-parleurs

Aide au maintien de voie

Le Prelude en finition Advance monte d'un cran avec :

Jantes 19 pouces

Sellerie simili-cuir

Système audio premium BOSE 8 haut-parleurs

Régulateur adaptatif

Combiné numérique 10,2 pouces

Sièges avant chauffants

Suite complète Honda Sensing

Chargeur smartphone sans fil

Le verdict tarifaire qui change tout

C'est ici que la comparaison bascule définitivement. Le Mazda MX-5 débute à 33 080 euros en version soft-top et 35 580 euros pour la RF à toit rigide escamotable. Des tarifs qui le positionnent comme l'archétype du coupé sportif accessible.

Le Honda Prelude affiche quant à lui un prix de départ de 49 500 euros. Un écart colossal de 16 000 euros qui place les deux modèles dans des segments tarifaires radicalement différents.

Notre conclusion : la raison au service du plaisir

Pour un achat "plaisir" à budget maîtrisé, le Mazda MX-5 s'impose naturellement. Avec l'économie réalisée face au Prelude, on pourrait même s'offrir une citadine d'appoint pour les besoins du quotidien. Son poids plume, sa boîte manuelle et sa propulsion en font un roadster puriste qui ravira les amateurs de sensations authentiques.

Le Prelude, malgré ses qualités indéniables et sa modernité technologique, peine à justifier son surcoût dans cette confrontation. Sa transmission automatique et sa traction avant le privent de l'ADN sportif traditionnel que recherchent les passionnés. Pour se faire plaisir sans se ruiner, le choix semble évident : le MX-5 remporte ce duel haut la main.