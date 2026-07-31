Le géant du commerce en ligne Amazon franchit une étape décisive dans la course aux véhicules autonomes. Sa filiale Zoox vient d'obtenir l'autorisation de transporter des passagers dans ses navettes robotisées sur les routes californiennes, une première qui positionne l'entreprise devant Tesla dans le domaine de la conduite entièrement autonome.

Des véhicules futuristes déjà en circulation

Contrairement aux projets encore en développement de nombreux constructeurs, les navettes Zoox circulent désormais quotidiennement sur un trajet de 2,4 kilomètres entre deux sites d'Amazon à Foster City, en Californie. Ces véhicules électriques au design atypique se distinguent par l'absence totale de volant, de pédales et même de poste de conduite traditionnel.

Le concept révolutionne l'approche du transport urbain : quatre sièges se font face à l'intérieur, créant une atmosphère de salon mobile plutôt que celle d'une voiture classique. Les passagers peuvent ainsi voyager en se regardant, transformant chaque trajet en espace de convivialité ou de travail collaboratif.

Une technologie de pointe au service de la sécurité

Les performances techniques des navettes Zoox impressionnent les observateurs du secteur automobile. Voici leurs caractéristiques principales :

Vitesse maximale : 120 km/h

Capacité bidirectionnelle : le véhicule avance aussi facilement dans les deux sens

Capteurs multidirectionnels pour une vision à 360 degrés

Autonomie 100% électrique

Capacité d'accueil : 4 passagers

La sécurité constitue la priorité absolue du projet. Amazon a investi massivement dans un système de détection sophistiqué intégrant caméras haute résolution, radars et capteurs LiDAR. Cette redondance technologique garantit une surveillance constante de l'environnement, même dans des conditions météorologiques difficiles.

Un déploiement progressif mais stratégique

Pour l'instant, le service reste réservé aux employés d'Amazon sur ce trajet expérimental. Mais l'ambition affichée est claire : étendre progressivement ces navettes à d'autres zones urbaines américaines, puis potentiellement à l'international.

Cette stratégie prudente contraste avec les annonces souvent ambitieuses de Tesla concernant son système Full Self-Driving, qui nécessite toujours la présence d'un conducteur attentif derrière le volant. Amazon démontre ainsi qu'un véhicule réellement autonome, sans aucune intervention humaine, n'est plus un fantasme futuriste mais une réalité opérationnelle.

Quelles implications pour le marché européen ?

Si les navettes Zoox circulent actuellement uniquement aux États-Unis, leur arrivée en Europe et en France soulève déjà des questions réglementaires. Le cadre législatif européen concernant les véhicules autonomes évolue rapidement, mais reste plus strict que la réglementation californienne.

Les constructeurs européens comme Renault, Stellantis ou Volkswagen observent avec attention cette innovation. Plusieurs projets similaires sont en développement sur le Vieux Continent, notamment des navettes autonomes testées dans des zones délimitées comme les campus universitaires ou les zones d'activités.

Un modèle économique disruptif

Au-delà de la prouesse technologique, Amazon redéfinit le modèle économique du transport urbain. L'entreprise ne cherche pas à vendre ces véhicules aux particuliers, mais à proposer un service de mobilité partagée comparable à Uber ou aux taxis, sans les coûts liés aux chauffeurs.

Cette approche pourrait transformer radicalement les déplacements urbains dans les prochaines années, en offrant une alternative économique et écologique à la voiture individuelle. Les experts du secteur estiment que ce type de service pourrait réduire de 30 à 40% le coût du transport par passager comparé aux solutions traditionnelles.

Amazon démontre ainsi que l'avenir de l'automobile ne se limite pas à électrifier les véhicules existants, mais nécessite une refonte complète de notre conception de la mobilité. Une vision qui place désormais le géant du e-commerce en concurrent sérieux des acteurs automobiles établis.