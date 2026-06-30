Après deux années compliquées marquées par un recul des ventes en Europe, Tesla semble avoir retrouvé le chemin de la croissance. La firme d'Elon Musk vient d'annoncer une nouvelle montée en puissance spectaculaire de sa Gigafactory berlinoise, avec un objectif ambitieux : produire jusqu'à 7 500 véhicules électriques par semaine à partir d'octobre 2026.

Une expansion majeure de la production allemande

Cette accélération de la cadence de production représente un bond en avant significatif pour le constructeur américain. Pour atteindre cet objectif de 7 500 unités hebdomadaires, Tesla prévoit le recrutement de 1 000 nouveaux collaborateurs sur son site de Grünheide, près de Berlin. À ce rythme, l'usine allemande devrait assembler environ 390 000 véhicules par an.

Il s'agit de la deuxième augmentation de capacité annoncée cette année. En avril dernier, la marque avait déjà fait grimper sa production à 6 000 véhicules hebdomadaires grâce à l'embauche d'un premier millier d'employés. Cette nouvelle phase représente une hausse supplémentaire de 25% de la production.

Le Model Y au cœur de cette stratégie

C'est principalement le Tesla Model Y qui sort des chaînes de montage berlinoises. Ce SUV électrique, leader mondial dans sa catégorie, connaît un succès commercial indéniable sur le marché européen. Sa récente mise à jour esthétique et technologique a stimulé la demande, justifiant cette augmentation de production.

Malgré ces chiffres impressionnants, Tesla reste encore en deçà de ses ambitions initiales. Lors de l'inauguration de la Gigafactory il y a quatre ans, l'objectif annoncé était de 500 000 véhicules par an. Le constructeur progresse donc régulièrement vers cet horizon.

Un renforcement de la production de batteries

Au-delà de l'assemblage automobile, Tesla investit massivement dans la production de cellules de batteries. En mai dernier, la firme a lancé le recrutement de plus de 1 500 personnes dédiées à cette activité stratégique. Une promesse faite par Elon Musk en 2020 de faire de Grünheide le plus grand site de fabrication de batteries au monde commence à prendre forme.

Le marché européen du véhicule électrique en pleine forme

Cette décision s'inscrit dans un contexte particulièrement favorable. Le marché européen du véhicule électrique connaît une croissance spectaculaire depuis le début de l'année. Les immatriculations de voitures électriques représentent désormais 19,7% des ventes totales sur le continent, soit une progression de plus de quatre points par rapport à l'année précédente.

Plusieurs facteurs expliquent ce rebond :

La flambée des prix des carburants suite aux tensions au Moyen-Orient depuis février

Le renouvellement des programmes d'aides gouvernementales à l'achat

Une prise de conscience écologique croissante des automobilistes européens

L'amélioration constante de l'autonomie et des infrastructures de recharge

Des performances remarquables dans plusieurs pays européens

Les pays du nord et de l'ouest de l'Europe tirent particulièrement bien leur épingle du jeu. La France, la Suède, le Danemark et l'Irlande ont enregistré des hausses à trois chiffres en avril dernier. Cette dynamique profite directement à Tesla, qui avait souffert d'un ralentissement ces deux dernières années.

Tesla face à la concurrence chinoise

Même si Tesla reprend des couleurs, la concurrence s'est intensifiée. BYD a détrôné le constructeur américain de sa position de numéro un mondial des véhicules électriques. D'autres fabricants chinois continuent leur ascension fulgurante, grignotant des parts de marché.

Cette montée en puissance de la Gigafactory berlinoise apparaît donc comme une réponse stratégique de Tesla pour maintenir sa position en Europe, un marché crucial pour l'industrie automobile mondiale. Avec une production qui pourrait atteindre les 390 000 unités annuelles d'ici la fin de l'année, Tesla démontre sa capacité à rebondir et à s'adapter aux évolutions du marché.

L'avenir dira si cette accélération permettra au constructeur de reconquérir le leadership perdu, mais une chose est certaine : la bataille de l'électrique en Europe ne fait que commencer, et Tesla compte bien y jouer un rôle majeur.