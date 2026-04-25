Coup de tonnerre dans l'industrie automobile électrique. Elon Musk vient de déclarer que le futur Tesla Roadster sera le dernier modèle de la marque californienne conçu pour être conduit par un être humain. Une annonce qui marque un tournant radical dans la stratégie du constructeur et signe l'arrêt de mort du plaisir de conduire version Tesla.

Le Roadster, ultime symbole d'une ère révolue

Lors de la présentation des résultats financiers du premier trimestre 2026, le patron de Tesla a clairement affirmé sa vision : à terme, l'ensemble du catalogue de la marque sera exclusivement composé de véhicules autonomes de différentes tailles. Le Roadster devient ainsi une sorte de relique glorifiée, le dernier témoignage d'une époque où l'homme gardait encore le contrôle de sa machine.

Cette déclaration confère au supercar électrique une dimension quasi mythologique. Alors que volant et pédales sont destinés à disparaître définitivement des futures Tesla, le Roadster s'impose comme un objet de collection pour les puristes de la conduite sportive.

Un développement interminable qui trouve enfin son sens

Présenté initialement en 2017 sous forme de prototype, le Roadster de deuxième génération est devenu l'une des promesses les plus longues à tenir de la Silicon Valley. Près de neuf ans plus tard, le véhicule n'a toujours pas vu le jour, coincé dans un cycle de développement apparemment sans fin.

Mais Musk transforme habilement ce retard en argument marketing. En positionnant le Roadster comme le dernier modèle à conduite manuelle, Tesla justifie son existence non pas comme un générateur de profits massifs, mais comme un porte-étendard technologique et émotionnel. Un clin d'œil au Roadster original de 2008 qui avait lancé l'aventure électrique de la marque.

Des performances aéronautiques annoncées

Le CEO a laissé entendre qu'une démonstration spectaculaire pourrait avoir lieu d'ici fin mai 2026. Le véhicule devrait afficher des performances époustouflantes :

Un 0 à 100 km/h en moins d'une seconde grâce à des propulseurs à air comprimido dérivés de SpaceX

Une technologie qui repousse les limites de la physique automobile

Un concentré d'ingénierie électrique destiné à marquer les esprits

Cap vers une flotte 100% autonome

Cette stratégie reflète l'engagement total de Tesla dans l'intelligence artificielle et la robotique. Selon Musk, l'intervention humaine dans la conduite deviendra non seulement inutile, mais également contre-productive dans un réseau de transport optimisé.

Le futur modèle Cybercab, un robotaxi conçu sans commandes traditionnelles, illustre parfaitement la direction prise par l'entreprise. C'est là que se situe le véritable volume d'affaires visé par Tesla, loin des voitures de sport pilotables.

Quel impact sur le marché européen du luxe ?

Cette annonce bouscule l'industrie automobile de prestige. En déclarant la fin de la conduite manuelle dans ses futurs développements, Musk oblige les marques européennes traditionnelles à se positionner. Pendant que Ferrari, Porsche ou Lamborghini cherchent encore le bon équilibre entre électrification et plaisir de conduire, Tesla tranche radicalement.

Pour le patron de Tesla, la voiture du futur est un robot sur roues. Le Roadster n'est qu'un dernier hommage nostalgique au XXe siècle, un adieu spectaculaire à l'ère de la conduite active.

La fin programmée des Model S et Model X pilotables

Cette déclaration ferme également la porte à de possibles versions manuelles renouvelées des Model S ou Model X. Les propriétaires actuels qui apprécient encore la conduite active de leurs berlines ou SUV électriques doivent comprendre qu'ils utilisent, selon Musk, des outils de transition.

Le développement du logiciel Full Self-Driving (FSD) a atteint un niveau tel que, pour la direction de Tesla, l'erreur humaine constitue désormais le seul obstacle à une sécurité et une efficacité parfaites sur nos routes.

Une vision radicale qui redéfinit totalement l'identité d'une marque longtemps associée au plaisir de conduire électrique. Le Roadster sera donc bien le chant du cygne d'une époque où Tesla rimait encore avec passion automobile.