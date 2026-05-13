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Dernier Model S noir produit par Tesla entouré des employés de l'usine de Fremont avec signatures sur la carrosserie

Tesla tourne la page : fin de production pour les Model S et Model X après 14 ans de révolution électrique

Luc Morandini Actualités

C'est une page qui se tourne chez Tesla. Quelques jours seulement après que le Model Y soit devenu le premier véhicule à réussir les nouveaux tests de sécurité de la NHTSA, le constructeur californien annonce une nouvelle qui marquera l'histoire de l'automobile électrique : l'arrêt définitif de la production des Model S et Model X, les deux véhicules qui ont véritablement propulsé la marque d'Elon Musk au sommet.

Les pionniers de la révolution électrique tirent leur révérence

Tout a une fin, et ce moment est arrivé pour les deux voitures qui ont inscrit Tesla dans l'histoire automobile mondiale. Si le Roadster fut techniquement le premier modèle de production de la marque, c'est bien le Model S qui a démontré au monde entier qu'il était possible de fabriquer des automobiles électriques performantes, désirables et viables commercialement.

Lancé en 2012, le Model S a connu un succès retentissant et a ouvert la voie à tous les autres constructeurs. Plus tard, le Model X est venu compléter l'offre avec sa carrosserie SUV distinctive et ses spectaculaires portes arrière à ouverture verticale, ajoutant une dimension pratique et familiale à la gamme premium de Tesla.

Les deux derniers exemplaires sortent de l'usine de Fremont

Tesla a officiellement annoncé que les deux ultimes unités des Model S et Model X ont quitté les chaînes de montage de l'usine de Fremont en Californie. Quatorze ans d'histoire pour le Model S, onze ans pour le Model X : deux aventures qui s'achèvent simultanément.

Le dernier exemplaire produit était un Model S de couleur noire qui, selon toute vraisemblance, ne sera pas commercialisé mais conservé comme modèle d'exposition. Cette dernière voiture a posé pour une photo mémorable avec l'ensemble du personnel de l'usine, qui a laissé sa signature sur la carrosserie, immortalisant ce moment historique.

Des ventes en chute libre face à une concurrence accrue

Cette décision, bien que symboliquement triste, s'explique par des raisons commerciales évidentes. Lorsque le Model S est arrivé sur le marché, Tesla n'avait pratiquement aucun concurrent. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente : de nombreux constructeurs proposent des véhicules électriques souvent plus accessibles financièrement.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

  • Seulement 50 850 unités vendues l'année dernière dans la catégorie "autres modèles" (incluant Model S, Model X et Cybertruck)
  • Une capacité de production de l'usine de Fremont atteignant 100 000 véhicules annuels, soit presque le double des ventes
  • En Espagne, uniquement neuf immatriculations pour chaque modèle depuis le début de l'année
  • Sur le marché français, la présence de ces modèles est devenue marginale face aux alternatives européennes

Une édition finale Signature pour les collectionneurs

Pour marquer dignement ce départ, Tesla a lancé il y a quelques semaines une série limitée baptisée "Signature Edition", strictement limitée à 350 exemplaires : 250 Model S et 100 Model X. Chaque véhicule est facturé 159 420 dollars (environ 146 000 euros), soit une augmentation d'environ 30 000 dollars par rapport aux versions Plaid standard.

Ces modèles ont été proposés exclusivement à des propriétaires Tesla triés sur le volet. Pour éviter toute spéculation, le constructeur a imposé une clause contractuelle obligeant les acheteurs à conserver leur véhicule pendant au moins un an après livraison, sous peine d'une pénalité de 50 000 dollars.

Pas de successeur à l'horizon

Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, Tesla n'a annoncé aucun remplaçant pour ces deux modèles emblématiques. La marque d'Elon Musk concentre désormais tous ses efforts sur ses deux best-sellers : les Model 3 et Model Y, qui représentent l'essentiel de ses volumes de ventes.

Une deuxième génération du Roadster est toujours attendue, mais ce modèle accumule les retards et aucune date officielle de lancement n'a été confirmée. Quant au projet de voiture électrique à 25 000 euros destinée au grand public, il a été définitivement abandonné par la compagnie.

Place au robot Optimus dans l'usine californienne

L'espace libéré par l'arrêt de production des Model S et Model X dans l'usine de Fremont sera réaffecté à la production du robot humanoïde Optimus. Comme l'a confirmé Elon Musk lui-même : "Cela fait partie de notre transition générale vers un avenir autonome".

Cette décision marque un virage stratégique majeur pour Tesla, qui semble délaisser progressivement le segment premium automobile pour se concentrer sur des véhicules de volume et des technologies futuristes comme la robotique et l'intelligence artificielle.

Tags: #Tesla #Elon Musk #véhicule électrique

Questions fréquentes

1 Pourquoi Tesla arrête-t-elle la production des Model S et Model X ?
La décision s'explique par une chute importante des ventes face à une concurrence accrue sur le marché des véhicules électriques. Alors que ces modèles n'avaient presque aucun concurrent à leur lancement, de nombreux constructeurs proposent aujourd'hui des alternatives souvent plus accessibles financièrement.
2 Combien de temps les Model S et Model X ont-ils été produits ?
Le Model S a été produit pendant 14 ans depuis son lancement en 2012, tandis que le Model X a connu 11 ans de production. Les deux derniers exemplaires sont sortis simultanément de l'usine de Fremont en Californie.
3 Quelles ont été les ventes récentes des Model S et Model X ?
Les chiffres montrent un déclin marqué avec seulement 50 850 unités vendues l'année dernière pour la catégorie "autres modèles" (incluant Model S, Model X et Cybertruck), soit presque la moitié de la capacité de production de l'usine. En Europe, notamment en Espagne, seulement neuf immatriculations ont été enregistrées pour chaque modèle depuis le début de l'année.
4 Qu'est-il advenu du dernier Model S produit ?
Le dernier exemplaire produit était un Model S noir qui ne sera pas commercialisé mais conservé comme modèle d'exposition. La voiture a été photographiée avec l'ensemble du personnel de l'usine qui a signé sa carrosserie pour immortaliser ce moment historique.
5 Quelle a été l'importance historique de ces deux modèles pour Tesla ?
Le Model S a été le véhicule qui a démontré au monde qu'il était possible de fabriquer des voitures électriques performantes, désirables et viables commercialement, propulsant Tesla au sommet. Le Model X a ensuite complété l'offre avec son format SUV et ses portes arrière à ouverture verticale, établissant Tesla comme leader de la révolution électrique.

Ce qu'il faut retenir

  • Tesla met fin à la production des Model S et Model X après respectivement 14 et 11 ans d'existence.
  • Les deux derniers exemplaires sont sortis de l'usine de Fremont en Californie, le dernier Model S sera conservé comme modèle d'exposition.
  • Le Model S, lancé en 2012, a été le premier véhicule électrique à démontrer la viabilité commerciale de l'électrique premium.
  • Les ventes ont chuté drastiquement avec seulement 50 850 unités vendues l'an dernier contre une capacité de production de 100 000 véhicules.
  • La concurrence accrue des constructeurs proposant des véhicules électriques plus accessibles explique cette décision commerciale.
  • En Europe, les immatriculations sont devenues marginales (9 unités par modèle en Espagne depuis début d'année).
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