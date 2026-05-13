C'est une page qui se tourne chez Tesla. Quelques jours seulement après que le Model Y soit devenu le premier véhicule à réussir les nouveaux tests de sécurité de la NHTSA, le constructeur californien annonce une nouvelle qui marquera l'histoire de l'automobile électrique : l'arrêt définitif de la production des Model S et Model X, les deux véhicules qui ont véritablement propulsé la marque d'Elon Musk au sommet.

Les pionniers de la révolution électrique tirent leur révérence

Tout a une fin, et ce moment est arrivé pour les deux voitures qui ont inscrit Tesla dans l'histoire automobile mondiale. Si le Roadster fut techniquement le premier modèle de production de la marque, c'est bien le Model S qui a démontré au monde entier qu'il était possible de fabriquer des automobiles électriques performantes, désirables et viables commercialement.

Lancé en 2012, le Model S a connu un succès retentissant et a ouvert la voie à tous les autres constructeurs. Plus tard, le Model X est venu compléter l'offre avec sa carrosserie SUV distinctive et ses spectaculaires portes arrière à ouverture verticale, ajoutant une dimension pratique et familiale à la gamme premium de Tesla.

Les deux derniers exemplaires sortent de l'usine de Fremont

Tesla a officiellement annoncé que les deux ultimes unités des Model S et Model X ont quitté les chaînes de montage de l'usine de Fremont en Californie. Quatorze ans d'histoire pour le Model S, onze ans pour le Model X : deux aventures qui s'achèvent simultanément.

Le dernier exemplaire produit était un Model S de couleur noire qui, selon toute vraisemblance, ne sera pas commercialisé mais conservé comme modèle d'exposition. Cette dernière voiture a posé pour une photo mémorable avec l'ensemble du personnel de l'usine, qui a laissé sa signature sur la carrosserie, immortalisant ce moment historique.

Des ventes en chute libre face à une concurrence accrue

Cette décision, bien que symboliquement triste, s'explique par des raisons commerciales évidentes. Lorsque le Model S est arrivé sur le marché, Tesla n'avait pratiquement aucun concurrent. Aujourd'hui, la situation est radicalement différente : de nombreux constructeurs proposent des véhicules électriques souvent plus accessibles financièrement.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes :

Seulement 50 850 unités vendues l'année dernière dans la catégorie "autres modèles" (incluant Model S, Model X et Cybertruck)

Une capacité de production de l'usine de Fremont atteignant 100 000 véhicules annuels, soit presque le double des ventes

En Espagne, uniquement neuf immatriculations pour chaque modèle depuis le début de l'année

Sur le marché français, la présence de ces modèles est devenue marginale face aux alternatives européennes

Une édition finale Signature pour les collectionneurs

Pour marquer dignement ce départ, Tesla a lancé il y a quelques semaines une série limitée baptisée "Signature Edition", strictement limitée à 350 exemplaires : 250 Model S et 100 Model X. Chaque véhicule est facturé 159 420 dollars (environ 146 000 euros), soit une augmentation d'environ 30 000 dollars par rapport aux versions Plaid standard.

Ces modèles ont été proposés exclusivement à des propriétaires Tesla triés sur le volet. Pour éviter toute spéculation, le constructeur a imposé une clause contractuelle obligeant les acheteurs à conserver leur véhicule pendant au moins un an après livraison, sous peine d'une pénalité de 50 000 dollars.

Pas de successeur à l'horizon

Contrairement à ce que l'on pourrait attendre, Tesla n'a annoncé aucun remplaçant pour ces deux modèles emblématiques. La marque d'Elon Musk concentre désormais tous ses efforts sur ses deux best-sellers : les Model 3 et Model Y, qui représentent l'essentiel de ses volumes de ventes.

Une deuxième génération du Roadster est toujours attendue, mais ce modèle accumule les retards et aucune date officielle de lancement n'a été confirmée. Quant au projet de voiture électrique à 25 000 euros destinée au grand public, il a été définitivement abandonné par la compagnie.

Place au robot Optimus dans l'usine californienne

L'espace libéré par l'arrêt de production des Model S et Model X dans l'usine de Fremont sera réaffecté à la production du robot humanoïde Optimus. Comme l'a confirmé Elon Musk lui-même : "Cela fait partie de notre transition générale vers un avenir autonome".

Cette décision marque un virage stratégique majeur pour Tesla, qui semble délaisser progressivement le segment premium automobile pour se concentrer sur des véhicules de volume et des technologies futuristes comme la robotique et l'intelligence artificielle.