Le constructeur chinois BYD vient d'annoncer un déploiement massif de son infrastructure de recharge ultra-rapide en Europe. Avec 3 000 bornes Flash Charging prévues d'ici la fin de l'année, le géant asiatique s'attaque frontalement au réseau Supercharger de Tesla et pourrait bien révolutionner l'expérience de recharge des véhicules électriques sur le Vieux Continent.

Une puissance de recharge qui pulvérise tous les records

BYD ne fait pas les choses à moitié. Ses nouvelles stations Flash Charging développent une puissance impressionnante de 1 500 kW, soit quatre fois plus que les Supercharger V4 de Tesla. Cette technologie de pointe repose sur la toute nouvelle Blade Battery de seconde génération, déjà intégrée aux derniers modèles de la marque comme le Sealion 8, le Seal 08 et la version restylée du Han.

Les performances annoncées ont de quoi faire pâlir la concurrence. La nouvelle batterie permet de passer de 10% à 70% de charge en seulement 5 minutes à température ambiante. Pour atteindre 97% de capacité depuis ce même 10%, il suffit de patienter 9 minutes chrono. Des temps de recharge qui se rapprochent enfin d'un plein d'essence traditionnel.

Des performances maintenues même par temps froid

L'un des points faibles historiques des batteries lithium est leur sensibilité aux températures extrêmes. BYD semble avoir résolu cette équation complexe : même en conditions hivernales rigoureuses, la Blade Battery 2.0 ne nécessite que 3 minutes supplémentaires pour atteindre 97% de charge. Un argument de poids pour les automobilistes européens confrontés aux rigueurs climatiques.

De la Chine à l'Europe : un déploiement stratégique

Forte de son succès en Asie où elle compte déjà plus de 6 100 stations réparties dans plus de 300 villes chinoises - certaines installées dans des zones d'altitude extrême près de l'Everest - BYD ambitionne de doubler ce chiffre d'ici quelques mois.

Le premier cargador ultra-rapide européen a été inauguré en Allemagne il y a quelques semaines, marquant le coup d'envoi d'une offensive commerciale d'envergure. Sur les 6 000 nouvelles bornes prévues à l'échelle mondiale, la moitié sera installée en Europe, témoignant de l'importance stratégique du marché européen pour le constructeur.

Le Denza Z9 GT : premier véhicule compatible en Europe

Pour profiter pleinement de cette technologie révolutionnaire, il faut disposer d'un véhicule compatible. Le Denza Z9 GT, basé sur la plateforme e-Platform 3.0 Evo et équipé de la Blade Battery 2.0, est actuellement le seul modèle commercialisé en Europe capable d'exploiter ces puissances de recharge.

Des performances de supercar électrique

Ce modèle cinq portes ne se contente pas d'exceller en matière de recharge. Avec une puissance cumulée frôlant les 1 000 chevaux, il abat le 0 à 100 km/h en seulement 2,7 secondes. Des prestations qui justifient en partie son positionnement tarifaire premium : 115 000 euros en Espagne.

Il existe également une version plus accessible en Chine, affichant 496 chevaux et une autonomie officielle de 1 036 kilomètres. Proposée à partir de 283 800 yuans (environ 34 000 euros au taux de change actuel), elle n'est malheureusement pas encore disponible sur le marché européen.

Un tournant décisif pour l'électromobilité européenne

Avec ce déploiement massif d'infrastructures de recharge ultra-rapide, BYD s'attaque à l'un des derniers freins à l'adoption massive du véhicule électrique : l'anxiété liée à l'autonomie et aux temps de recharge. En offrant une expérience comparable au plein d'essence traditionnel, le constructeur chinois pourrait bien accélérer la transition électrique en Europe et bousculer l'ordre établi par les constructeurs historiques et Tesla.

Reste à savoir si les autorités européennes et les acteurs locaux de la recharge réagiront face à cette offensive chinoise qui redessine les contours du marché de l'électromobilité sur le continent.