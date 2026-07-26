Le géant chinois BYD vient de franchir une étape décisive dans la course à la conduite autonome. J'ai eu l'opportunité de tester en conditions réelles son système révolutionnaire baptisé "God's Eye 5.0" (Œil de Dieu 5.0), premier à obtenir une licence nationale en Chine pour la conduite autonome de niveau 3. Le terrain d'essai ? Les rues imprévisibles de Shenzhen, où scooters électriques et motos semblent défier toutes les lois de la circulation.

Une intelligence artificielle qui apprend comme un humain

La grande révolution de ce système réside dans son approche radicalement différente. Contrairement aux technologies traditionnelles basées sur des règles de programmation rigides (du type SI-ALORS-SINON), BYD a développé une intelligence artificielle de type "end-to-end" couplée à un apprentissage par renforcement.

Concrètement, le système ne se contente plus d'exécuter bêtement des commandes préprogrammées par les ingénieurs. Il analyse, comprend et prend des décisions en imitant le comportement d'un conducteur humain expérimenté.

Un apprentissage alimenté par des millions de kilomètres quotidiens

La force du "God's Eye 5.0" provient d'un atout majeur : le Big Data. Plus de 2,65 millions de véhicules BYD circulant actuellement en Chine sont équipés de systèmes d'assistance à la conduite. Ces voitures parcourent collectivement plus de 160 millions de kilomètres chaque jour, permettant au système d'apprendre continuellement de situations réelles extrêmement variées.

Une armada technologique au service de la sécurité

Chaque véhicule équipé du système God's Eye embarque une batterie de capteurs sophistiqués :

LiDAR haute précision : cette technologie de télédétection par laser cartographie l'environnement en trois dimensions et peut même créer des "voies virtuelles" lorsque les marquages au sol sont absents ou effacés

: cette technologie de télédétection par laser cartographie l'environnement en trois dimensions et peut même créer des "voies virtuelles" lorsque les marquages au sol sont absents ou effacés Caméras haute définition : pour identifier les obstacles, piétons et véhicules avec une grande finesse

: pour identifier les obstacles, piétons et véhicules avec une grande finesse Radars à ondes millimétriques : garantissant une détection fiable dans toutes les conditions météorologiques

Sur les modèles haut de gamme, BYD va encore plus loin en intégrant une redondance matérielle complète sur la direction, le freinage et la propulsion. En cas de défaillance d'un composant, le système conserve le contrôle total du véhicule.

Un essai spectaculaire à bord du Denza Z9GT

Mon test s'est déroulé depuis le siège passager d'un Denza Z9GT, le shooting brake de luxe de BYD développant l'impressionnante puissance de 1 156 chevaux, avec une capacité de recharge atteignant 1 500 kW. Ce modèle commercialisé autour de 115 000 euros illustre le savoir-faire technique de la marque.

Activation et fonctionnement

L'activation du système autonome s'effectue simplement via la commande au volant. Immédiatement, des LED bleues s'allument sur les rétroviseurs et à l'arrière du véhicule – une obligation légale chinoise pour signaler la conduite autonome. Le conducteur doit néanmoins garder un contact minimal avec le volant pour que le système reste actif.

Des performances bluffantes dans le chaos urbain

Ce qui impressionne le plus, c'est la capacité du système à naviguer dans le trafic anarchique chinois. Les deux-roues circulant à contresens, les piétons imprévisibles, les changements de voie sans clignotant : autant de situations que le God's Eye 5.0 gère avec une aisance déconcertante.

Les prouesses observées lors de mon essai :

Négociation des intersections avec une fluidité naturelle

Demi-tours en autonomie complète, même dans des espaces restreints avec manœuvres successives

Gestion intelligente des ronds-points et des feux tricolores

Dépassements sécurisés et changements de voie anticipés

Évitement d'obstacles imprévus comme des cônes de chantier

Adaptation aux déviations de chantier

Capacité à trouver un itinéraire alternatif en cas de route bloquée

Fonctionnement sur terrains difficiles (boue, neige)

Le système atteint même un niveau de maîtrise tel qu'il peut effectuer des drifts contrôlés sans intervention du conducteur – une démonstration spectaculaire de ses capacités de contrôle dynamique.

BYD voit encore plus grand

Le niveau 3 n'est qu'une étape pour le constructeur chinois. BYD prévoit d'investir plus de 12 milliards d'euros dans le développement de ses technologies de conduite autonome. Une équipe de 5 000 ingénieurs travaille actuellement sur l'amélioration continue du système.

Signe de confiance dans sa technologie, BYD propose une garantie unique : une couverture totale des dommages en cas d'accident pendant un an pour les véhicules équipés de la conduite autonome.

Et en Europe ?

Si cette technologie impressionne en Chine, son déploiement en France et en Europe reste soumis aux réglementations locales sur la conduite autonome de niveau 3, encore strictement encadrées. Les constructeurs européens observent avec attention ces avancées chinoises qui pourraient redéfinir les standards de l'industrie automobile mondiale.