L'électrification du transport routier franchit un nouveau cap en Europe. L'entreprise de logistique espagnole Disfrimur vient de mettre en service le tout premier camion lourd 100% électrique d'Iveco sur le territoire ibérique, marquant une étape symbolique dans la transition énergétique du secteur.

Un déploiement stratégique entre Murcie et Alicante

Le nouveau Iveco S-eWay Rígido effectuera des rotations quotidiennes entre Murcie et Alicante, soit un trajet d'environ 100 kilomètres. Cette distance correspond parfaitement aux capacités actuelles des poids lourds électriques et permet d'optimiser l'utilisation du véhicule sans compromettre la rentabilité opérationnelle.

Avec une autonomie homologuée pouvant atteindre 400 kilomètres, ce camion peut réaliser plusieurs allers-retours dans la journée sans nécessiter de recharge intermédiaire. Une configuration idéale pour les services de distribution régionale qui représentent aujourd'hui le terrain de prédilection des véhicules industriels électriques.

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Une conception 100% électrique dès l'origine

Contrairement à certains modèles concurrents adaptés à partir de plateformes thermiques, l'Iveco S-eWay a été conçu dès le départ comme un véhicule électrique. Le châssis, l'emplacement des batteries, le système de propulsion et la distribution des composants ont été spécifiquement développés pour cette motorisation.

Des performances impressionnantes

Sous le capot, le S-eWay déploie des caractéristiques techniques remarquables :

Puissance maximale : 840 kW, soit 1 142 chevaux

840 kW, soit 1 142 chevaux Couple moteur : 45 000 Nm grâce à deux moteurs électriques

45 000 Nm grâce à deux moteurs électriques Batteries : système modulaire lithium-ion NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) disponible en configurations de 4, 5 ou 7 modules

système modulaire lithium-ion NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) disponible en configurations de 4, 5 ou 7 modules Recharge rapide : de 20% à 80% en environ 45 minutes via charge DC à 350 kW

de 20% à 80% en environ 45 minutes via charge DC à 350 kW Récupération d'énergie : jusqu'à 150 kW via le freinage régénératif

Une recharge adaptée aux contraintes professionnelles

Le temps de recharge n'est pas un frein opérationnel. En 45 minutes environ, le camion peut récupérer 60% de sa capacité en charge rapide. Cette durée correspond précisément aux pauses obligatoires imposées aux conducteurs professionnels, permettant ainsi d'intégrer la recharge dans le rythme naturel de travail sans perte de productivité.

Le système de freinage régénératif constitue un atout supplémentaire, particulièrement efficace sur les trajets urbains et périurbains caractérisés par de fréquentes variations de vitesse. L'énergie récupérée lors des décélérations contribue directement à prolonger l'autonomie du véhicule.

Une polyvalence au service des professionnels

L'architecture du S-eWay Rígido se distingue par sa grande versatilité. La position modulable des batteries permet d'adapter différents types de carrosseries sans compromettre les performances : plateformes élévatrices, équipements hydrauliques, grues ou carrosseries frigorifiques. Cette flexibilité élargit considérablement le champ d'applications possibles pour ce camion électrique.

Une tendance qui s'accélère en Europe

L'arrivée de ce premier S-eWay en Espagne s'inscrit dans une dynamique européenne plus large. Les entreprises logistiques du continent multiplient les expérimentations avec des véhicules industriels électriques, principalement pour des services régionaux de courte et moyenne distance.

Pour Iveco, cette livraison représente une étape majeure dans sa stratégie de décarbonation du transport professionnel. Le constructeur italien mise sur des solutions électriques adaptées aux besoins réels des opérateurs, privilégiant une approche pragmatique aux promesses marketing.

Du côté de Disfrimur, cette acquisition traduit une volonté claire d'allier innovation technologique, efficacité opérationnelle et responsabilité environnementale. L'entreprise murcienne rejoint ainsi le cercle encore restreint des pionniers du transport lourd zéro émission en Espagne, un mouvement qui devrait s'amplifier dans les prochaines années avec l'amélioration continue des technologies et des infrastructures de recharge.