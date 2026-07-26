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Camion électrique Iveco S-eWay de Disfrimur, premier poids lourd électrique d'Iveco en Espagne

L'Espagne accueille son premier camion électrique Iveco S-eWay : 1142 chevaux pour révolutionner la logistique entre Murcie et Alicante

Sarah Wagner Actualités

L'électrification du transport routier franchit un nouveau cap en Europe. L'entreprise de logistique espagnole Disfrimur vient de mettre en service le tout premier camion lourd 100% électrique d'Iveco sur le territoire ibérique, marquant une étape symbolique dans la transition énergétique du secteur.

Un déploiement stratégique entre Murcie et Alicante

Le nouveau Iveco S-eWay Rígido effectuera des rotations quotidiennes entre Murcie et Alicante, soit un trajet d'environ 100 kilomètres. Cette distance correspond parfaitement aux capacités actuelles des poids lourds électriques et permet d'optimiser l'utilisation du véhicule sans compromettre la rentabilité opérationnelle.

Avec une autonomie homologuée pouvant atteindre 400 kilomètres, ce camion peut réaliser plusieurs allers-retours dans la journée sans nécessiter de recharge intermédiaire. Une configuration idéale pour les services de distribution régionale qui représentent aujourd'hui le terrain de prédilection des véhicules industriels électriques.

Une conception 100% électrique dès l'origine

Contrairement à certains modèles concurrents adaptés à partir de plateformes thermiques, l'Iveco S-eWay a été conçu dès le départ comme un véhicule électrique. Le châssis, l'emplacement des batteries, le système de propulsion et la distribution des composants ont été spécifiquement développés pour cette motorisation.

Des performances impressionnantes

Sous le capot, le S-eWay déploie des caractéristiques techniques remarquables :

  • Puissance maximale : 840 kW, soit 1 142 chevaux
  • Couple moteur : 45 000 Nm grâce à deux moteurs électriques
  • Batteries : système modulaire lithium-ion NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt) disponible en configurations de 4, 5 ou 7 modules
  • Recharge rapide : de 20% à 80% en environ 45 minutes via charge DC à 350 kW
  • Récupération d'énergie : jusqu'à 150 kW via le freinage régénératif

Une recharge adaptée aux contraintes professionnelles

Le temps de recharge n'est pas un frein opérationnel. En 45 minutes environ, le camion peut récupérer 60% de sa capacité en charge rapide. Cette durée correspond précisément aux pauses obligatoires imposées aux conducteurs professionnels, permettant ainsi d'intégrer la recharge dans le rythme naturel de travail sans perte de productivité.

Le système de freinage régénératif constitue un atout supplémentaire, particulièrement efficace sur les trajets urbains et périurbains caractérisés par de fréquentes variations de vitesse. L'énergie récupérée lors des décélérations contribue directement à prolonger l'autonomie du véhicule.

Une polyvalence au service des professionnels

L'architecture du S-eWay Rígido se distingue par sa grande versatilité. La position modulable des batteries permet d'adapter différents types de carrosseries sans compromettre les performances : plateformes élévatrices, équipements hydrauliques, grues ou carrosseries frigorifiques. Cette flexibilité élargit considérablement le champ d'applications possibles pour ce camion électrique.

Une tendance qui s'accélère en Europe

L'arrivée de ce premier S-eWay en Espagne s'inscrit dans une dynamique européenne plus large. Les entreprises logistiques du continent multiplient les expérimentations avec des véhicules industriels électriques, principalement pour des services régionaux de courte et moyenne distance.

Pour Iveco, cette livraison représente une étape majeure dans sa stratégie de décarbonation du transport professionnel. Le constructeur italien mise sur des solutions électriques adaptées aux besoins réels des opérateurs, privilégiant une approche pragmatique aux promesses marketing.

Du côté de Disfrimur, cette acquisition traduit une volonté claire d'allier innovation technologique, efficacité opérationnelle et responsabilité environnementale. L'entreprise murcienne rejoint ainsi le cercle encore restreint des pionniers du transport lourd zéro émission en Espagne, un mouvement qui devrait s'amplifier dans les prochaines années avec l'amélioration continue des technologies et des infrastructures de recharge.

Tags: #Iveco S-eWay #camions électriques #Disfrimur

Questions fréquentes

1 Quelle est l'autonomie réelle du camion Iveco S-eWay en Espagne ?
L'Iveco S-eWay dispose d'une autonomie homologuée pouvant atteindre 400 kilomètres. Cette capacité lui permet d'effectuer plusieurs allers-retours quotidiens entre Murcie et Alicante (environ 100 km) sans nécessiter de recharge intermédiaire.
2 Combien de temps faut-il pour recharger le camion électrique Iveco S-eWay ?
Le camion peut se recharger de 20% à 80% en environ 45 minutes via une charge rapide DC à 350 kW. Ce temps de recharge correspond parfaitement aux pauses obligatoires des conducteurs professionnels, sans impact sur la productivité.
3 Quelle est la puissance du camion électrique Iveco S-eWay ?
Le S-eWay développe une puissance maximale impressionnante de 840 kW, soit 1 142 chevaux, avec un couple moteur de 45 000 Nm grâce à deux moteurs électriques. Il s'agit d'une conception 100% électrique dès l'origine, non adaptée d'une plateforme thermique.
4 Qu'est-ce que le freinage régénératif et quel est son avantage sur ce camion ?
Le freinage régénératif permet de récupérer jusqu'à 150 kW d'énergie lors des décélérations du véhicule. Cette technologie est particulièrement efficace sur les trajets urbains et périurbains, et contribue directement à prolonger l'autonomie du camion.
5 Pourquoi le trajet Murcie-Alicante est-il idéal pour ce camion électrique ?
Cette route d'environ 100 kilomètres correspond parfaitement aux capacités actuelles des poids lourds électriques et représente le terrain de prédilection pour la distribution régionale. Elle permet d'optimiser l'utilisation du véhicule sans compromettre la rentabilité opérationnelle.

Ce qu'il faut retenir

  • Disfrimur met en service le premier camion électrique Iveco S-eWay d'Espagne pour des rotations entre Murcie et Alicante (100 km).
  • Le véhicule offre une autonomie de 400 km, permettant plusieurs allers-retours quotidiens sans recharge intermédiaire.
  • Puissance de 1 142 chevaux (840 kW) et couple de 45 000 Nm grâce à deux moteurs électriques.
  • Recharge rapide de 20% à 80% en 45 minutes (DC 350 kW), compatible avec les pauses obligatoires des conducteurs.
  • Le S-eWay a été conçu 100% électrique dès l'origine, contrairement aux modèles adaptés de plateformes thermiques.
  • Système de freinage régénératif récupérant jusqu'à 150 kW d'énergie lors des décélérations.
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