Essai Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion : le SUV diesel parfait pour les longs trajets ?

Dans un contexte où le coût d'utilisation automobile explose, l'équation économique d'un véhicule ne se limite plus au prix d'achat ou au tarif du carburant à la pompe. L'autonomie, la consommation réelle et la polyvalence quotidienne deviennent des critères déterminants. C'est précisément sur ce terrain que le Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion de 200 chevaux entend faire valoir ses arguments.

Un tarif élevé mais une proposition cohérente

Avec un prix d'entrée de 60 215 euros en version 4Motion, ce Tiguan ne s'adresse clairement pas aux petits budgets. Notre modèle d'essai, enrichi de quelques équipements supplémentaires, atteignait même 61 715 euros. En contrepartie, Volkswagen propose un SUV spacieux, confortable et doté d'une motorisation qui vous évitera les arrêts fréquents à la station-service.

Des performances satisfaisantes sans compromis

Avec ses 200 chevaux, ce Tiguan dispose d'une puissance généreuse pour un véhicule pensé avant tout pour les grands déplacements. Malgré un poids contenu à 1 781 kilogrammes – remarquablement léger comparé aux SUV électriques actuels –, il abat le 0 à 100 km/h en seulement 7,8 secondes selon nos mesures. La vitesse maximale atteint 226 km/h.

Le couple de 400 Nm disponible offre des reprises franches et sécurisantes, idéales pour les dépassements sur nationale ou les insertions autoroutières. La boîte automatique à double embrayage se montre particulièrement discrète et efficace dans la répartition de la puissance aux quatre roues motrices.

Une consommation maîtrisée, même à vive allure

L'un des atouts majeurs de ce Tiguan réside dans sa sobriété relative. Lors de notre essai, nous avons relevé trois données de consommation révélatrices :

5,4 litres aux 100 km en conduite économique

en conduite économique 6,7 litres aux 100 km en usage mixte réaliste

en usage mixte réaliste 9,1 litres aux 100 km en conduite sportive sur autoroute sans limitation

Ces chiffres démontrent que même sollicité intensément, ce diesel reste raisonnable. De quoi envisager sereinement les longues distances sans voir fondre son budget carburant.

Un comportement routier typiquement Volkswagen

La suspension adaptative DCC Pro s'est révélée particulièrement efficace durant notre essai. Elle assure une excellente liaison entre la caisse et le train roulant, tout en filtrant efficacement les mouvements de caisse désagréables. L'ajustement manuel permet de passer d'un tarage très sportif à une configuration ultra-confortable selon les besoins.

La direction, précise et caractéristique de la marque allemande, offre un bon retour d'information et permet de tracer avec assurance. Elle contribue grandement au sentiment de sécurité au volant.

Un freinage irréprochable

Les freins méritent une mention spéciale avec des distances d'arrêt mesurées à 35,7 mètres à froid et 33,6 mètres à chaud depuis 100 km/h. Même après plusieurs freinages appuyés, aucun signe de fading n'est apparu. La pédale offre un toucher progressif et facile à doser.

Un habitacle soigné malgré quelques réserves

L'intérieur respire la qualité allemande avec des matériaux agréables au toucher et des assemblages généralement rigoureux. Les rangements des portières, enfin regarnis de feutre, témoignent d'une attention au détail appréciable.

Toutefois, quelques imperfections subsistent : sur pavés, des craquements provenant de la planche de bord révèlent des ajustements perfectibles au niveau des garnitures décoratives. L'architecture des menus sur l'écran central de 15 pouces (en option) ne convaincra pas tout le monde, même si les raccourcis en partie supérieure donnent accès aux fonctions essentielles. Heureusement, la commande vocale se montre très compétente.

Des sièges avant exceptionnels

Les sièges ergoActive constituent un véritable point fort. Électriques, avec fonction mémoire, accès facilité et extension des cuisses réglable, ils offrent également des programmes de massage d'une durée modulable entre 10 et 30 minutes. Climatisés et chauffants, ils assurent un maintien latéral exemplaire grâce à des flancs bien dessinés qui soutiennent jusqu'au haut du dos.

Un espace généreux pour toute la famille

À l'arrière, l'espace aux genoux et à la tête permet même aux passagers de grande taille d'envisager de longs trajets confortablement. La climatisation indépendante, les sièges extérieurs chauffants et les deux prises USB-C complètent l'équipement pour les places arrière.

Côté chargement, le coffre offre 650 litres en configuration cinq places, extensibles à 1 650 litres une fois la banquette rabattue. L'attelage en option autorise le remorquage jusqu'à 2,3 tonnes – de quoi envisager les vacances en caravane ou le transport d'une remorque chargée.

Notre verdict

Le Volkswagen Tiguan 2.0 TDI 4Motion de 200 chevaux n'est certes pas donné, mais il se positionne comme un spécialiste incontestable des longues distances. Cher à l'achat, il se montre convaincant à l'usage grâce à son confort, son habitabilité, sa sobriété relative et son autonomie étendue. Une proposition cohérente pour qui roule beaucoup et privilégie la tranquillité d'esprit sur autoroute.

Note globale : 8,3/10

Points forts : Habitabilité, confort exemplaire, performances suffisantes, comportement routier équilibré du confortable au sportif, consommation maîtrisée, grande autonomie

Points faibles : Quelques finitions perfectibles (craquements), ergonomie des menus discutable, tarif élevé