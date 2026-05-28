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Voiture hybride rechargeable en charge sur une borne électrique, illustration du marché PHEV 2026

Voitures hybrides rechargeables 2026 : le BYD Atto 2 DM-i démarre à 23 740 euros et change la donne

Laurence Jardin Guides d'achat

Le marché des voitures hybrides rechargeables connaît une expansion sans précédent en 2026. Face aux hésitations de nombreux automobilistes à franchir le cap du tout-électrique, les PHEV s'imposent comme la solution de transition idéale, combinant polyvalence et autonomie. Avec l'amélioration constante des technologies de batteries, l'augmentation des distances parcourues en mode zéro émission et une tendance à la baisse des tarifs, le moment est particulièrement opportun pour investir dans ce type de véhicule.

BYD Atto 2 DM-i : l'hybride rechargeable le plus accessible

Le constructeur chinois BYD frappe fort avec l'Atto 2 DM-i, qui décroche la palme du PHEV le plus abordable du marché. Son système hybride associe un moteur essence 1,5 litre à un bloc électrique performant, proposé en deux puissances : 166 chevaux pour la version d'accès et 212 chevaux pour la variante supérieure.

Deux capacités de batterie sont disponibles. La première, de 7,8 kWh, offre 40 kilomètres d'autonomie électrique pure. La seconde, de 18 kWh, permet de parcourir jusqu'à 90 kilomètres sans une goutte d'essence. Les consommations homologuées affichent un remarquable 1,8 litre aux 100 kilomètres. Le tarif démarre à seulement 23 740 euros.

Jaecoo 7 SHS : le nouveau venu chinois qui bouscule le segment

Parmi les SUV chinois qui s'installent durablement sur le marché européen, le Jaecoo 7 SHS se distingue par son système hybride sophistiqué. Il marie un moteur essence 1,5 litre turbo avec deux moteurs électriques, développant une puissance combinée de 279 chevaux. Sa batterie de 18,3 kWh garantit environ 90 kilomètres en mode électrique. Accessible dès 27 990 euros, il représente une alternative sérieuse aux marques établies.

MG HS PHEV : la référence qualité-prix confirmée

Le MG HS PHEV conserve sa position de référence incontournable pour les conducteurs recherchant le meilleur compromis entre équipement et tarif. Sa mécanique éprouvée associe un quatre-cylindres essence 1,5 litre turbo à un moteur électrique avant, pour une puissance totale de 272 chevaux. Avec sa batterie de 21,4 kWh, ce SUV familial parcourt jusqu'à 90 kilomètres en électrique pur, tout en affichant une consommation homologuée oscillant entre 1,8 et 2,0 litres aux 100 kilomètres. Son prix de départ à 24 548 euros en fait l'un des choix les plus rationnels du segment.

Toyota C-HR PHEV : la fiabilité japonaise en version rechargeable

Toyota enrichit sa gamme avec une déclinaison PHEV de son populaire C-HR. Ce crossover compact intègre un moteur essence de 2,0 litres couplé à un bloc électrique, délivrant environ 220 chevaux. Sa batterie de 13,8 kWh permet de rouler jusqu'à 66 kilomètres en mode zéro émission, avec une consommation mixte homologuée remarquablement basse, comprise entre 1,2 et 1,5 litre aux 100 kilomètres. Comptez à partir de 33 550 euros pour ce modèle.

Peugeot 308 Plug-in Hybrid : l'élégance française électrifiée

La berline compacte de Peugeot propose une version hybride rechargeable particulièrement aboutie. Son architecture technique, partagée avec plusieurs modèles du groupe Stellantis, repose sur le moteur essence 1,6 PureTech associé à un moteur électrique et à la boîte automatique e-EAT8. Désormais disponible uniquement en 196 chevaux, cette motorisation s'appuie sur une batterie de 17,2 kWh offrant 86 kilomètres d'autonomie électrique. La consommation moyenne annoncée avoisine les 2,2 litres aux 100 kilomètres. Prix d'entrée : 33 630 euros.

Ebro S700 PHEV et Ford Kuga PHEV : les SUV familiaux polyvalents

L'Ebro S700 PHEV, avec ses étiquettes environnementales ECO et CERO, combine un moteur essence 1,5 litre et deux blocs électriques pour totaliser 279 chevaux. Sa batterie de 18,3 kWh garantit 90 kilomètres d'autonomie électrique. Affiché à partir de 28 990 euros, il cible les familles en quête d'espace et d'efficience.

Le Ford Kuga PHEV reste une valeur sûre avec son moteur 2,5 litres à cycle Atkinson développant 243 chevaux avec son assistance électrique. Équipé d'une batterie de 14,4 kWh permettant environ 70 kilomètres en électrique, il consomme entre 1,0 et 1,4 litre aux 100 kilomètres selon les finitions. Disponible dès 33 542 euros.

BYD Seal U DM-i : le leader des ventes hybrides rechargeables

Impossible d'ignorer le BYD Seal U DM-i, actuellement l'hybride rechargeable le plus vendu. Ce succès s'explique par une offre diversifiée : deux niveaux de puissance (218 et 324 chevaux) et deux capacités de batterie (18,3 et 26,6 kWh). Résultat : des autonomies électriques variant de 80 à 125 kilomètres et des consommations pouvant descendre jusqu'à 0,4 litre aux 100 kilomètres. Tarif de départ : 31 990 euros.

Citroën C5 Aircross et Lynk & Co 01 : originalité et confort

La nouvelle génération du Citroën C5 Aircross propose une version hybride rechargeable associant un moteur 1,6 litre turbo de 150 chevaux à un bloc électrique de 125 chevaux, pour une puissance combinée de 195 chevaux. Sa batterie de 21 kWh autorise 86 kilomètres en électrique et une autonomie totale dépassant 1 100 kilomètres.

Enfin, le Lynk & Co 01 se démarque par son caractère atypique. Son système hybride marie un moteur 1,5 litre turbo de 139 chevaux à un électrique de 145 chevaux, pour un total de 280 chevaux et 535 Nm de couple. Avec sa batterie de 17,7 kWh offrant 75 kilomètres d'autonomie électrique, ce SUV original est proposé à partir de 40 995 euros.

Tags: #BYD #voitures hybrides rechargeables #SUV chinois

Questions fréquentes

1 Quel est le prix du véhicule hybride rechargeable le plus abordable en 2026 ?
Le BYD Atto 2 DM-i est le PHEV le plus accessible du marché avec un prix de départ à 23 740 euros. Il propose deux options de batterie : 7,8 kWh pour 40 km d'autonomie électrique ou 18 kWh pour 90 km.
2 Quelle autonomie électrique peut-on attendre des hybrides rechargeables en 2026 ?
Les autonomies électriques varient selon les modèles, allant de 40 km pour le BYD Atto 2 DM-i avec petite batterie, jusqu'à 90 km pour les versions équipées de batteries plus importantes (18-21 kWh) comme le Jaecoo 7 SHS ou le MG HS PHEV. Le Toyota C-HR PHEV offre quant à lui 66 km d'autonomie électrique.
3 Quels sont les avantages des voitures hybrides rechargeables par rapport aux électriques ?
Les PHEV représentent une solution de transition idéale combinant polyvalence et autonomie, répondant aux hésitations de nombreux automobilistes face au tout-électrique. Elles permettent de rouler en mode zéro émission en ville tout en gardant la sécurité d'un moteur essence pour les longs trajets.
4 Quelle est la consommation d'essence des hybrides rechargeables mentionnés ?
Les consommations homologuées sont très basses : 1,8 L/100 km pour le BYD Atto 2 DM-i et le MG HS PHEV, et encore mieux pour le Toyota C-HR PHEV avec seulement 1,2 à 1,5 L/100 km. Ces chiffres sont valables lorsque la batterie est régulièrement rechargée.
5 Quel modèle offre le meilleur rapport qualité-prix ?
Le MG HS PHEV est présenté comme la référence qualité-prix avec un prix de 24 548 euros. Il combine un excellent équipement, 90 km d'autonomie électrique, 272 chevaux et une consommation de 1,8 à 2,0 L/100 km.

Ce qu'il faut retenir

  • Le BYD Atto 2 DM-i devient l'hybride rechargeable le plus abordable du marché à partir de 23 740 euros.
  • Le modèle BYD propose deux batteries (7,8 ou 18 kWh) offrant 40 à 90 km d'autonomie électrique pure.
  • Le Jaecoo 7 SHS développe 279 chevaux et débute à 27 990 euros avec 90 km d'autonomie électrique.
  • Le MG HS PHEV reste une référence qualité-prix à 24 548 euros avec 90 km d'autonomie et 272 chevaux.
  • Le Toyota C-HR PHEV propose 66 km d'autonomie électrique pour une consommation de 1,2 à 1,5 L/100 km dès 33 550 euros.
  • Les hybrides rechargeables s'imposent comme solution de transition face aux hésitations sur le tout-électrique en 2026.
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