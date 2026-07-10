Le géant chinois BYD s'apprête à bousculer le marché européen des pick-up avec un modèle aussi impressionnant qu'inattendu. Après avoir conquis le secteur des véhicules électriques et hybrides, le constructeur asiatique franchit une nouvelle étape en Europe avec le BYD Shark, une camionnette hybride rechargeable qui affiche des performances remarquables.

Un pari audacieux pour conquérir un nouveau segment

BYD, devenu le premier producteur mondial de véhicules électriques, ne cesse d'élargir son empreinte sur le Vieux Continent. Mais cette fois, la marque chinoise surprend en délaissant les SUV et citadines qui font son succès habituel pour se lancer dans l'univers des pick-up professionnels.

Le BYD Shark représente ainsi la toute première incursion du constructeur dans ce segment très spécifique. Présenté initialement au Mexique il y a deux ans, ce modèle arrive désormais en Europe avec des ambitions clairement affichées : concurrencer des références établies comme le Ford Ranger ou le Toyota Hilux.

Des dimensions imposantes et un design affirmé

Avec ses mensurations généreuses, le Shark ne passe pas inaperçu. Ce 4x4 affiche des proportions impressionnantes :

Longueur : 5,47 mètres

Largeur : 1,97 mètre

Hauteur : 1,93 mètre

Son design extérieur ne doit rien au hasard. La dénomination "Shark" (requin en anglais) se reflète directement dans le style agressif du véhicule. La face avant arbore une imposante calandre tandis que les optiques évoquent les yeux acérés du prédateur marin. Le logo BYD, dans sa version la plus grande jamais utilisée par le constructeur, trône fièrement à l'avant.

Un intérieur pensé pour le confort

Loin de l'austérité traditionnelle des pick-up utilitaires, le Shark propose un habitacle à cinq places avec un niveau d'équipement digne d'un SUV familial. La cabine double offre un espace généreux et toutes les commodités modernes attendues sur un véhicule contemporain.

Une motorisation hybride rechargeable ultra-performante

Le système de propulsion du BYD Shark repose sur une architecture hybride rechargeable sophistiquée. Deux moteurs électriques distincts, positionnés respectivement sur les essieux avant et arrière, développent une puissance combinée de 436 chevaux. Cette configuration procure des performances surprenantes pour un véhicule de ce gabarit : le 0 à 100 km/h est expédié en seulement 5,7 secondes.

Un moteur thermique turbocompressé à essence complète le dispositif. Sa mission principale consiste à générer de l'électricité, soit pour alimenter directement les moteurs électriques, soit pour recharger la batterie en roulant.

Une autonomie électrique de 90 kilomètres

Le Shark embarque une batterie de 32,2 kWh qui autorise une autonomie en mode 100% électrique de 90 kilomètres. Cette capacité permet d'effectuer la majorité des trajets quotidiens sans consommer une goutte d'essence. L'autonomie totale du véhicule atteint même 675 kilomètres en usage combiné.

Côté recharge, BYD annonce des temps intéressants :

En courant alternatif : environ 3 heures pour passer de 15% à 100%

En courant continu : seulement 21 minutes pour charger de 30% à 80%

La technologie DMO au service du tout-terrain

Stella Li, vice-présidente de BYD, souligne l'importance de la technologie DMO (Dual Mode Offroad) intégrée au Shark : "Nous sommes ravis d'apporter la technologie hybride rechargeable de BYD au segment des pick-up. Le SHARK bénéficie pleinement de notre système DMO qui offre une capacité de déplacement en mode électrique, la puissance la plus élevée de sa catégorie, d'excellentes aptitudes tout-terrain, une efficience remarquable et une grande polyvalence sur longues distances."

Un défi relevé face à la concurrence européenne

Le marché européen des pick-up reste dominé par des modèles japonais et américains éprouvés. L'arrivée du BYD Shark constitue donc un pari audacieux pour le constructeur chinois, qui devra prouver la fiabilité et les capacités de son premier modèle dans cette catégorie face à des concurrents solidement implantés.

Reste à connaître la tarification qui sera appliquée sur le marché français et européen. Si BYD parvient à proposer un rapport équipement-performances-prix compétitif tout en s'appuyant sur son expertise des motorisations électrifiées, le Shark pourrait bien séduire une clientèle professionnelle et particulière en quête d'un pick-up moderne et écologique.