Le géant chinois de l'électrique BYD pourrait bientôt faire son entrée fracassante dans le monde de la Formule 1. Stella Li, vice-présidente exécutive du constructeur, a officiellement confirmé des discussions avancées avec Stefano Domenicali, le patron de la F1, pour rejoindre la grille de départ dès que possible.

Une douzième écurie bientôt sur la grille ?

Après l'arrivée de Cadillac en 2026, qui a porté le nombre d'équipes à onze, la Formule 1 pourrait accueillir une nouvelle structure. BYD, devenu leader mondial des véhicules électriques, voit dans le sport automobile une vitrine technologique exceptionnelle pour démontrer son savoir-faire en matière d'innovation.

Lors du Salon de l'Automobile de Pékin, Stella Li n'a pas caché les ambitions de son groupe : "Nous entretenons une relation cordiale et sommes en contact régulier avec Domenicali. Oui, nous étudions sérieusement cette possibilité. C'est une opportunité réelle de tester notre technologie."

BYD suivrait le modèle Cadillac

Contrairement à Audi qui a repris une équipe existante, BYD envisagerait de créer une structure entièrement nouvelle, à l'image de ce qu'a réalisé Cadillac. Cette approche permettrait au constructeur chinois d'écrire sa propre histoire dans le paddock sans hériter d'un passif sportif.

Si le projet aboutit, la grille compterait 22 monoplaces, une configuration qui n'a plus été vue depuis la saison 2010. Un retour aux sources qui divise les observateurs du championnat.

Les points clés du projet BYD :

Création d'une équipe totalement nouvelle sans rachat de structure existante

Utilisation de la F1 comme laboratoire technologique

Mise en avant de l'expertise chinoise en électrification et innovation

Grand Prix de Chine comme course à domicile

Le soutien appuyé de Mohammed Ben Sulayem

Le président de la FIA ne cache pas son enthousiasme face à cette perspective. Mohammed Ben Sulayem a multiplié les déclarations favorables à l'arrivée d'un douzième constructeur, particulièrement si c'est BYD.

Pour la fédération internationale, l'enjeu dépasse le simple aspect sportif. L'entrée du géant chinois ouvrirait considérablement le marché asiatique à la F1, tout en renforçant l'image d'innovation et de durabilité du championnat. Une alliance stratégique qui pourrait transformer l'équilibre géopolitique du sport automobile mondial.

Des questions financières subsistent

Malgré l'optimisme ambiant, certains experts s'interrogent sur la capacité financière de BYD à supporter les coûts astronomiques d'une participation en Formule 1. Créer une écurie de zéro représente un investissement colossal, estimé à plusieurs centaines de millions d'euros sur les premières années.

Néanmoins, avec un chiffre d'affaires en constante progression et une position de leader sur le marché des véhicules électriques, BYD disposerait théoriquement des ressources nécessaires. La question reste de savoir si les dirigeants chinois considèrent ce projet comme suffisamment stratégique pour y consacrer de tels moyens.

Les 24 Heures du Mans également dans le viseur

L'ambition de BYD ne se limite pas à la Formule 1. Le constructeur a également manifesté son intérêt pour les mythiques 24 Heures du Mans, confirmant une stratégie globale de conquête du sport automobile de haut niveau.

Cette double approche témoigne d'une volonté de démontrer la polyvalence technologique de la marque, aussi bien en course sprint qu'en endurance. Un pari audacieux qui pourrait redistribuer les cartes dans le paysage du motorsport mondial.

Quand BYD pourrait-elle débuter en F1 ?

Si les discussions progressent favorablement, une entrée en championnat ne pourrait pas se concrétiser avant 2028 au plus tôt. Le temps nécessaire pour obtenir les autorisations, construire les infrastructures, recruter le personnel technique et développer une monoplace compétitive impose un délai incompressible.

Les prochains mois seront décisifs pour transformer ces discussions en projet concret. Le paddock observe avec attention cette offensive chinoise qui pourrait marquer un tournant historique dans l'évolution de la discipline reine du sport automobile.