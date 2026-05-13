Alors que BYD vient tout juste de rafraîchir son Atto 3 sur le marché espagnol, le constructeur chinois prépare une version nettement plus évoluée de son SUV électrique pour son marché domestique. Une mise à jour qui fait franchir un cap technologique majeur au modèle, notamment en matière de recharge ultrarapide.

Une révolution technologique annoncée pour le 21 mai

Présenté lors du Salon de l'automobile de Pékin 2026, le nouveau BYD Yuan Plus – dénomination chinoise de l'Atto 3 – s'apprête à débarquer dans les concessions chinoises dès le 21 mai prochain. Cette information, relayée par des sources locales dont certains employés de concessions, marque une étape importante dans l'offensive électrique du géant automobile.

Ce qui distingue fondamentalement cette nouvelle mouture, c'est l'intégration de la technologie de recharge Flash Charging 2.0. Les performances annoncées sont tout simplement impressionnantes : le SUV peut récupérer 60% de charge (de 10 à 70%) en seulement 5 minutes, et atteindre 97% en 9 minutes chrono. De quoi révolutionner l'expérience utilisateur et faire tomber l'un des derniers freins à l'adoption massive du véhicule électrique.

Batterie Blade de seconde génération : capacité et autonomie revues à la hausse

Le nouveau BYD Atto 3 embarque la batterie Blade de deuxième génération développée par le constructeur. Avec une capacité portée à 68,5 kWh, cette batterie LFP (lithium-fer-phosphate) permet d'atteindre jusqu'à 630 kilomètres d'autonomie selon le cycle d'homologation chinois CLTC. Une valeur à relativiser toutefois, le protocole européen WLTP étant généralement plus conservateur.

Pour ceux qui n'ont pas besoin d'une telle autonomie, BYD propose également une version avec batterie de 57,5 kWh offrant 540 kilomètres selon le même cycle de mesure.

Deux niveaux de puissance au choix

Version haute performance : 326 chevaux avec la batterie de 68,5 kWh

326 chevaux avec la batterie de 68,5 kWh Version standard : 272 chevaux avec la batterie de 57,5 kWh

Technologies d'assistance à la conduite de pointe

Le millésime 2026 du SUV électrique intègre le système d'assistance à la conduite baptisé "God's Eye C" (l'Œil de Dieu), qui utilise notamment un capteur LiDAR optionnel facturé environ 1 500 euros. BYD a également développé le système TBC, un dispositif de contrôle de stabilité spécifiquement conçu pour gérer les situations d'éclatement de pneu à haute vitesse.

Habitacle modernisé et équipements premium

À l'intérieur, le nouveau BYD Atto 3 fait peau neuve avec un écran rotatif adaptatif de 15,6 pouces (environ 40 centimètres de diagonale) qui centralise l'ensemble des fonctions d'infodivertissement. Le constructeur n'a pas lésiné sur les équipements de confort :

Toit panoramique en verre

Réfrigérateur embarqué

Configuration "siège passager reine" pour un confort maximal à l'avant

Design évolutif et dimensions généreuses

Sur le plan esthétique, BYD adopte une approche évolutive plutôt que révolutionnaire. Les dimensions progressent légèrement : 4,66 mètres de long, 1,89 mètre de large et 1,67 mètre de haut, avec un empattement de 2,77 mètres garantissant un habitabilité optimale.

Les modifications visuelles se concentrent sur une face avant redessinée avec des optiques plus fines, un bouclier remanié, et à l'arrière, de nouveaux blocs optiques ainsi qu'une signature lumineuse actualisée. De nouveaux designs de jantes complètent la mise à jour.

Tarification ultra-compétitive en Chine

Bien que BYD n'ait pas communiqué officiellement sur les prix, les informations en provenance des concessions chinoises évoquent une grille tarifaire extrêmement agressive. La version d'entrée de gamme 540 Leading démarrerait autour de 15 000 euros, tandis que la variante la plus équipée avec 630 kilomètres d'autonomie grimperait à environ 18 800 euros.

Des tarifs qui illustrent l'écart considérable avec les prix pratiqués sur le marché européen, où l'Atto 3 se positionne dans une fourchette bien supérieure une fois intégrés les coûts de transport, taxes et homologations.

Des ventes en dents de scie sur le marché chinois

Les chiffres de ventes du Yuan Plus en Chine révèlent une situation contrastée. Après un pic à 13 168 unités en juin 2025, les immatriculations sont retombées sous la barre des 10 000 exemplaires mensuels en seconde partie d'année. En mars dernier, 6 540 unités ont trouvé preneur, soit une progression de 252,8% par rapport à février, mais un recul de 67,6% en glissement annuel.

Cette nouvelle génération dopée à la recharge ultrarapide pourrait bien relancer la dynamique commerciale du modèle sur son marché domestique, en attendant de voir si ces innovations franchiront un jour les frontières du marché européen.