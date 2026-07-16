Le segment des SUV électriques premium s'enrichit d'un concurrent de poids. Volvo lance officiellement les commandes de son EX60, un modèle qui vient bousculer la hiérarchie établie par les constructeurs allemands. Avec un tarif d'entrée fixé à 64 900 euros, le SUV suédois se positionne stratégiquement face au BMW iX3, au Mercedes GLC électrique et au Porsche Macan.

Un gabarit généreux pour un SUV électrique polyvalent

Le Volvo EX60 s'inscrit dans la catégorie des SUV moyens avec des dimensions imposantes : 4,81 mètres de longueur, 1,92 mètre de largeur et 1,65 mètre de hauteur. Son empattement de 2,97 mètres garantit un habitacle spacieux, idéal pour les longs trajets en famille.

Côté praticité, le coffre affiche un volume de 523 litres en configuration normale. Une fois les sièges arrière rabattus, la capacité grimpe à 1 647 litres, offrant une polyvalence remarquable pour un véhicule électrique de ce segment.

Trois motorisations pour tous les besoins

Volvo propose une gamme étagée intelligemment avec trois versions distinctes du EX60 :

Version d'entrée P6 Electric (propulsion)

La déclinaison de base embarque un moteur arrière de 374 chevaux capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Sa batterie de 83 kWh lui confère une autonomie WLTP de 611 kilomètres, avec une consommation moyenne de 14,9 kWh aux 100 km. La recharge rapide permet de passer de 10 à 80% en seulement 16 minutes sur une borne de 350 kW.

Version intermédiaire P10 AWD Electric (transmission intégrale)

Cette variante bimoteur développe 510 chevaux et expédie l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. Équipée d'une batterie de 95 kWh, elle offre jusqu'à 660 kilomètres d'autonomie pour une consommation de 16,2 kWh/100 km. Le temps de recharge rapide reste identique à 16 minutes.

Version haut de gamme P12 AWD Electric

Le fleuron de la gamme affiche des performances impressionnantes avec ses 680 chevaux répartis sur les quatre roues. L'accélération tombe à 3,9 secondes seulement. Sa batterie géante de 117 kWh lui permet d'atteindre 810 kilomètres d'autonomie, record de la gamme, avec une consommation contenue à 16,1 kWh/100 km. La recharge de 10 à 80% nécessite 19 minutes sur borne rapide.

Deux niveaux d'équipement bien définis

Volvo simplifie le choix avec seulement deux finitions. La version Plus intègre de série les phares Matrix LED, un écran OLED incurvé de 15 pouces (38 cm) et l'audio premium BOSE. La finition Ultra ajoute un toit électrochrome, le système audio haut de gamme Bowers & Wilkins, une caméra à 360 degrés avec visualisation 3D et des projecteurs Pixel haute définition.

Grille tarifaire et positionnement concurrentiel

Volvo a établi une tarification claire pour le EX60 :

P6 Electric Plus : 64 900 €

64 900 € P10 AWD Electric Plus : 67 925 €

67 925 € P12 AWD Electric Plus : 73 975 €

73 975 € P6 Electric Ultra : 72 281 €

72 281 € P10 AWD Electric Ultra : 75 306 €

75 306 € P12 AWD Electric Ultra : 81 356 €

Face à la concurrence, le Suédois se montre agressif. Le BMW iX3 démarre à 63 650 euros, soit légèrement moins cher. Le Mercedes GLC électrique grimpe nettement plus haut avec un prix d'entrée de 77 167 euros. Quant au Porsche Macan électrique, il évolue dans une autre dimension tarifaire à partir de 83 296 euros.

Avec ce positionnement stratégique et une offre technique convaincante, le Volvo EX60 s'impose comme une alternative crédible aux références allemandes du segment. Les premières livraisons devraient débuter dans les prochains mois.