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Volvo EX60 électrique noir garé, SUV premium suédois face à ses concurrents BMW iX3, Mercedes GLC et Porsche Macan

Volvo EX60 : le SUV électrique suédois à 64 900 € qui défie BMW, Mercedes et Porsche

Laurence Jardin Actualités

Le segment des SUV électriques premium s'enrichit d'un concurrent de poids. Volvo lance officiellement les commandes de son EX60, un modèle qui vient bousculer la hiérarchie établie par les constructeurs allemands. Avec un tarif d'entrée fixé à 64 900 euros, le SUV suédois se positionne stratégiquement face au BMW iX3, au Mercedes GLC électrique et au Porsche Macan.

Un gabarit généreux pour un SUV électrique polyvalent

Le Volvo EX60 s'inscrit dans la catégorie des SUV moyens avec des dimensions imposantes : 4,81 mètres de longueur, 1,92 mètre de largeur et 1,65 mètre de hauteur. Son empattement de 2,97 mètres garantit un habitacle spacieux, idéal pour les longs trajets en famille.

Côté praticité, le coffre affiche un volume de 523 litres en configuration normale. Une fois les sièges arrière rabattus, la capacité grimpe à 1 647 litres, offrant une polyvalence remarquable pour un véhicule électrique de ce segment.

Trois motorisations pour tous les besoins

Volvo propose une gamme étagée intelligemment avec trois versions distinctes du EX60 :

Version d'entrée P6 Electric (propulsion)

La déclinaison de base embarque un moteur arrière de 374 chevaux capable d'abattre le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. Sa batterie de 83 kWh lui confère une autonomie WLTP de 611 kilomètres, avec une consommation moyenne de 14,9 kWh aux 100 km. La recharge rapide permet de passer de 10 à 80% en seulement 16 minutes sur une borne de 350 kW.

Version intermédiaire P10 AWD Electric (transmission intégrale)

Cette variante bimoteur développe 510 chevaux et expédie l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,6 secondes. Équipée d'une batterie de 95 kWh, elle offre jusqu'à 660 kilomètres d'autonomie pour une consommation de 16,2 kWh/100 km. Le temps de recharge rapide reste identique à 16 minutes.

Version haut de gamme P12 AWD Electric

Le fleuron de la gamme affiche des performances impressionnantes avec ses 680 chevaux répartis sur les quatre roues. L'accélération tombe à 3,9 secondes seulement. Sa batterie géante de 117 kWh lui permet d'atteindre 810 kilomètres d'autonomie, record de la gamme, avec une consommation contenue à 16,1 kWh/100 km. La recharge de 10 à 80% nécessite 19 minutes sur borne rapide.

Deux niveaux d'équipement bien définis

Volvo simplifie le choix avec seulement deux finitions. La version Plus intègre de série les phares Matrix LED, un écran OLED incurvé de 15 pouces (38 cm) et l'audio premium BOSE. La finition Ultra ajoute un toit électrochrome, le système audio haut de gamme Bowers & Wilkins, une caméra à 360 degrés avec visualisation 3D et des projecteurs Pixel haute définition.

Grille tarifaire et positionnement concurrentiel

Volvo a établi une tarification claire pour le EX60 :

  • P6 Electric Plus : 64 900 €
  • P10 AWD Electric Plus : 67 925 €
  • P12 AWD Electric Plus : 73 975 €
  • P6 Electric Ultra : 72 281 €
  • P10 AWD Electric Ultra : 75 306 €
  • P12 AWD Electric Ultra : 81 356 €

Face à la concurrence, le Suédois se montre agressif. Le BMW iX3 démarre à 63 650 euros, soit légèrement moins cher. Le Mercedes GLC électrique grimpe nettement plus haut avec un prix d'entrée de 77 167 euros. Quant au Porsche Macan électrique, il évolue dans une autre dimension tarifaire à partir de 83 296 euros.

Avec ce positionnement stratégique et une offre technique convaincante, le Volvo EX60 s'impose comme une alternative crédible aux références allemandes du segment. Les premières livraisons devraient débuter dans les prochains mois.

Tags: #Volvo #SUV électriques #BMW

Questions fréquentes

1 Quel est le prix de départ du Volvo EX60 ?
Le Volvo EX60 est proposé à partir de 64 900 € en version P6 Electric Plus avec propulsion. Ce tarif positionne le SUV suédois comme concurrent direct du BMW iX3, du Mercedes GLC électrique et du Porsche Macan.
2 Quelle est l'autonomie maximale du Volvo EX60 ?
L'autonomie varie selon les versions, de 611 km pour la P6 Electric jusqu'à 810 km pour la version haut de gamme P12 AWD Electric équipée d'une batterie de 117 kWh. La version intermédiaire P10 AWD offre quant à elle 660 km d'autonomie WLTP.
3 Combien de temps faut-il pour recharger le Volvo EX60 ?
Sur une borne rapide de 350 kW, le EX60 peut recharger de 10 à 80% en seulement 16 minutes pour les versions P6 et P10. La version P12 avec sa plus grosse batterie nécessite 19 minutes pour le même cycle de recharge.
4 Quelles sont les performances de la version la plus puissante du EX60 ?
La version P12 AWD Electric développe 680 chevaux et abat le 0 à 100 km/h en 3,9 secondes. Elle combine performances sportives et autonomie record de 810 km grâce à sa batterie de 117 kWh.
5 Quelle est la capacité du coffre du Volvo EX60 ?
Le coffre offre un volume de 523 litres en configuration normale. Une fois les sièges arrière rabattus, la capacité atteint 1 647 litres, ce qui garantit une excellente polyvalence pour un SUV électrique de ce segment.

Ce qu'il faut retenir

  • Le Volvo EX60 est un SUV électrique premium proposé à partir de 64 900 €, concurrent direct des BMW iX3, Mercedes GLC électrique et Porsche Macan.
  • Trois motorisations disponibles : P6 de 374 ch (611 km d'autonomie), P10 AWD de 510 ch (660 km) et P12 AWD de 680 ch (810 km).
  • Les batteries varient de 83 à 117 kWh selon les versions, avec une recharge rapide de 10 à 80% en 16 à 19 minutes sur borne 350 kW.
  • Dimensions généreuses de 4,81 m de long avec un coffre de 523 litres (1 647 litres sièges rabattus).
  • Deux finitions proposées : Plus (écran OLED 15 pouces, audio BOSE) et Ultra (toit électrochrome, audio Bowers & Wilkins, caméra 360°).
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