Le constructeur suédois frappe fort avec son nouveau SUV électrique EX60. Après avoir pu prendre en main ce modèle attendu, force est de constater que Volvo compte bien bousculer le segment des SUV électriques premium avec des arguments massue : une autonomie record, des performances impressionnantes et un tarif étonnamment accessible.

Un design scandinave affirmé et aérodynamique

Le Volvo EX60 marque une rupture esthétique pour la marque nordique. La signature lumineuse en forme de marteau de Thor, emblématique de Volvo, évolue ici vers des lignes plus épurées et modernes. La face avant se distingue par une calandre au caractère affirmé, adaptée à la motorisation électrique.

Avec ses 4,80 mètres de long, ce SUV impose une présence certaine sur la route. La ligne de ceinture haute renforce cette impression de robustesse, tandis que les jantes pouvant atteindre 55 centimètres de diamètre ajoutent une touche sportive.

L'aérodynamisme a fait l'objet d'un soin particulier : avec un coefficient de traînée de seulement 0,26, l'EX60 établit un nouveau record pour un SUV Volvo. Les poignées de portes intégrées dans les vitres contribuent à cette performance aérodynamique exceptionnelle, même si le résultat esthétique peut diviser.

Un habitacle minimaliste à la connectivité poussée

L'intérieur pousse le minimalisme scandinave à son paroxysme. Deux écrans numériques dominent l'espace : un combiné d'instrumentation de 11 pouces face au conducteur et une imposante dalle OLED de 15,4 pouces au centre de la planche de bord.

L'accès au véhicule s'effectue via une clé numérique intégrée au smartphone, même si une clé physique reste disponible. Le volant aplati arbore deux groupes de commandes minimales de chaque côté pour contrôler les principales fonctions.

La connectivité repose sur l'écosystème Google avec l'intégration de l'assistant IA Gemini, permettant des conversations naturelles et des commandes vocales précises. Le revers de la médaille ? Presque aucune commande physique, y compris pour les rétroviseurs qui se règlent via l'écran tactile.

À l'arrière, l'empan entre essieux approchant les trois mètres garantit un espace généreux pour les jambes et la tête. Le coffre affiche une capacité de 523 litres, complétés par un compartiment vertical supplémentaire de 63 litres.

Trois motorisations électriques performantes

Volvo propose l'EX60 en trois configurations mécaniques distinctes :

P6 : 374 chevaux en propulsion

: 374 chevaux en propulsion P10 : 510 chevaux en transmission intégrale

: 510 chevaux en transmission intégrale P12 : 680 chevaux en transmission intégrale

Même la version d'entrée de gamme P6 impressionne par ses capacités d'accélération et de reprise. Le silence de fonctionnement frappe immédiatement, résultat d'une insonorisation soignée et de l'absence de moteur thermique.

Une autonomie et une recharge révolutionnaires

C'est sans doute l'argument le plus convaincant de ce Volvo EX60. Construit sur la plateforme SPA3 dédiée aux véhicules électriques, il bénéficie d'une architecture 800 volts de dernière génération.

Les performances sont remarquables :

Jusqu'à 810 kilomètres d'autonomie en cycle combiné pour la version P12

en cycle combiné pour la version P12 Recharge de 10 à 80% en seulement 16 minutes

340 kilomètres d'autonomie récupérés en 10 minutes de charge

Ces chiffres placent l'EX60 parmi les références absolues du marché en matière d'autonomie et de vitesse de recharge, balayant l'un des principaux freins à l'adoption des véhicules électriques.

Un positionnement tarifaire agressif

Volvo frappe fort sur le plan commercial. Le constructeur suédois annonce un prix de départ de 64 900 euros pour la version P6, aligné sur celui du XC60 thermique. La version P12 haut de gamme s'affiche à 73 000 euros.

Sur le marché français, l'EX60 se positionne face à des concurrents établis comme le BMW iX3, le Mercedes EQE SUV ou le Porsche Macan électrique. Son rapport autonomie-performances-prix pourrait bien redistribuer les cartes.

Selon les premières remontées commerciales, c'est justement la version P12, malgré son tarif plus élevé, qui suscite le plus d'intérêt grâce à son autonomie maximale.

Fabrication optimisée

Fabriqué à Göteborg en Suède, l'EX60 bénéficie de la technologie de gigacasting, inspirée par Tesla. Ce procédé permet d'assembler des pièces de carrosserie plus grandes, réduisant ainsi le poids total du véhicule et améliorant l'efficience énergétique globale.

Avec ce nouveau modèle, Volvo démontre que le véhicule électrique premium peut conjuguer autonomie, performances et accessibilité tarifaire. Les commandes sont d'ores et déjà ouvertes en France.