Le marché des SUV électriques compacts s'enrichit avec deux propositions ambitieuses : le Kia EV3, déjà plébiscité en Europe, et le BYD Atto 3 EVO fraîchement remanié. Ces deux modèles visent le segment C, l'un des plus stratégiques du marché automobile européen. Mais lequel représente le meilleur choix pour les automobilistes français ?

Kia EV3 : le champion de l'autonomie

Avec 1 333 exemplaires immatriculés durant les quatre premiers mois de l'année, le Kia EV3 s'impose comme le modèle électrique le plus performant de la gamme du constructeur coréen. Ses dimensions compactes de 4,30 mètres de long, 1,85 mètre de large et 1,56 mètre de haut en font un véhicule urbain parfaitement maniable, avec un empattement généreux de 2,68 mètres.

Le tarif d'entrée démarre à 27 900 euros, incluant déjà 900 euros de réduction grâce au Certificat d'Économie d'Énergie. Un positionnement tarifaire agressif qui explique en partie son succès commercial.

Motorisation et batteries : la flexibilité avant tout

Le Kia EV3 propose une configuration unique avec un moteur de 204 chevaux et 283 Nm de couple, associé à deux capacités de batterie distinctes :

Version Standard Range : batterie de 58,3 kWh pour 436 kilomètres d'autonomie

batterie de 58,3 kWh pour 436 kilomètres d'autonomie Version Long Range : batterie de 81,4 kWh offrant jusqu'à 605 kilomètres

L'architecture électrique fonctionne en 400 volts. La recharge rapide atteint 102 kW pour la petite batterie et 128 kW pour la grande, permettant de passer de 10 à 80 % en 29 et 31 minutes respectivement. En courant alternatif, la puissance s'établit à 11 kW, avec une évolution prévue à 22 kW courant 2025. La fonction V2L permet également d'alimenter des appareils externes via une prise domestique.

Habitabilité et équipement

L'intérieur se distingue par une excellente habitabilité, notamment aux places arrière où deux adultes de grande taille voyagent confortablement. Le coffre affiche une contenance de 460 litres, extensible à 1 250 litres banquette rabattue.

La gamme comprend quatre finitions (Air, Earth, Earth Pack Comfort et GT-Line). Dès l'entrée de gamme, on trouve un écran incurvé de 12,3 pouces avec système Kia Connect, compatibilité sans fil Apple CarPlay et Android Auto, climatisation automatique bizone, jantes de 17 pouces, phares LED et un arsenal complet d'aides à la conduite incluant régulateur adaptatif avec Stop&Go et freinage d'urgence automatique.

BYD Atto 3 EVO : la puissance et la technologie

Le BYD Atto 3 EVO constitue une refonte majeure du modèle précédent. Plus imposant avec ses 4,45 mètres de long, 1,87 mètre de large et 1,61 mètre de haut (empattement de 2,72 mètres), il offre davantage de volume intérieur que son concurrent coréen.

Son prix catalogue affiche 42 990 euros, mais tombe à 32 445 euros grâce aux offres promotionnelles et aux 3 375 euros du Plan Auto+, le rapprochant ainsi du Kia haut de gamme.

Deux niveaux de puissance

BYD propose deux variantes motorisées :

Version propulsion : 313 chevaux, autonomie de 510 kilomètres

313 chevaux, autonomie de 510 kilomètres Version intégrale : 449 chevaux répartis sur deux moteurs, autonomie de 470 kilomètres

Les deux versions partagent la célèbre Blade Battery de 74,8 kWh du constructeur chinois, réputée pour sa sécurité et sa longévité.

L'atout technologique : l'architecture 800 volts

Là où le BYD Atto 3 EVO prend un avantage décisif, c'est sur la technologie de recharge. Son architecture en 800 volts, contre 400 pour le Kia, autorise une puissance maximale de 220 kW en courant continu. Résultat : seulement 25 minutes pour passer de 10 à 80 %, soit la meilleure performance des deux modèles. En courant alternatif, la puissance plafonne à 11 kW.

Présentation et finitions

L'habitacle a été profondément remanié avec un tableau de bord minimaliste mais valorisé par de meilleurs matériaux. L'instrumentation digitale de 8,8 pouces côtoie un écran multimédia imposant de 15,6 pouces. Le levier de vitesses a migré sur la colonne de direction, libérant l'espace central.

Le volume de coffre atteint 490 litres (1 360 litres sièges rabattus), auxquels s'ajoute un frunk de 95 litres à l'avant. L'habitabilité en hauteur surpasse celle du Kia.

Deux finitions structurent l'offre (Design et Excellence), avec en série des sièges avant électriques chauffants et ventilés, caméra 360°, hayon électrique et pompe à chaleur. La version Excellence ajoute l'affichage tête haute, la climatisation arrière et un toit panoramique.

Le verdict : à chacun son profil

Le Kia EV3 séduit par son excellent rapport équipement-prix et sa version Long Range offrant 605 kilomètres d'autonomie pour environ 32 680 euros. Son confort de roulage et son habitacle soigné en font un choix rationnel, malgré une consommation légèrement élevée.

Le BYD Atto 3 EVO mise sur la puissance, la technologie de recharge ultra-rapide et un espace intérieur supérieur. Plus dynamique à conduire mais moins confortable, il conviendra aux automobilistes privilégiant les performances et les longs trajets avec recharges express.

Le choix final dépendra de vos priorités : autonomie maximale et tarif contenu pour le Kia, puissance et recharge rapide pour le BYD.