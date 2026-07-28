Le marché européen des SUV électriques compacts connaît une nouvelle offensive chinoise avec l'arrivée du GWM Ora 5, qui vient bousculer les positions du BYD Atto 3 EVO. Ces deux modèles rivaux promettent une mobilité zéro émission à prix cassé. Mais lequel répond le mieux aux besoins des automobilistes urbains français ?

Deux philosophies, un même segment

Les deux constructeurs chinois proposent des SUV compacts classés dans le segment C, avec des dimensions quasi identiques. Le GWM Ora 5 mesure 4,47 mètres de long pour 1,83 mètre de large et 1,64 mètre de haut, tandis que le BYD Atto 3 EVO affiche 4,45 mètres de longueur, 1,87 mètre de largeur et 1,61 mètre de hauteur. Tous deux partagent un empattement généreux de 2,72 mètres, gage d'habitabilité.

Mais c'est au niveau tarifaire que les différences deviennent marquantes. Le GWM Ora 5 démarre à partir de 23 850 euros avec les aides gouvernementales et les remises commerciales, un positionnement agressif qui le rend accessible. De son côté, le BYD Atto 3 EVO affiche un prix de base de 42 990 euros, ramené à 31 987 euros après déduction des aides et promotions.

Design et personnalité : deux approches distinctes

Le GWM Ora 5 adopte une esthétique plus ronde et sympathique, fruit du travail du designer espagnol Arturo Peralta, ancien de Volkswagen et Nio. Son langage stylistique baptisé "Full-Surface Fluid Sculpture" s'inspire d'éléments naturels comme l'eau et les nuages, donnant naissance à des surfaces fluides et organiques.

Le BYD Atto 3 EVO, quant à lui, constitue une évolution du modèle précédent. Si l'extérieur reste similaire, l'intérieur bénéficie d'une refonte significative avec des matériaux de meilleure qualité qui lui confèrent un avantage sur son concurrent chinois.

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Habitacle et équipement

À bord du GWM Ora 5, on retrouve le minimalisme typique des productions chinoises récentes : une dalle tactile de 14,6 pouces pour l'infodivertissement, un combiné d'instruments digital de 10,25 pouces, et surtout, des commandes physiques conservées pour le volant et la climatisation. La capacité du coffre atteint 422 litres, dans la moyenne du segment.

Le BYD se démarque avec un coffre plus volumineux de 490 litres, extensible à 1 360 litres sièges rabattus, auxquels s'ajoute un frunk avant de 95 litres. L'instrumentation numérique de 8,8 pouces accompagne une imposante dalle multimédia de 15,6 pouces, tandis que l'affichage tête haute fait son apparition en série.

Motorisations et autonomie : l'argument BYD

Le GWM Ora 5 mise sur la simplicité avec une unique version électrique de 204 chevaux, alimentée par une batterie de 58,3 kWh. Cette configuration permet d'atteindre 435 kilomètres d'autonomie selon le cycle WLTP, avec une vitesse maximale bridée à 170 km/h. La recharge rapide culmine à 120 kW, permettant de passer de 10 à 80% en environ 30 minutes.

BYD frappe plus fort avec deux motorisations au choix :

Une version propulsion de 313 chevaux offrant 510 kilomètres d'autonomie

Une déclinaison à transmission intégrale de 449 chevaux pour 470 kilomètres de rayon d'action

Les deux versions embarquent la fameuse Blade Battery de 74,8 kWh, montée sur une architecture 800 volts. Cette technologie autorise une charge ultra-rapide à 220 kW, réduisant le temps de recharge de 10 à 80% à seulement 25 minutes.

Comportement routier : des caractères affirmés

Sur route, le GWM Ora 5 affiche une suspension légèrement plus ferme que son rival, sans sacrifier le confort. La stabilité est au rendez-vous dans toutes les situations, avec une qualité de roulement appréciable. Le principal reproche concerne une direction au toucher artificiel, manquant de feeling.

Le BYD Atto 3 EVO a considérablement progressé en dynamique. Sa suspension plus rigide limite les mouvements de caisse et améliore la tenue de cap. La direction bénéficie d'un retour d'information plus précis, procurant davantage de confiance au conducteur.

Verdict : à chacun son usage

Le choix entre ces deux SUV électriques chinois dépend essentiellement de l'utilisation prévue. Le GWM Ora 5 séduit par son tarif attractif et ses prestations suffisantes pour un usage majoritairement urbain et périurbain. Avec ses 435 kilomètres d'autonomie et son équipement généreux dès la version d'entrée, il représente un excellent rapport qualité-prix pour les trajets quotidiens.

Le BYD Atto 3 EVO justifie son supplément tarifaire par une autonomie supérieure, des performances plus dynamiques et un niveau de finition rehaussé. Il s'adresse aux conducteurs effectuant régulièrement de longs trajets autoroutiers et recherchant davantage de polyvalence.

Pour un usage strictement urbain, le GWM Ora 5 constitue le choix le plus rationnel. Si vos besoins incluent des déplacements fréquents sur voies rapides, le BYD Atto 3 EVO mérite sérieusement d'être considéré malgré son prix plus élevé.