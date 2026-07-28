La Volkswagen ID.Buzz s'est imposée comme la référence des fourgonnettes électriques sur le marché européen. Pourtant, ce modèle iconique de la marque allemande aurait pu être radicalement différent. Volkswagen a sérieusement envisagé d'intégrer un prolongateur d'autonomie thermique avant d'y renoncer définitivement.

Un héritage de plus de 70 ans réinventé en électrique

Depuis le lancement légendaire du T1 il y a plus de sept décennies, les vans Volkswagen ont marqué l'histoire de l'automobile et façonné l'identité de la marque. L'ID.Buzz représente aujourd'hui la continuité de cette saga, transposée dans l'ère de l'électrification. Avec une puissance dépassant les 200 chevaux et un habitacle spacieux caractéristique, ce van 100% électrique incarne la vision écologique de Volkswagen.

L'autonomie, talon d'Achille du modèle ?

Malgré ses nombreuses qualités, l'ID.Buzz fait face à une critique récurrente de la part des utilisateurs : son autonomie d'environ 500 kilomètres. Pour un véhicule dont le prix dépasse les 40 000 euros, de nombreux acheteurs potentiels s'attendaient à pouvoir parcourir de plus longues distances sans recharge.

Cette limitation devient particulièrement problématique sur certains marchés comme les États-Unis, où les distances entre les villes sont considérables. C'est précisément cette problématique qui a conduit Volkswagen à explorer des alternatives.

Le projet secret d'un prolongateur d'autonomie

Stefan Mecha, directeur des véhicules commerciaux chez Volkswagen, a révélé que la marque avait étudié l'intégration d'un "range extender" (prolongateur d'autonomie) sur l'ID.Buzz. Ce système ingénieux aurait fonctionné différemment d'un véhicule hybride classique.

Le principe du prolongateur d'autonomie

Contrairement à un moteur thermique traditionnel, le prolongateur d'autonomie n'aurait pas entraîné les roues directement. Son unique fonction aurait été de servir de générateur électrique, produisant de l'énergie pour recharger la batterie pendant la conduite. Une solution qui aurait permis de conserver les avantages de la propulsion électrique tout en éliminant l'angoisse de l'autonomie.

Pourquoi Volkswagen a abandonné le projet

Malgré l'attrait théorique de cette technologie, Volkswagen a finalement renoncé à ce développement pour des raisons techniques concrètes. L'architecture même de l'ID.Buzz s'est révélée incompatible avec cette ambition.

Les obstacles identifiés :

Des porte-à-faux courts qui limitent l'espace disponible

Une plateforme conçue exclusivement pour l'électrique

L'impossibilité d'intégrer un moteur thermique sans refonte majeure

Un rapport coût-bénéfice jugé défavorable

Selon Stefan Mecha, l'effort technique et financier nécessaire ne justifiait pas les avantages potentiels. L'ID.Buzz restera donc un véhicule 100% électrique, fidèle à la vision initiale du projet.

L'avenir électrique des utilitaires Volkswagen

Loin de marquer un recul, cette décision s'inscrit dans une stratégie globale d'électrification. Volkswagen Véhicules Utilitaires développe actuellement une nouvelle architecture baptisée "Space", qui servira de base commune aux futurs modèles.

Les projets en cours

Cette plateforme unifiée permettra de rapprocher techniquement des modèles comme le Caddy, le Multivan et le Transporter, simplifiant ainsi la stratégie du groupe. Par ailleurs, Volkswagen prévoit d'électrifier progressivement l'ensemble de sa gamme utilitaire, avec notamment des versions électriques du Crafter et d'une nouvelle génération du Caddy.

Vers une ID.Buzz autonome

Si le prolongateur d'autonomie thermique n'a pas abouti, Volkswagen mise sur d'autres innovations technologiques. La marque teste actuellement une version entièrement autonome de l'ID.Buzz dans son usine de Hanovre. Ce van électrique sans conducteur devrait être commercialisé aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, ouvrant de nouvelles perspectives pour la mobilité électrique partagée.

Cette évolution démontre que Volkswagen continue d'investir massivement dans l'amélioration de ses véhicules électriques, cherchant des solutions innovantes pour séduire de nouveaux clients et répondre aux usages quotidiens, même si cela passe par l'intelligence artificielle plutôt que par l'ajout d'un moteur thermique.