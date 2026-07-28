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Toyota Corolla Cross Z Adventure 2026 avec calandre Land Cruiser et lettrage TOYOTA blanc

Toyota Corolla Cross Z Adventure : pour ses 60 ans, la compacte japonaise emprunte le look du Land Cruiser

Luc Morandini Actualités

Le Toyota Corolla célèbre en 2026 son 60e anniversaire, marquant six décennies d'un succès planétaire inégalé. Avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus depuis 1966, la compacte japonaise reste le véhicule le plus vendu de l'histoire automobile. Pour cet anniversaire exceptionnel, Toyota frappe fort avec une édition spéciale inattendue du Corolla Cross.

Un design emprunté au mythique Land Cruiser

Le nouveau Toyota Corolla Cross Z Adventure ne passe pas inaperçu. Cette version exclusive dévoilée pour le marché japonais arbore une transformation esthétique majeure : elle adopte la signature visuelle emblématique du Land Cruiser. Un choix audacieux qui donne à ce SUV compact une allure nettement plus robuste et aventurière.

La face avant constitue la modification la plus spectaculaire. Toyota a abandonné le design habituel pour une calandre entièrement repensée, proche de celle du Corolla Cross américain. Mais l'élément le plus marquant reste disponible via le pack optionnel Z Adventure Set : le traditionnel logo Toyota disparaît au profit d'une large inscription "TOYOTA" en lettres blanches, signature visuelle devenue iconique sur les derniers Land Cruiser.

Une transformation complète de l'apparence

L'identité du Z Adventure ne se limite pas à la calandre. Toyota a soigné chaque détail pour renforcer son caractère baroudeur :

  • Protections de bas de caisse avec finitions métallisées
  • Jantes en alliage de 43 centimètres (17 pouces) en gris mat
  • Moulures spécifiques noires sur toute la carrosserie
  • Autocollants commémoratifs du 60e anniversaire sur les ailes avant
  • Palette de couleurs exclusives : Urban Khaki, Mud Bath, Platinum White Pearl Mica et Black Mica
  • Toit bicolore noir sur toutes les teintes

Un habitacle aux touches raffinées

L'intérieur préserve l'architecture générale du Corolla Cross tout en s'enrichissant de finitions spécifiques. Les sièges combinent cuir synthétique et tissu dans des tons noir et minéral, rehaussés de surpiqûres contrastées. Le volant, le pommeau du levier et diverses garnitures reçoivent des inserts Smoke Silver Metallic, absents des autres déclinaisons.

Équipements de sécurité renforcés

Au-delà de cette édition anniversaire, Toyota profite de cette actualisation pour améliorer significativement la dotation technologique des finitions supérieures HEV Z et GR Sport. Les nouveautés incluent un volant chauffant de série et une batterie d'aides à la conduite avancées :

  • Surveillance d'angle mort avec moniteur dédié
  • Système Safe Exit Assist empêchant l'ouverture des portes lors de l'approche d'un véhicule ou d'un cycliste
  • Caméra panoramique avec vision transparente sous le véhicule
  • Assistant de stationnement automatique nouvelle génération

Motorisation hybride maintenue

Aucune évolution mécanique n'accompagne cette mise à jour. Le marché japonais conserve exclusivement la motorisation hybride autorrechargeable basée sur un bloc essence de 1,8 litre. La version à traction avant associe un moteur thermique de 97 chevaux à un électrique de 95 chevaux. Les variantes à transmission intégrale E-Four ajoutent un second moteur électrique de 41 chevaux sur l'essieu arrière pour optimiser la motricité en conditions difficiles.

Tarifs japonais et perspectives européennes

Au Japon, la gamme débute à 3 613 500 yens (environ 22 400 euros). Le Corolla Cross Z Adventure E-Four s'affiche à 3 921 500 yens (24 300 euros environ), tandis que le pack esthétique Z Adventure Set ajoute 297 000 yens (1 800 euros), portant le total à 26 100 euros approximativement. La version GR Sport atteint 25 300 euros.

Pour l'instant, cette édition spéciale reste exclusive au marché japonais, sans annonce de commercialisation internationale. Toutefois, les améliorations d'équipement devraient progressivement arriver sur les autres marchés.

Quid de la France ?

En France, le Toyota Corolla Cross démarre à 36 500 euros. Deux finitions coexistent (Style et GR Sport) avec deux motorisations hybrides : la Hybrid 140 en traction avant uniquement, et la Hybrid 200 disponible en deux ou quatre roues motrices. Si cette version Z Adventure n'est pas annoncée pour l'Europe, elle démontre la volonté de Toyota de diversifier l'image de son SUV compact face à une concurrence féroce.

Tags: #Toyota #Land Cruiser #SUV compacts

Questions fréquentes

1 Qu'est-ce que la Toyota Corolla Cross Z Adventure ?
Il s'agit d'une édition spéciale du Corolla Cross créée pour célébrer le 60e anniversaire de la Corolla en 2026. Cette version exclusive pour le marché japonais adopte le design emblématique du Land Cruiser, avec notamment la large inscription "TOYOTA" en lettres blanches à l'avant.
2 Quelles sont les principales modifications esthétiques du Z Adventure ?
Le Z Adventure se distingue par une calandre repensée inspirée du Land Cruiser, des jantes de 17 pouces en gris mat, des protections de bas de caisse métallisées et des moulures noires spécifiques. Il propose également des couleurs exclusives comme Urban Khaki et Mud Bath, avec un toit bicolore noir sur toutes les teintes.
3 Quels nouveaux équipements de sécurité sont proposés ?
Toyota a ajouté plusieurs aides à la conduite avancées sur les finitions supérieures : surveillance d'angle mort, système Safe Exit Assist qui empêche l'ouverture des portes si un véhicule approche, caméra panoramique avec vision sous le véhicule et assistant de stationnement automatique nouvelle génération.
4 Pourquoi la Corolla est-elle si importante dans l'histoire automobile ?
Avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus depuis 1966, la Toyota Corolla est le véhicule le plus vendu de l'histoire automobile. Elle fête en 2026 son 60e anniversaire, marquant six décennies d'un succès planétaire inégalé.

Ce qu'il faut retenir

  • Toyota Corolla fête ses 60 ans en 2026 avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus depuis 1966, record absolu de l'histoire automobile.
  • Le Corolla Cross Z Adventure édition spéciale adopte le design iconique du Land Cruiser, notamment l'inscription "TOYOTA" en lettres blanches à la place du logo traditionnel.
  • Cette version exclusive propose des couleurs spécifiques (Urban Khaki, Mud Bath, etc.), des jantes 17 pouces gris mat et des autocollants commémoratifs du 60e anniversaire.
  • L'habitacle combine cuir synthétique et tissu avec surpiqûres contrastées et inserts Smoke Silver Metallic exclusifs.
  • Les finitions supérieures HEV Z et GR Sport reçoivent des équipements de sécurité avancés : surveillance d'angle mort, Safe Exit Assist, caméra panoramique et stationnement automatique.
  • Cette édition spéciale est dévoilée pour le marché japonais avec une transformation esthétique majeure donnant un caractère plus robuste et aventurier.
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