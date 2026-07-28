Le Toyota Corolla célèbre en 2026 son 60e anniversaire, marquant six décennies d'un succès planétaire inégalé. Avec plus de 50 millions d'exemplaires vendus depuis 1966, la compacte japonaise reste le véhicule le plus vendu de l'histoire automobile. Pour cet anniversaire exceptionnel, Toyota frappe fort avec une édition spéciale inattendue du Corolla Cross.

Un design emprunté au mythique Land Cruiser

Le nouveau Toyota Corolla Cross Z Adventure ne passe pas inaperçu. Cette version exclusive dévoilée pour le marché japonais arbore une transformation esthétique majeure : elle adopte la signature visuelle emblématique du Land Cruiser. Un choix audacieux qui donne à ce SUV compact une allure nettement plus robuste et aventurière.

La face avant constitue la modification la plus spectaculaire. Toyota a abandonné le design habituel pour une calandre entièrement repensée, proche de celle du Corolla Cross américain. Mais l'élément le plus marquant reste disponible via le pack optionnel Z Adventure Set : le traditionnel logo Toyota disparaît au profit d'une large inscription "TOYOTA" en lettres blanches, signature visuelle devenue iconique sur les derniers Land Cruiser.

Une transformation complète de l'apparence

L'identité du Z Adventure ne se limite pas à la calandre. Toyota a soigné chaque détail pour renforcer son caractère baroudeur :

Protections de bas de caisse avec finitions métallisées

Jantes en alliage de 43 centimètres (17 pouces) en gris mat

Moulures spécifiques noires sur toute la carrosserie

Autocollants commémoratifs du 60e anniversaire sur les ailes avant

Palette de couleurs exclusives : Urban Khaki, Mud Bath, Platinum White Pearl Mica et Black Mica

Toit bicolore noir sur toutes les teintes

Un habitacle aux touches raffinées

L'intérieur préserve l'architecture générale du Corolla Cross tout en s'enrichissant de finitions spécifiques. Les sièges combinent cuir synthétique et tissu dans des tons noir et minéral, rehaussés de surpiqûres contrastées. Le volant, le pommeau du levier et diverses garnitures reçoivent des inserts Smoke Silver Metallic, absents des autres déclinaisons.

Équipements de sécurité renforcés

Au-delà de cette édition anniversaire, Toyota profite de cette actualisation pour améliorer significativement la dotation technologique des finitions supérieures HEV Z et GR Sport. Les nouveautés incluent un volant chauffant de série et une batterie d'aides à la conduite avancées :

Surveillance d'angle mort avec moniteur dédié

Système Safe Exit Assist empêchant l'ouverture des portes lors de l'approche d'un véhicule ou d'un cycliste

Caméra panoramique avec vision transparente sous le véhicule

Assistant de stationnement automatique nouvelle génération

Motorisation hybride maintenue

Aucune évolution mécanique n'accompagne cette mise à jour. Le marché japonais conserve exclusivement la motorisation hybride autorrechargeable basée sur un bloc essence de 1,8 litre. La version à traction avant associe un moteur thermique de 97 chevaux à un électrique de 95 chevaux. Les variantes à transmission intégrale E-Four ajoutent un second moteur électrique de 41 chevaux sur l'essieu arrière pour optimiser la motricité en conditions difficiles.

Tarifs japonais et perspectives européennes

Au Japon, la gamme débute à 3 613 500 yens (environ 22 400 euros). Le Corolla Cross Z Adventure E-Four s'affiche à 3 921 500 yens (24 300 euros environ), tandis que le pack esthétique Z Adventure Set ajoute 297 000 yens (1 800 euros), portant le total à 26 100 euros approximativement. La version GR Sport atteint 25 300 euros.

Pour l'instant, cette édition spéciale reste exclusive au marché japonais, sans annonce de commercialisation internationale. Toutefois, les améliorations d'équipement devraient progressivement arriver sur les autres marchés.

Quid de la France ?

En France, le Toyota Corolla Cross démarre à 36 500 euros. Deux finitions coexistent (Style et GR Sport) avec deux motorisations hybrides : la Hybrid 140 en traction avant uniquement, et la Hybrid 200 disponible en deux ou quatre roues motrices. Si cette version Z Adventure n'est pas annoncée pour l'Europe, elle démontre la volonté de Toyota de diversifier l'image de son SUV compact face à une concurrence féroce.