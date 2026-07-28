Piastri explose contre Sainz après l'accrochage qui lui vole sa première victoire en F1

Le Grand Prix de Hongrie 2026 restera marqué par un incident explosif entre Oscar Piastri et Carlos Sainz qui a provoqué un véritable clash médiatique. L'Australien n'a pas mâché ses mots contre l'Espagnol après un accrochage qui lui a coûté une potentielle première victoire en Formule 1.

Un accident qui coûte cher au pilote McLaren

Tout souriait à Oscar Piastri dimanche sur le circuit hongrois. Bien parti, l'Australien occupait la tête de la course et semblait enfin en mesure de décrocher son premier succès dans la catégorie reine. Mais son arrêt aux stands a complètement changé la donne.

En ressortant de sa halte technique, le pilote McLaren s'est retrouvé confronté à un trafic dense, composé notamment des deux pilotes espagnols : Fernando Alonso et Carlos Sainz. C'est précisément avec ce dernier, au volant de sa Williams, que le scénario a viré au cauchemar.

Le choc : Sainz ne voit pas arriver le leader

Alors qu'Oscar Piastri s'apprêtait à doubler Carlos Sainz, les deux monoplaces sont entrées en contact. L'incident a fait perdre la première place à l'Australien, offrant la victoire sur un plateau à son coéquipier Lando Norris. Mais le pire restait à venir pour Piastri : un problème de boîte de vitesses l'a contraint à l'abandon avant la fin de l'épreuve.

La frustration du pilote McLaren était palpable : "Il y avait des drapeaux bleus partout sur les panneaux des commissaires. J'étais juste derrière lui et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais", a-t-il déclaré après la course.

Des accusations sans détour

Oscar Piastri n'a pas hésité à attaquer frontalement le madrilène :

"Carlos Sainz est très critique envers les autres pilotes, mais je pense qu'il devrait se regarder un peu dans le miroir"

Durant la course, l'Australien l'avait traité d'"idiot" à la radio, lui ordonnant de dégager le passage

Il a jugé "inacceptable" que personne n'ait averti Sainz de sa présence

Sainz se justifie : "C'était dans mon angle mort"

L'Espagnol s'est défendu en expliquant les circonstances de l'incident. Au moment du contact, il était engagé dans une bataille serrée avec Fernando Alonso pour une position, certes en fond de classement mais manifestement importante à ses yeux.

"À ce moment-là, je n'avais aucune idée qu'on allait me doubler", s'est justifié le pilote Williams. "J'étais dans une bataille intense avec Fernando. Oscar se trouvait dans mon angle mort, il était donc sincèrement impossible d'éviter le contact."

Carlos Sainz a néanmoins reconnu qu'une meilleure communication de son équipe aurait pu éviter l'accrochage, tout en relativisant : "Ce sont des choses qui arrivent en course."

Une sanction et un bilan amer

Les commissaires de course n'ont pas pardonné à l'Espagnol, lui infligeant une pénalité de cinq secondes pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus. Carlos Sainz a finalement terminé dix-huitième, tandis que Piastri a été contraint à l'abandon.

Sur les réseaux sociaux, le pilote Williams est revenu plus calmement sur l'incident : "C'était une bonne course, mais le système de drapeaux bleus a échoué. Oscar était dans mon angle mort pendant ma bataille avec Fernando et nous nous sommes touchés."

Un conflit à régler avant la reprise

Cette affaire laisse un goût amer aux deux protagonistes alors que la Formule 1 s'apprête à partir en pause estivale. Pour McLaren, c'est une occasion manquée de renouer avec le succès dans une saison où l'équipe peine à retrouver le niveau de performance de l'année précédente.

Quant à la tension entre Piastri et Sainz, elle devra être résolue lors de la reprise de la saison. Une chose est certaine : la prochaine rencontre en piste entre les deux hommes sera surveillée de près par tous les observateurs du paddock.