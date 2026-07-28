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Oscar Piastri furieux après l'accrochage avec Carlos Sainz au Grand Prix de Hongrie 2026

Piastri explose contre Sainz après l'accrochage qui lui vole sa première victoire en F1

Sarah Wagner Actualités

Le Grand Prix de Hongrie 2026 restera marqué par un incident explosif entre Oscar Piastri et Carlos Sainz qui a provoqué un véritable clash médiatique. L'Australien n'a pas mâché ses mots contre l'Espagnol après un accrochage qui lui a coûté une potentielle première victoire en Formule 1.

Un accident qui coûte cher au pilote McLaren

Tout souriait à Oscar Piastri dimanche sur le circuit hongrois. Bien parti, l'Australien occupait la tête de la course et semblait enfin en mesure de décrocher son premier succès dans la catégorie reine. Mais son arrêt aux stands a complètement changé la donne.

En ressortant de sa halte technique, le pilote McLaren s'est retrouvé confronté à un trafic dense, composé notamment des deux pilotes espagnols : Fernando Alonso et Carlos Sainz. C'est précisément avec ce dernier, au volant de sa Williams, que le scénario a viré au cauchemar.

Le choc : Sainz ne voit pas arriver le leader

Alors qu'Oscar Piastri s'apprêtait à doubler Carlos Sainz, les deux monoplaces sont entrées en contact. L'incident a fait perdre la première place à l'Australien, offrant la victoire sur un plateau à son coéquipier Lando Norris. Mais le pire restait à venir pour Piastri : un problème de boîte de vitesses l'a contraint à l'abandon avant la fin de l'épreuve.

La frustration du pilote McLaren était palpable : "Il y avait des drapeaux bleus partout sur les panneaux des commissaires. J'étais juste derrière lui et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais", a-t-il déclaré après la course.

Des accusations sans détour

Oscar Piastri n'a pas hésité à attaquer frontalement le madrilène :

  • "Carlos Sainz est très critique envers les autres pilotes, mais je pense qu'il devrait se regarder un peu dans le miroir"
  • Durant la course, l'Australien l'avait traité d'"idiot" à la radio, lui ordonnant de dégager le passage
  • Il a jugé "inacceptable" que personne n'ait averti Sainz de sa présence

Sainz se justifie : "C'était dans mon angle mort"

L'Espagnol s'est défendu en expliquant les circonstances de l'incident. Au moment du contact, il était engagé dans une bataille serrée avec Fernando Alonso pour une position, certes en fond de classement mais manifestement importante à ses yeux.

"À ce moment-là, je n'avais aucune idée qu'on allait me doubler", s'est justifié le pilote Williams. "J'étais dans une bataille intense avec Fernando. Oscar se trouvait dans mon angle mort, il était donc sincèrement impossible d'éviter le contact."

Carlos Sainz a néanmoins reconnu qu'une meilleure communication de son équipe aurait pu éviter l'accrochage, tout en relativisant : "Ce sont des choses qui arrivent en course."

Une sanction et un bilan amer

Les commissaires de course n'ont pas pardonné à l'Espagnol, lui infligeant une pénalité de cinq secondes pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus. Carlos Sainz a finalement terminé dix-huitième, tandis que Piastri a été contraint à l'abandon.

Sur les réseaux sociaux, le pilote Williams est revenu plus calmement sur l'incident : "C'était une bonne course, mais le système de drapeaux bleus a échoué. Oscar était dans mon angle mort pendant ma bataille avec Fernando et nous nous sommes touchés."

Un conflit à régler avant la reprise

Cette affaire laisse un goût amer aux deux protagonistes alors que la Formule 1 s'apprête à partir en pause estivale. Pour McLaren, c'est une occasion manquée de renouer avec le succès dans une saison où l'équipe peine à retrouver le niveau de performance de l'année précédente.

Quant à la tension entre Piastri et Sainz, elle devra être résolue lors de la reprise de la saison. Une chose est certaine : la prochaine rencontre en piste entre les deux hommes sera surveillée de près par tous les observateurs du paddock.

Tags: #Oscar Piastri #Carlos Sainz #McLaren

Questions fréquentes

1 Que s'est-il passé entre Oscar Piastri et Carlos Sainz au GP de Hongrie 2026 ?
Alors qu'Oscar Piastri menait la course et se dirigeait vers sa première victoire en F1, il est entré en contact avec Carlos Sainz après son arrêt aux stands. Cet accrochage lui a fait perdre la première place et a causé un problème de boîte de vitesses qui l'a contraint à l'abandon.
2 Pourquoi Piastri est-il si en colère contre Sainz ?
Piastri reproche à Sainz de ne pas avoir respecté les drapeaux bleus qui lui ordonnaient de laisser passer le leader. Il a qualifié l'Espagnol d'"idiot" à la radio et l'a accusé de ne pas se remettre en question alors qu'il critique souvent les autres pilotes.
3 Comment Carlos Sainz a-t-il justifié cet incident ?
Sainz s'est défendu en expliquant qu'il était en bataille avec Fernando Alonso et que Piastri se trouvait dans son angle mort, rendant le contact impossible à éviter. Il a reconnu qu'une meilleure communication de son équipe aurait pu prévenir l'accrochage.
4 Qui a finalement remporté le Grand Prix de Hongrie 2026 ?
C'est Lando Norris, le coéquipier de Piastri chez McLaren, qui a hérité de la victoire suite à l'accrochage entre Piastri et Sainz.
5 Quelle sanction a reçu Carlos Sainz pour cet incident ?
Les commissaires de course ont infligé à Carlos Sainz une pénalité de cinq secondes pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus.

Ce qu'il faut retenir

  • Oscar Piastri était en tête du GP de Hongrie 2026 et en route vers sa première victoire en F1 avant un accrochage avec Carlos Sainz
  • Le contact avec Sainz après son arrêt aux stands lui a fait perdre la première place au profit de son coéquipier Lando Norris
  • Piastri a dû abandonner la course en raison d'un problème de boîte de vitesses consécutif à l'incident
  • L'Australien accuse violemment Sainz d'avoir ignoré les drapeaux bleus et refuse de le laisser doubler malgré sa position de leader
  • Sainz se justifie en expliquant que Piastri était dans son angle mort pendant sa bataille avec Alonso
  • Les commissaires ont infligé une pénalité de cinq secondes à Sainz pour ne pas avoir respecté les drapeaux bleus
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