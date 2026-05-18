Le Toyota Corolla, véritable légende automobile et voiture la plus vendue au monde toutes générations confondues, s'apprête à vivre l'une des mutations les plus radicales de son existence. La prochaine génération, attendue en 2027, promet une transformation spectaculaire tant sur le plan esthétique que technologique. Et pour anticiper son évolution, il suffit d'observer attentivement l'actuel Toyota Prius.

Un design révolutionnaire inspiré du Prius

Toyota a entamé depuis plusieurs années une refonte complète du langage stylistique de ses modèles hybrides. Le Prius a ouvert la voie avec des lignes audacieuses et une silhouette résolument sportive, rompant avec l'image sage traditionnellement associée à la marque nippone. Le Corolla 2027 suivra cette même philosophie esthétique, en adoptant un profil nettement plus dynamique et moderne.

Les premières esquisses et informations en provenance du Japon dévoilent un compact au design affûté, avec une face avant agressive, des optiques étirées et une ligne de toit plongeante. Ce nouveau style s'inspire directement du concept-car révélé récemment par le constructeur, annonçant une rupture visuelle majeure par rapport aux Corolla actuels.

Selon les médias spécialisés japonais, notamment BestCarWeb, des prototypes sont déjà en phase de tests dynamiques sur le circuit mythique de Fuji Speedway, confirmant l'avancement significatif du développement.

Trois carrosseries maintenues au catalogue

Malgré cette révolution stylistique, Toyota ne renonce pas à l'une des forces commerciales du Corolla : sa déclinaison en plusieurs carrosseries. Le modèle continuera d'être proposé en :

Berline compacte cinq portes

Break Touring Sports

Berline tricorps

Toutefois, la disponibilité de chaque version dépendra des marchés. En Europe, et notamment en France où les breaks conservent une belle cote de popularité, le Touring Sports devrait naturellement figurer au catalogue.

Une nouvelle génération de motorisations hybrides

Les évolutions les plus significatives se cachent sous le capot. Le Corolla 2027 inaugurera une toute nouvelle génération de moteurs hybrides basés sur un bloc essence de 1,5 litre inédit. Ce propulseur se distinguera par ses dimensions réduites : un volume inférieur de 10% et une hauteur diminuée de 10% par rapport au trois-cylindres 1.5 actuel, garantissant une meilleure compacité.

Cette motorisation constituera le cœur de la stratégie d'électrification de Toyota, servant de base tant aux versions hybrides classiques (HEV) qu'aux variantes hybrides rechargeables (PHEV). L'objectif affiché : améliorer encore davantage la consommation, réduire les émissions et optimiser les performances.

Cette approche multitechnologique permet au constructeur japonais de s'adapter aux spécificités de chaque marché mondial, tout en maintenant sa position de leader sur le segment des véhicules électrifiés.

Une version 100% électrique : une première historique

La véritable révolution réside dans l'arrivée d'une déclinaison entièrement électrique du Corolla, une première absolue pour ce modèle emblématique. Jusqu'à récemment, Toyota adoptait une posture prudente vis-à-vis des véhicules électriques à batterie, privilégiant l'hybride. Mais face aux évolutions réglementaires européennes et à la demande croissante du marché, le constructeur a accéléré ses plans.

Si les détails techniques demeurent encore confidentiels, Toyota devrait recourir à une plateforme flexible capable d'accueillir différentes technologies de propulsion. Cette approche permettra au Corolla de s'adapter aux exigences spécifiques de chaque région sans perdre en compétitivité face à des rivaux comme la Volkswagen ID.3 ou la Renault Mégane E-Tech Electric.

Un habitacle modernisé et connecté

L'intérieur n'échappera pas à cette cure de jouvence. Toyota prévoit une refonte complète de l'habitacle avec une expérience utilisateur résolument digitale. Au programme : écrans de plus grande dimension, système multimédia de dernière génération, connectivité avancée et fonctions d'aide à la conduite enrichies.

Là encore, le Prius actuel sert de référence avec son instrumentation minimaliste et son interface modernisée, préfigurant l'évolution du Corolla.

Lancement prévu pour 2027

La présentation officielle est attendue pour 2027, année qui marquera le 60ème anniversaire du Corolla. Certaines sources évoquent toutefois une révélation possible dès la fin 2026. Dans tous les cas, l'arrivée dans les concessions européennes et françaises devrait intervenir au cours du premier semestre 2027.

Avec cette nouvelle génération, Toyota entend bien maintenir le Corolla au sommet des ventes mondiales, en réconciliant héritage et modernité pour séduire une clientèle toujours plus exigeante en matière de design, d'efficience et de technologie.