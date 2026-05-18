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Toyota Corolla 2027 avec design inspiré du Prius, lignes dynamiques et profil sportif moderne

Toyota Corolla 2027 : la voiture la plus vendue au monde copie le design radical du Prius

Laurence Jardin Actualités

Le Toyota Corolla, véritable légende automobile et voiture la plus vendue au monde toutes générations confondues, s'apprête à vivre l'une des mutations les plus radicales de son existence. La prochaine génération, attendue en 2027, promet une transformation spectaculaire tant sur le plan esthétique que technologique. Et pour anticiper son évolution, il suffit d'observer attentivement l'actuel Toyota Prius.

Un design révolutionnaire inspiré du Prius

Toyota a entamé depuis plusieurs années une refonte complète du langage stylistique de ses modèles hybrides. Le Prius a ouvert la voie avec des lignes audacieuses et une silhouette résolument sportive, rompant avec l'image sage traditionnellement associée à la marque nippone. Le Corolla 2027 suivra cette même philosophie esthétique, en adoptant un profil nettement plus dynamique et moderne.

Les premières esquisses et informations en provenance du Japon dévoilent un compact au design affûté, avec une face avant agressive, des optiques étirées et une ligne de toit plongeante. Ce nouveau style s'inspire directement du concept-car révélé récemment par le constructeur, annonçant une rupture visuelle majeure par rapport aux Corolla actuels.

Selon les médias spécialisés japonais, notamment BestCarWeb, des prototypes sont déjà en phase de tests dynamiques sur le circuit mythique de Fuji Speedway, confirmant l'avancement significatif du développement.

Trois carrosseries maintenues au catalogue

Malgré cette révolution stylistique, Toyota ne renonce pas à l'une des forces commerciales du Corolla : sa déclinaison en plusieurs carrosseries. Le modèle continuera d'être proposé en :

Toutefois, la disponibilité de chaque version dépendra des marchés. En Europe, et notamment en France où les breaks conservent une belle cote de popularité, le Touring Sports devrait naturellement figurer au catalogue.

Une nouvelle génération de motorisations hybrides

Les évolutions les plus significatives se cachent sous le capot. Le Corolla 2027 inaugurera une toute nouvelle génération de moteurs hybrides basés sur un bloc essence de 1,5 litre inédit. Ce propulseur se distinguera par ses dimensions réduites : un volume inférieur de 10% et une hauteur diminuée de 10% par rapport au trois-cylindres 1.5 actuel, garantissant une meilleure compacité.

Cette motorisation constituera le cœur de la stratégie d'électrification de Toyota, servant de base tant aux versions hybrides classiques (HEV) qu'aux variantes hybrides rechargeables (PHEV). L'objectif affiché : améliorer encore davantage la consommation, réduire les émissions et optimiser les performances.

Cette approche multitechnologique permet au constructeur japonais de s'adapter aux spécificités de chaque marché mondial, tout en maintenant sa position de leader sur le segment des véhicules électrifiés.

Une version 100% électrique : une première historique

La véritable révolution réside dans l'arrivée d'une déclinaison entièrement électrique du Corolla, une première absolue pour ce modèle emblématique. Jusqu'à récemment, Toyota adoptait une posture prudente vis-à-vis des véhicules électriques à batterie, privilégiant l'hybride. Mais face aux évolutions réglementaires européennes et à la demande croissante du marché, le constructeur a accéléré ses plans.

Si les détails techniques demeurent encore confidentiels, Toyota devrait recourir à une plateforme flexible capable d'accueillir différentes technologies de propulsion. Cette approche permettra au Corolla de s'adapter aux exigences spécifiques de chaque région sans perdre en compétitivité face à des rivaux comme la Volkswagen ID.3 ou la Renault Mégane E-Tech Electric.

Un habitacle modernisé et connecté

L'intérieur n'échappera pas à cette cure de jouvence. Toyota prévoit une refonte complète de l'habitacle avec une expérience utilisateur résolument digitale. Au programme : écrans de plus grande dimension, système multimédia de dernière génération, connectivité avancée et fonctions d'aide à la conduite enrichies.

Là encore, le Prius actuel sert de référence avec son instrumentation minimaliste et son interface modernisée, préfigurant l'évolution du Corolla.

Lancement prévu pour 2027

La présentation officielle est attendue pour 2027, année qui marquera le 60ème anniversaire du Corolla. Certaines sources évoquent toutefois une révélation possible dès la fin 2026. Dans tous les cas, l'arrivée dans les concessions européennes et françaises devrait intervenir au cours du premier semestre 2027.

Avec cette nouvelle génération, Toyota entend bien maintenir le Corolla au sommet des ventes mondiales, en réconciliant héritage et modernité pour séduire une clientèle toujours plus exigeante en matière de design, d'efficience et de technologie.

Tags: #Toyota Corolla #Toyota Prius #motorisation hybride

Questions fréquentes

1 Quand sortira la nouvelle Toyota Corolla et quel sera son principal changement ?
La nouvelle génération de Toyota Corolla est attendue en 2027. Elle adoptera un design radical et sportif directement inspiré de l'actuel Prius, marquant une rupture majeure avec le style sage traditionnel de la marque.
2 Quelles carrosseries seront disponibles pour la Corolla 2027 ?
Toyota maintiendra trois types de carrosseries : berline compacte cinq portes, break Touring Sports et berline tricorps. En Europe, notamment en France, le break Touring Sports devrait être disponible en raison de sa popularité sur ce marché.
3 Quelles seront les innovations techniques sous le capot de la Corolla 2027 ?
La Corolla 2027 recevra une nouvelle génération de motorisations hybrides basée sur un moteur essence 1,5 litre inédit, 10% plus compact que l'actuel. Ce bloc servira de base aux versions hybrides classiques (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV) pour améliorer la consommation et réduire les émissions.
4 Où en est le développement de la nouvelle Corolla ?
Selon les médias japonais, notamment BestCarWeb, des prototypes sont déjà en phase de tests dynamiques sur le circuit de Fuji Speedway. Cela confirme que le développement du véhicule est à un stade avancé en vue de sa commercialisation en 2027.
5 Pourquoi Toyota change-t-il radicalement le design de sa voiture la plus vendue ?
Toyota a entamé une refonte complète du langage stylistique de ses modèles hybrides, initiée avec le Prius. L'objectif est de moderniser l'image de la marque en adoptant des lignes plus audacieuses et sportives, tout en conservant les atouts commerciaux du modèle.

Ce qu'il faut retenir

  • La Toyota Corolla 2027 adopte un design radical inspiré du Prius, avec des lignes sportives et une rupture visuelle majeure.
  • Le modèle sera disponible en trois carrosseries : berline 5 portes, break Touring Sports et berline tricorps.
  • Une nouvelle motorisation hybride 1,5 litre sera proposée, 10% plus compacte que l'actuelle.
  • Ce moteur équipera les versions hybrides classiques (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV).
  • Des prototypes sont déjà en tests sur le circuit de Fuji Speedway, confirmant un développement avancé.
  • Le lancement est prévu pour 2027 avec des améliorations en consommation et émissions.
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