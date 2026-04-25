Dans le paysage automobile européen, les SUV compacts de segment B connaissent un succès retentissant. Le Renault Captur et le Kia Stonic incarnent parfaitement cette catégorie prisée des jeunes conducteurs et des citadins. Mais lequel représente le meilleur choix pour un premier véhicule ? Analyse comparative de deux références du marché.

Deux philosophies, un même objectif

Le Renault Captur s'affiche comme un crossover polyvalent, privilégiant l'habitabilité et la modularité. Avec ses 4,24 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,57 mètre de haut, il offre un empattement généreux de 2,64 mètres. Son tarif débute à 22 225 euros, positionnant le modèle français dans une gamme intermédiaire.

De son côté, le Kia Stonic adopte un gabarit légèrement plus compact : 4,16 mètres de longueur, 1,76 mètre de largeur et 1,52 mètre de hauteur, pour un empattement de 2,58 mètres. Son atout majeur ? Un prix d'entrée fixé à 19 090 euros, soit plus de 3 000 euros de différence avec son concurrent tricolore.

Habitabilité et modularité : l'avantage Renault

L'intérieur du Captur marque des points décisifs. Sa banquette arrière coulissante longitudinalement permet d'ajuster l'espace selon les besoins : privilégier le confort des passagers arrière ou maximiser le volume de coffre, qui oscille entre 326 et 422 litres selon la configuration.

Le Stonic propose un coffre de 352 litres, dépourvu de système de banquette modulable. Toutefois, Kia a intégré une solution astucieuse : un cache-bagages coulissant sur rail, facilitant son positionnement contre les dossiers des sièges.

Technologies embarquées

Le Renault arbore une imposante dalle verticale de 10,4 pouces (26,4 cm) pour le système openR Link, fonctionnant sous Android Automotive 12. L'instrumentation numérique de 10,25 pouces (26 cm) équipe les versions haut de gamme, avec possibilité d'afficher la cartographie en plein écran.

Le Kia Stonic réplique avec un double écran intégré : combiné numérique de 10,7 pouces (27,2 cm) et système multimédia de 12,3 pouces (31,2 cm). La climatisation se pilote via une surface tactile multifonction, complétée par des ports USB-C et un chargeur sans fil.

Motorisations : plus de choix chez Renault

Le Captur déploie une gamme mécanique étendue, répondant à différents profils d'usage :

ECO-G 120 ch : essence/GPL, boîte manuelle 6 rapports, étiquette ECO

: essence/GPL, boîte manuelle 6 rapports, étiquette ECO TCe 115 ch : essence pure, transmission manuelle

: essence pure, transmission manuelle TCe 140 mild hybrid : micro-hybride 48V, boîte automatique EDC

: micro-hybride 48V, boîte automatique EDC E-Tech Full Hybrid 160 ch : hybride auto-rechargeable, transmission CVT

Le Stonic limite son offre à deux blocs trois cylindres 1.0 litre turbo :

T-GDI 100 ch : essence atmosphérique, boîte manuelle

: essence atmosphérique, boîte manuelle T-GDI 115 ch mild hybrid : micro-hybride 48V avec étiquette ECO, manuelle ou automatique à double embrayage

Verdict : question de priorités

Pour un jeune conducteur privilégiant l'économie à l'achat, le Kia Stonic s'impose naturellement. Son prix d'accès attractif, son équipement généreux de série et sa version micro-hybride abordable (environ 300 euros supplémentaires) constituent des arguments de poids. Les systèmes d'aide à la conduite (régulateur adaptatif prédictif, maintien de voie, alerte d'ouverture de portière) rassurent les néophytes.

Le Renault Captur cible davantage les profils familiaux ou les conducteurs recherchant polyvalence et confort. Sa modularité intérieure, son coffre évolutif et sa gamme mécanique étendue justifient son surcoût. Les versions hybrides, bien qu'onéreuses (27 075 euros pour l'E-Tech 160 ch), séduiront les automobilistes parcourant de longues distances.

En France, le Captur affiche des ventes robustes, second modèle le plus vendu de la marque derrière la Clio. Le Stonic caracole en tête des ventes Kia en Espagne, devançant même le Sportage. Un succès commercial qui témoigne de l'excellence de ces deux propositions dans leur catégorie respective.