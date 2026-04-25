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Renault Captur et Kia Stonic côte à côte, comparatif des deux SUV compacts en 2024

Renault Captur vs Kia Stonic : 3000 euros d'écart pour quel SUV compact choisir en 2024

Laurence Jardin Actualités

Dans le paysage automobile européen, les SUV compacts de segment B connaissent un succès retentissant. Le Renault Captur et le Kia Stonic incarnent parfaitement cette catégorie prisée des jeunes conducteurs et des citadins. Mais lequel représente le meilleur choix pour un premier véhicule ? Analyse comparative de deux références du marché.

Deux philosophies, un même objectif

Le Renault Captur s'affiche comme un crossover polyvalent, privilégiant l'habitabilité et la modularité. Avec ses 4,24 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,57 mètre de haut, il offre un empattement généreux de 2,64 mètres. Son tarif débute à 22 225 euros, positionnant le modèle français dans une gamme intermédiaire.

De son côté, le Kia Stonic adopte un gabarit légèrement plus compact : 4,16 mètres de longueur, 1,76 mètre de largeur et 1,52 mètre de hauteur, pour un empattement de 2,58 mètres. Son atout majeur ? Un prix d'entrée fixé à 19 090 euros, soit plus de 3 000 euros de différence avec son concurrent tricolore.

Habitabilité et modularité : l'avantage Renault

L'intérieur du Captur marque des points décisifs. Sa banquette arrière coulissante longitudinalement permet d'ajuster l'espace selon les besoins : privilégier le confort des passagers arrière ou maximiser le volume de coffre, qui oscille entre 326 et 422 litres selon la configuration.

Le Stonic propose un coffre de 352 litres, dépourvu de système de banquette modulable. Toutefois, Kia a intégré une solution astucieuse : un cache-bagages coulissant sur rail, facilitant son positionnement contre les dossiers des sièges.

Technologies embarquées

Le Renault arbore une imposante dalle verticale de 10,4 pouces (26,4 cm) pour le système openR Link, fonctionnant sous Android Automotive 12. L'instrumentation numérique de 10,25 pouces (26 cm) équipe les versions haut de gamme, avec possibilité d'afficher la cartographie en plein écran.

Le Kia Stonic réplique avec un double écran intégré : combiné numérique de 10,7 pouces (27,2 cm) et système multimédia de 12,3 pouces (31,2 cm). La climatisation se pilote via une surface tactile multifonction, complétée par des ports USB-C et un chargeur sans fil.

Motorisations : plus de choix chez Renault

Le Captur déploie une gamme mécanique étendue, répondant à différents profils d'usage :

  • ECO-G 120 ch : essence/GPL, boîte manuelle 6 rapports, étiquette ECO
  • TCe 115 ch : essence pure, transmission manuelle
  • TCe 140 mild hybrid : micro-hybride 48V, boîte automatique EDC
  • E-Tech Full Hybrid 160 ch : hybride auto-rechargeable, transmission CVT

Le Stonic limite son offre à deux blocs trois cylindres 1.0 litre turbo :

  • T-GDI 100 ch : essence atmosphérique, boîte manuelle
  • T-GDI 115 ch mild hybrid : micro-hybride 48V avec étiquette ECO, manuelle ou automatique à double embrayage

Verdict : question de priorités

Pour un jeune conducteur privilégiant l'économie à l'achat, le Kia Stonic s'impose naturellement. Son prix d'accès attractif, son équipement généreux de série et sa version micro-hybride abordable (environ 300 euros supplémentaires) constituent des arguments de poids. Les systèmes d'aide à la conduite (régulateur adaptatif prédictif, maintien de voie, alerte d'ouverture de portière) rassurent les néophytes.

Le Renault Captur cible davantage les profils familiaux ou les conducteurs recherchant polyvalence et confort. Sa modularité intérieure, son coffre évolutif et sa gamme mécanique étendue justifient son surcoût. Les versions hybrides, bien qu'onéreuses (27 075 euros pour l'E-Tech 160 ch), séduiront les automobilistes parcourant de longues distances.

En France, le Captur affiche des ventes robustes, second modèle le plus vendu de la marque derrière la Clio. Le Stonic caracole en tête des ventes Kia en Espagne, devançant même le Sportage. Un succès commercial qui témoigne de l'excellence de ces deux propositions dans leur catégorie respective.

Tags: #Renault Captur #Kia Stonic #SUV compacts

Questions fréquentes

1 Quelle est la différence de prix entre le Renault Captur et le Kia Stonic ?
Le Kia Stonic affiche un prix d'entrée à 19 090 euros, tandis que le Renault Captur débute à 22 225 euros. Cela représente un écart de plus de 3 000 euros en faveur du modèle coréen.
2 Quel SUV offre le plus grand coffre ?
Le Renault Captur propose un volume de coffre modulable entre 326 et 422 litres grâce à sa banquette arrière coulissante. Le Kia Stonic dispose d'un coffre fixe de 352 litres, mais sans système de banquette modulable.
3 Quelles motorisations sont disponibles sur ces deux modèles ?
Le Renault Captur offre un choix plus large avec 4 motorisations : ECO-G 120 ch essence/GPL, TCe 115 ch essence, TCe 140 mild hybrid et E-Tech Full Hybrid 160 ch. Le Kia Stonic se limite à deux moteurs 1.0 turbo de 100 ch et 115 ch mild hybrid.
4 Quel modèle propose le meilleur équipement technologique ?
Le Kia Stonic se distingue avec un double écran combiné numérique de 10,7 pouces et système multimédia de 12,3 pouces, plus chargeur sans fil. Le Renault Captur dispose d'un écran vertical de 10,4 pouces et d'une instrumentation de 10,25 pouces sur les versions haut de gamme.
5 Lequel des deux SUV est le plus spacieux ?
Le Renault Captur est plus grand avec 4,24 mètres de long et un empattement de 2,64 mètres, contre 4,16 mètres et 2,58 mètres pour le Stonic. Le Captur offre donc une meilleure habitabilité, particulièrement grâce à sa banquette arrière modulable.

Ce qu'il faut retenir

  • Le Kia Stonic coûte 19 090 euros contre 22 225 euros pour le Renault Captur, soit 3 000 euros d'écart.
  • Le Captur offre une banquette arrière coulissante et un coffre modulable de 326 à 422 litres, contre 352 litres fixes pour le Stonic.
  • Le Renault propose 4 motorisations différentes (dont GPL, mild hybrid et full hybrid) contre seulement 2 pour le Kia.
  • Le Captur est plus spacieux avec 4,24 m de long et un empattement de 2,64 m, face aux 4,16 m et 2,58 m du Stonic.
  • Les deux modèles embarquent des écrans numériques comparables (10,4 pouces pour Renault, 12,3 pouces pour Kia).
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