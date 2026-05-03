Dans un contexte de hausse généralisée des prix automobiles, les SUV compacts économiques représentent une bouffée d'oxygène pour les automobilistes français. Deux modèles se disputent aujourd'hui le titre de meilleur rapport qualité-prix : le tout nouveau Citroën C3 Aircross Turbo 100 et l'indétrônable Dacia Duster Eco-G 100. Nous les avons confrontés pour déterminer lequel mérite vraiment votre attention.

Des tarifs serrés pour séduire les budgets maîtrisés

Le Citroën C3 Aircross démarre à peine au-dessus de 19 000 euros, avec notre version d'essai affichant tout juste 20 000 euros au compteur. Le Dacia Duster se positionne légèrement en dessous, avec environ 200 euros d'écart. Cette bataille tarifaire acharnée promet aux acheteurs français des opportunités intéressantes.

Point notable : Dacia propose son Duster avec une option de transmission intégrale combinée à une motorisation plus puissante, un avantage considérable pour ceux qui recherchent de la polyvalence. En revanche, le Citroën mise sur une présentation intérieure plus soignée, avec des plastiques moins présents et des finitions plus travaillées que son rival roumain.

Habitabilité : l'espace ne manque pas

Les deux SUV offrent un volume intérieur généreux. Le C3 Aircross reprend l'architecture de cockpit de la C3 standard, avec une présentation moderne dominée, sur les finitions intermédiaires et hautes, par un écran tactile de 25 centimètres. Les versions de base se contentent d'un support pour smartphone, une solution également adoptée par Dacia sur son entrée de gamme.

Du côté des sièges :

Le Citroën bénéficie des sièges "Advanced Comfort", moelleux et offrant un bon maintien des cuisses

Le Duster propose une assise tout aussi confortable avec un maintien équivalent

L'espace aux jambes favorise nettement le C3 Aircross à l'arrière

Le Citroën offre également plus de dégagement pour la tête des passagers arrière

Atout majeur du Citroën : une configuration optionnelle à sept places. En version cinq places, son coffre oscille entre 460 et 1 600 litres, contre 453 à 1 545 litres pour le Duster. Une différence modeste mais réelle.

Motorisations : deux philosophies distinctes

Le Dacia Duster Eco-G 100 adopte une approche originale avec sa double carburation GPL/essence. Sa puissance maximale de 101 chevaux s'exprime au mieux en mode GPL. Ce trois-cylindres turbo d'un litre se montre vif en montée en régime lorsqu'il fonctionne au gaz, mais avec une sonorité plus rugueuse que son concurrent.

Le Citroën C3 Aircross affiche un tempérament radicalement différent. Son moteur turbo de 1,2 litre, également à trois cylindres et développant 101 chevaux, émet un ronronnement grave et agréable. Son couple supérieur, disponible sur une plage plus large, autorise des rapports de boîte plus longs et détendus.

Performances comparées :

Citroën C3 Aircross : 0 à 100 km/h en 12,1 secondes, vitesse maximale de 179 km/h

Dacia Duster : 0 à 100 km/h en 13,3 secondes, vitesse de pointe de 168 km/h

Sur la route : confort contre vivacité

Dès que l'on dépasse les 100 km/h, l'isolation phonique supérieure du Citroën devient évidente. Bruits de roulement et aérodynamiques sont mieux maîtrisés que sur le Duster. Côté consommation, les deux rivaux se tiennent dans un mouchoir de poche, avec un léger avantage pour le Dacia grâce à son option GPL qui réduit sensiblement les coûts d'utilisation.

Dacia a sensiblement durci le comportement routier de cette nouvelle génération de Duster. Cette fermeté s'accorde bien avec une direction précise et dotée d'un bon retour de force. Toutefois, sur petites imperfections, le SUV roumain se montre plus sec et transmet davantage les irrégularités.

Le volant quasi carré du Citroën surprend par sa légèreté excessive en ville, offrant peu de ressenti. Si ses dimensions réduites suggèrent de l'agilité, la direction se durcit artificiellement sur autoroute, presque comme si une assistance électronique cherchait à maintenir la trajectoire.

En revanche, la suspension Advanced Comfort constitue une excellente surprise. Ses amortiguateurs spécifiques procurent au C3 Aircross un confort appréciable sans générer de roulis excessif ni de mouvements de caisse désagréables.

Le verdict : deux approches complémentaires

Dacia Duster Eco-G 100 (2ème position) : Les économies de conception transparaissent davantage, mais le SUV roumain compense par son habitabilité, sa motorisation bicarburation intelligente et un design valorisant qui lui donne des airs de véhicule de catégorie supérieure. Un excellent choix pour les budgets serrés privilégiant les coûts d'usage réduits.

Citroën C3 Aircross Turbo 100 (1ère position) : Avec son moteur plus onctueux et performant, son habitabilité généreuse et ses finitions intérieures plus soignées, le français propose un ensemble mieux équilibré. Il s'impose comme le choix rationnel pour ceux qui recherchent un SUV compact accessible sans sacrifier le confort et la qualité perçue.