Le constructeur chinois OMODA & JAECOO franchit un cap décisif dans sa stratégie d'électrification en déployant une gamme complète de véhicules équipés de la technologie SHS (Super Hybrid System). Cette nouvelle offensive hybride et hybride rechargeable promet de bousculer les codes du segment des SUV avec des performances exceptionnelles et une efficience remarquable.

Une offensive électrifiée massive sur le marché européen

Depuis son arrivée sur le marché européen en 2024, OMODA & JAECOO n'a cessé d'accélérer sa stratégie produit. La marque du géant Chery dévoile désormais pas moins de sept nouveaux modèles électrifiés, répartis entre versions hybrides classiques (HEV) et hybrides rechargeables (PHEV).

La gamme hybride comprend l'OMODA 5 SHS, le JAECOO 5 SHS et le JAECOO 7 SHS. Côté hybrides rechargeables, on trouve l'OMODA 7 SHS, l'OMODA 9 SHS, le JAECOO 7 SHS et le vaisseau amiral JAECOO 8 SHS. Cette offensiveplace le constructeur chinois au rang des acteurs majeurs des segments C et D, traditionnellement dominés par les marques européennes.

Le système SHS : trois piliers pour une efficacité maximale

Des hybrides qui affichent 224 chevaux

Les versions hybrides classiques reposent sur une architecture sophistiquée combinant trois éléments essentiels développés spécifiquement par le constructeur. Au cœur du système, un moteur essence 1.5 TGDI turbocompressé à injection directe de quatre cylindres travaille de concert avec un moteur électrique et une batterie de 1,83 kWh.

La puissance combinée atteint 224 chevaux pour un couple de 295 Nm, tout en affichant des consommations particulièrement contenues :

OMODA 5 SHS : 5,3 litres aux 100 km

JAECOO 5 SHS : 5,3 litres aux 100 km

JAECOO 7 SHS : 5,5 litres aux 100 km

L'élément clé de cette efficacité réside dans la transmission automatique 1DHT (Dedicated Hybrid Transmission). Cette boîte spécifiquement conçue pour les véhicules électrifiés intègre deux moteurs électriques : un de traction de 150 kW et un générateur de 100 kW. Un embrayage intelligent permet de coupler ou découpler le moteur thermique selon les besoins, optimisant constamment le rendement.

Sept modes de fonctionnement pour s'adapter à chaque situation

La transmission peut basculer automatiquement entre sept modes distincts : 100% électrique, hybride série, thermique pur, hybride parallèle, charge stationnaire, charge dynamique et régénération. Cette flexibilité garantit une utilisation optimale de l'énergie disponible en toutes circonstances.

Les hybrides rechargeables : des performances de sportive

Les versions PHEV vont encore plus loin avec des chiffres impressionnants. Le JAECOO 8 SHS hybride rechargeable constitue le sommet de la gamme avec une puissance combinée phénoménale de 315 kW, soit 428 chevaux, et un couple de 580 Nm. Malgré ces performances dignes d'une voiture de sport, la consommation homologuée ne dépasse pas 2,1 litres aux 100 km en cycle mixte WLTP.

Ce modèle flagship embarque trois moteurs électriques, une transmission 3DHT à trois rapports dédiée aux hybrides, et une batterie haute densité fournie par CATL, le leader mondial des batteries.

L'OMODA 7 SHS rechargeable développe quant à lui 205 kW (279 chevaux) et 365 Nm, pour une consommation de seulement 2,3 litres aux 100 km. Le JAECOO 7 SHS PHEV affiche également 279 chevaux et se distingue par ses 90 kilomètres d'autonomie en mode 100% électrique.

Une autonomie qui efface l'angoisse de la panne

L'un des atouts majeurs de cette technologie SHS réside dans son exceptionnelle autonomie. Les versions hybrides classiques dépassent les 900 kilomètres en usage mixte, tandis que les hybrides rechargeables franchissent allègrement la barre des 1200 kilomètres. De quoi relier Paris à Barcelone sans faire le plein.

En mode électrique pur, les PHEV offrent entre 90 et 145 kilomètres d'autonomie, suffisant pour couvrir l'essentiel des trajets quotidiens sans consommer une goutte de carburant.

Un positionnement tarifaire agressif

Pour s'imposer face à la concurrence établie, OMODA & JAECOO mise sur un rapport équipement-prix particulièrement attractif. La gamme démarre à partir de 19.990 euros pour le JAECOO 5 SHS hybride et culmine à 44.490 euros pour le JAECOO 8 SHS rechargeable.

L'OMODA 5 SHS est proposé à partir de 23.990 euros, l'OMODA 7 SHS PHEV à 32.990 euros, et le haut de gamme OMODA 9 SHS rechargeable à 41.499 euros. Ces tarifs, associés à diverses campagnes de financement, positionnent ces modèles parmi les offres électrifiées les plus accessibles du marché.

Un défi lancé aux marques établies

Avec cette offensive SHS, OMODA & JAECOO s'attaque frontalement aux constructeurs européens, japonais et coréens sur leur terrain de prédilection. Face aux Toyota RAV4, Hyundai Tucson, Renault Austral et autres Peugeot 3008, les SUV chinois proposent des performances supérieures et des tarifs souvent inférieurs.

Reste à voir si cette stratégie permettra aux marques du groupe Chery de convaincre une clientèle européenne traditionnellement fidèle aux constructeurs historiques. La bataille de l'hybride ne fait que commencer, et elle promet d'être acharnée.