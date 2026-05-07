Le géant automobile chinois Chery franchit une étape décisive dans sa conquête du marché européen. Yin Tongyue, président et fondateur du groupe à 61 ans, vient d'annoncer le démarrage imminent de la production pilote des marques Omoda et Jaecoo sur le sol européen, marquant un tournant stratégique majeur pour le constructeur asiatique.

Une production européenne qui démarre fin 2026

Lors d'une série d'entrevues accordées récemment, Yin Tongyue a confirmé que la production pilote des modèles Omoda et Jaecoo débutera dès la fin de l'année 2026 dans l'usine de Barcelone, située dans la zone franche de la capitale catalane. Cette annonce marque une évolution significative pour Chery, qui jusqu'à présent se contentait d'assembler des véhicules à partir de pièces importées de Chine.

L'objectif affiché par le groupe est clair : passer progressivement d'un simple assemblage à une véritable fabrication locale. Dans un premier temps, les composants continueront d'être acheminés depuis la Chine, mais Chery prévoit d'intégrer progressivement une production plus complète sur le territoire européen.

L'Espagne, tête de pont européenne de Chery

Parmi les près de 70 marchés où Chery est présent, l'Espagne occupe une place stratégique. Le constructeur y a non seulement installé son usine barcelonaise, mais vient également d'inaugurer un centre de recherche et développement dans la même ville.

Les ambitions de Chery en Europe incluent :

Transformer l'usine de Barcelone en hub exportateur pour tout le continent européen

Réduire les coûts logistiques en produisant localement

Embaucher des ingénieurs et techniciens européens pour adapter les véhicules au marché local

Développer des partenariats technologiques avec des constructeurs européens

Une approche prudente mais déterminée

"En réalité, nous sommes très prudents lorsque nous nous déployons en Europe", explique Guibing Zhang, président de Chery International. Cette prudence s'explique par la diversité culturelle du marché européen et l'importance de l'industrie automobile locale. "Nous devons nous assurer qu'il n'y a aucun malentendu et que les gouvernements sont satisfaits de notre présence", précise-t-il.

Omoda, le fer de lance chinois sur le marché européen

Contrairement à de nombreuses marques chinoises qui restent méconnues en Europe, Omoda a réussi à se faire une place remarquée en seulement deux ans. En Espagne, la marque détient déjà environ 5% de parts de marché, un succès attribué à un rapport qualité-prix particulièrement compétitif.

Ce succès commercial justifie l'investissement massif de Chery dans les infrastructures de production européennes. L'usine de Barcelone assemble déjà les modèles de la marque Ebro, également propriété du groupe, ce qui a permis de roder les processus avant le lancement d'Omoda et Jaecoo.

Une stratégie technologique flexible face à la transition énergétique

Face aux différentes vitesses de transition énergétique en Europe, Chery adopte une approche pragmatique. Le groupe propose une gamme combinant moteurs thermiques, hybrides et électriques, permettant de s'adapter aux spécificités de chaque marché national.

"Nous voulons avoir un pas d'avance sur le marché, mais pas deux", résume l'entreprise. Cette stratégie évite les prises de risques excessives tout en maintenant une position innovante.

Les batteries, un enjeu stratégique maîtrisé

Concernant la production de batteries, élément crucial de l'électrification, Chery s'appuie sur des partenariats avec des fournisseurs de premier plan comme CATL. Ces accords couvrent actuellement l'ensemble des besoins du constructeur, sans qu'il soit nécessaire d'envisager une production autonome à court terme.

Trois marques distinctes pour conquérir différents segments

Avec l'arrivée prochaine de Lepas aux côtés d'Omoda et Jaecoo, certains pourraient craindre une cannibalisation entre les marques du groupe. Yin Tongyue balaye cette inquiétude : "Ce sont des marques complètement différentes, même dans leur style. Elles sont comme le jour et la nuit. Chacune s'adresse à des groupes de clients différents."

Cette stratégie multi-marques permet à Chery de couvrir un spectre large de consommateurs et de segments de marché, maximisant ainsi ses opportunités commerciales sur le Vieux Continent.

L'Europe, terrain d'épreuve ultime pour Chery

Pour le fondateur de Chery, entreprise créée en 1997 et comptant parmi les pionniers du secteur automobile privé en Chine, l'Europe représente bien plus qu'un simple marché. "Si nous réussissons en Europe, nous pourrons concurrencer n'importe où dans le monde", conclut Yin Tongyue.

Cette déclaration souligne l'importance stratégique du marché européen, considéré comme le plus exigeant en termes de qualité, de normes environnementales et de réglementation. Réussir à s'y imposer constituerait une validation internationale majeure pour le constructeur chinois.

Avec près de 30 ans d'expérience dans l'industrie automobile et une expansion progressive mais maîtrisée, Chery semble déterminé à devenir un acteur incontournable du paysage automobile européen dans les années à venir.