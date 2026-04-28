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Omoda 2 et Jaecoo 3, les nouveaux SUV compacts chinois présentés au Salon de Pékin 2026

Omoda et Jaecoo visent 1 million de ventes par an : 10 nouveaux modèles pour conquérir l'Europe

Sarah Wagner Actualités

Les marques chinoises Omoda et Jaecoo, filiales du géant Chery, ont dévoilé lors du Salon de Pékin 2026 une offensive produit majeure qui pourrait bouleverser le marché européen. Avec dix nouveaux modèles programmés à court terme, dont deux B-SUV inédits, les constructeurs chinois affichent des ambitions démesurées.

Un million de ventes annuelles en ligne de mire

L'objectif annoncé par les deux marques sœurs est spectaculaire : atteindre un million de véhicules vendus par an dans les prochaines années. Un chiffre qui peut sembler démesuré, mais qui s'inscrit dans la dynamique exceptionnelle de ces nouveaux acteurs automobiles.

Depuis leur lancement commercial en avril 2023, Omoda et Jaecoo ont déjà franchi le cap du million d'unités écoulées en seulement trois ans. Une performance historique qui établit un nouveau record dans l'industrie automobile mondiale, là où la plupart des constructeurs nécessitent plus d'une décennie pour atteindre ce jalon.

Rien qu'en mars 2026, plus de 60 000 unités ont trouvé preneur à travers le monde, témoignant d'une croissance exponentielle particulièrement impressionnante.

Omoda 2 et Jaecoo 3 : l'assaut du segment B

La grande nouveauté dévoilée à Pékin concerne l'entrée des deux marques dans le très concurrentiel segment B avec deux modèles stratégiques :

  • L'Omoda 2 : prévu pour le quatrième trimestre 2027 sur le marché espagnol, et probablement en France dans la foulée
  • Le Jaecoo 3 : sans calendrier précis pour le moment

Bien que les détails techniques restent confidentiels, ces deux véhicules adopteront une silhouette crossover, s'inscrivant ainsi dans la catégorie en pleine expansion des B-SUV. Ils viendront concurrencer directement des modèles établis comme le Peugeot 2008, le Renault Captur ou encore le Dacia Duster.

L'Omoda 4 pour séduire les jeunes conducteurs

Le plan produit ne s'arrête pas là. Dès début 2027, un autre SUV devrait débarquer en Espagne : l'Omoda 4. Ce modèle du segment C, long de 4,42 mètres, arbore un design résolument moderne destiné à conquérir une clientèle jeune et connectée.

Cette offensive s'appuie sur une expansion internationale fulgurante. Les deux marques sont désormais présentes dans 69 marchés mondiaux, dont 18 en Europe, avec un réseau de plus de 1 300 concessionnaires. En Espagne, on compte déjà 105 points de vente, un chiffre qui devrait inspirer le développement français.

L'Europe, moteur stratégique

Avec 41,5% des ventes globales réalisées sur le Vieux Continent, l'Europe représente le principal relais de croissance pour Omoda et Jaecoo. Un positionnement qui explique l'importance accordée au développement de modèles adaptés aux attentes européennes.

Innovation et personnalisation au cœur de la stratégie

Le succès rapide de ces marques repose sur plusieurs piliers différenciants. D'abord, une approche de co-création avec les utilisateurs, permettant de développer des véhicules parfaitement alignés avec les attentes de diverses communautés : amateurs de design, passionnés d'outdoor, propriétaires d'animaux de compagnie.

Sur le plan technologique, plusieurs innovations sont en cours de développement :

  • Un système de stationnement autonome avancé permettant au véhicule de rejoindre son conducteur ou de se garer seul
  • Un habitacle intelligent basé sur l'intelligence artificielle, transformant la voiture en assistant personnel capable de comprendre des commandes naturelles pour la navigation, la planification d'itinéraires ou l'accès aux services connectés

Cette montée en puissance des constructeurs chinois sur le marché européen confirme la redistribution des cartes dans l'industrie automobile mondiale. Reste à voir si Omoda et Jaecoo parviendront à tenir leurs promesses ambitieuses face à une concurrence établie et exigeante.

Tags: #Omoda #Jaecoo #Chery

Questions fréquentes

1 Quel est l'objectif de ventes d'Omoda et Jaecoo ?
Les deux marques chinoises visent un million de véhicules vendus par an dans les prochaines années. Cet objectif ambitieux s'appuie sur leur performance exceptionnelle : elles ont déjà écoulé un million d'unités en seulement trois ans depuis leur lancement en avril 2023.
2 Quels sont les nouveaux modèles prévus pour l'Europe ?
Omoda et Jaecoo prévoient dix nouveaux modèles à court terme. Parmi les principaux : l'Omoda 2 (B-SUV prévu fin 2027 en Espagne), le Jaecoo 3 (B-SUV sans date précise) et l'Omoda 4 (SUV segment C attendu début 2027).
3 Quelle est l'importance du marché européen pour ces marques ?
L'Europe représente 41,5% des ventes globales d'Omoda et Jaecoo, ce qui en fait leur principal relais de croissance. Les deux marques sont déjà présentes dans 18 pays européens avec plus de 1 300 concessionnaires dans le monde.
4 Quels modèles européens seront concurrencés par l'Omoda 2 et le Jaecoo 3 ?
Ces deux B-SUV viendront directement concurrencer des modèles établis comme le Peugeot 2008, le Renault Captur et le Dacia Duster. Ils s'inscrivent dans le segment B, une catégorie en pleine expansion sur le marché automobile.
5 Quelle est la stratégie commerciale d'Omoda et Jaecoo en Espagne ?
L'Espagne semble être un marché prioritaire avec déjà 105 points de vente déployés. Les nouveaux modèles Omoda 2 et Omoda 4 y seront lancés en premier avant d'arriver probablement en France dans la foulée.

Ce qu'il faut retenir

  • Omoda et Jaecoo (filiales de Chery) visent 1 million de ventes annuelles après avoir atteint ce chiffre en seulement 3 ans depuis avril 2023, un record historique.
  • 10 nouveaux modèles sont programmés pour conquérir l'Europe, marché stratégique représentant 41,5% de leurs ventes globales.
  • Deux B-SUV inédits arrivent : l'Omoda 2 (fin 2027 en Espagne) et le Jaecoo 3 pour concurrencer Peugeot 2008, Renault Captur et Dacia Duster.
  • L'Omoda 4, un SUV de segment C de 4,42m au design moderne, sera lancé début 2027 pour cibler les jeunes conducteurs.
  • Les marques sont présentes dans 69 marchés mondiaux dont 18 en Europe, avec plus de 1 300 concessionnaires (105 en Espagne).
  • Plus de 60 000 unités ont été vendues en mars 2026 seul, témoignant d'une croissance exponentielle impressionnante.
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