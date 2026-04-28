Les marques chinoises Omoda et Jaecoo, filiales du géant Chery, ont dévoilé lors du Salon de Pékin 2026 une offensive produit majeure qui pourrait bouleverser le marché européen. Avec dix nouveaux modèles programmés à court terme, dont deux B-SUV inédits, les constructeurs chinois affichent des ambitions démesurées.

Un million de ventes annuelles en ligne de mire

L'objectif annoncé par les deux marques sœurs est spectaculaire : atteindre un million de véhicules vendus par an dans les prochaines années. Un chiffre qui peut sembler démesuré, mais qui s'inscrit dans la dynamique exceptionnelle de ces nouveaux acteurs automobiles.

Depuis leur lancement commercial en avril 2023, Omoda et Jaecoo ont déjà franchi le cap du million d'unités écoulées en seulement trois ans. Une performance historique qui établit un nouveau record dans l'industrie automobile mondiale, là où la plupart des constructeurs nécessitent plus d'une décennie pour atteindre ce jalon.

Rien qu'en mars 2026, plus de 60 000 unités ont trouvé preneur à travers le monde, témoignant d'une croissance exponentielle particulièrement impressionnante.

Omoda 2 et Jaecoo 3 : l'assaut du segment B

La grande nouveauté dévoilée à Pékin concerne l'entrée des deux marques dans le très concurrentiel segment B avec deux modèles stratégiques :

L'Omoda 2 : prévu pour le quatrième trimestre 2027 sur le marché espagnol, et probablement en France dans la foulée

: prévu pour le quatrième trimestre 2027 sur le marché espagnol, et probablement en France dans la foulée Le Jaecoo 3 : sans calendrier précis pour le moment

Bien que les détails techniques restent confidentiels, ces deux véhicules adopteront une silhouette crossover, s'inscrivant ainsi dans la catégorie en pleine expansion des B-SUV. Ils viendront concurrencer directement des modèles établis comme le Peugeot 2008, le Renault Captur ou encore le Dacia Duster.

L'Omoda 4 pour séduire les jeunes conducteurs

Le plan produit ne s'arrête pas là. Dès début 2027, un autre SUV devrait débarquer en Espagne : l'Omoda 4. Ce modèle du segment C, long de 4,42 mètres, arbore un design résolument moderne destiné à conquérir une clientèle jeune et connectée.

Cette offensive s'appuie sur une expansion internationale fulgurante. Les deux marques sont désormais présentes dans 69 marchés mondiaux, dont 18 en Europe, avec un réseau de plus de 1 300 concessionnaires. En Espagne, on compte déjà 105 points de vente, un chiffre qui devrait inspirer le développement français.

L'Europe, moteur stratégique

Avec 41,5% des ventes globales réalisées sur le Vieux Continent, l'Europe représente le principal relais de croissance pour Omoda et Jaecoo. Un positionnement qui explique l'importance accordée au développement de modèles adaptés aux attentes européennes.

Innovation et personnalisation au cœur de la stratégie

Le succès rapide de ces marques repose sur plusieurs piliers différenciants. D'abord, une approche de co-création avec les utilisateurs, permettant de développer des véhicules parfaitement alignés avec les attentes de diverses communautés : amateurs de design, passionnés d'outdoor, propriétaires d'animaux de compagnie.

Sur le plan technologique, plusieurs innovations sont en cours de développement :

Un système de stationnement autonome avancé permettant au véhicule de rejoindre son conducteur ou de se garer seul

Un habitacle intelligent basé sur l'intelligence artificielle, transformant la voiture en assistant personnel capable de comprendre des commandes naturelles pour la navigation, la planification d'itinéraires ou l'accès aux services connectés

Cette montée en puissance des constructeurs chinois sur le marché européen confirme la redistribution des cartes dans l'industrie automobile mondiale. Reste à voir si Omoda et Jaecoo parviendront à tenir leurs promesses ambitieuses face à une concurrence établie et exigeante.