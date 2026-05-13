Le constructeur chinois Jaecoo étoffe sa gamme avec une version hybride complète du SUV 5, qui pourrait bien bousculer le segment des SUV compacts. Après avoir lancé des versions essence de 147 ch et électrique de 211 ch en début d'année 2026, la marque dévoile désormais sa déclinaison full hybrid qui combine accessibilité tarifaire et efficience énergétique remarquable.

Une technologie hybride innovante de 224 chevaux

Le cœur de ce Jaecoo 5 SHS repose sur une architecture hybride sophistiquée développant 224 ch et 215 Nm de couple. La particularité de ce système réside dans son moteur thermique 1,5 litre turbo qui fonctionne selon le cycle Miller plutôt que le cycle Otto traditionnel, une solution technique permettant d'optimiser le rendement énergétique.

Ce bloc essence baptisé 1.5 TGDI DHE (Dedicated Hybrid Engine) délivre à lui seul 143 ch, suffisant pour assurer une conduite fluide même lorsque la batterie est déchargée. Celle-ci affiche une capacité de 1,8 kWh et utilise une technologie NMC (Nickel-Manganèse-Cobalt), garantissant durabilité et performances.

Deux moteurs électriques complémentaires

La partie électrique se compose de deux unités distinctes : le moteur principal de 150 kW (204 ch) assure la traction des roues, tandis qu'un second moteur de 100 kW (136 ch) joue le rôle de générateur pour recharger la batterie lors des décélérations et freinages.

Une consommation exceptionnelle pour plus de 900 km d'autonomie

Le chiffre qui impressionne : 5,3 litres aux 100 km en cycle mixte officiel. Lors des premiers essais routiers, cette donnée s'avère parfaitement réaliste en conditions réelles d'utilisation. Avec un réservoir de 51 litres, le Jaecoo 5 hybride promet une autonomie dépassant les 900 kilomètres, un atout majeur pour les longs trajets.

Quatre modes de fonctionnement automatiques

Le système hybride gère intelligemment quatre modes distincts selon les situations :

Mode 100% électrique : jusqu'à 40 km/h avec charge batterie suffisante

: jusqu'à 40 km/h avec charge batterie suffisante Hybride série : traction électrique avec moteur thermique rechargeant la batterie

: traction électrique avec moteur thermique rechargeant la batterie Mode thermique : propulsion uniquement par le moteur essence

: propulsion uniquement par le moteur essence Hybride parallèle : les deux motorisations fonctionnent simultanément pour maximiser les performances

Un comportement routier privilégiant le confort

Mesurant 4,38 mètres de longueur, le Jaecoo 5 repose sur la plateforme T1X du groupe Chery, également utilisée par l'Omoda 5 et l'Ebro s400. Sur la route, le SUV chinois privilégie clairement le confort avec une suspension et une direction douces.

Le mode Sport transforme néanmoins le caractère du véhicule : l'accélérateur devient plus réactif, le moteur plus énergique et l'ensemble gagne en dynamisme. Le châssis bénéficie d'une certaine fermeté offrant une bonne stabilité, bien que l'isolation phonique puisse être perfectible lors des accélérations franches.

Un habitacle spacieux et bien équipé

L'intérieur du Jaecoo 5 hybride surprend par sa qualité de finition générale, même si certains plastiques en zones périphériques trahissent le positionnement tarifaire du véhicule. Le tableau de bord présente des zones souples et des panneaux tridimensionnels se prolongeant sur les portes.

Le poste de conduite intègre un combiné d'instrumentation panoramique de 8,88 pouces et un écran vertical principal de 13,2 pouces. La présence d'un chargeur sans fil de 50 W et d'un processeur Qualcomm Snapdragon 8155 à huit cœurs garantit une excellente réactivité du système multimédia, compatible Android Auto et Apple CarPlay.

Espace et praticité

Avec un empattement de 2 620 mm, la seconde rangée de sièges offre un espace généreux pour les passagers arrière. Le coffre de 314 litres s'avère toutefois limité pour un véhicule de cette catégorie, surtout pour transporter les bagages de cinq personnes.

Tarifs et concurrence sur le marché français

Proposé en deux finitions Pure et Exclusive (avec supplément de 3 000 euros incluant caméra 360° et chargeur sans fil), le Jaecoo 5 SHS affiche un prix de départ de 22 500 euros avec remises, financements et reprise, soit 28 300 euros en tarif officiel.

Ce positionnement lui permet d'affronter des modèles établis comme le Citroën C3 Aircross (à partir de 23 140 euros) ou le MG ZS (dès 22 340 euros). La disponibilité est immédiate dans le réseau de concessionnaires.

Verdict : un rapport qualité-prix convaincant

Les points forts : tarif compétitif, design réussi, consommation réduite, espace aux places arrière généreux

Les points faibles : coffre limité, isolation acoustique perfectible, qualité inégale de certains matériaux

Avec le soutien d'un grand groupe industriel et un réseau logistique garantissant la fourniture de pièces en 24 heures, cette version hybride du Jaecoo 5 se positionne comme une alternative crédible pour les automobilistes recherchant un SUV compact économe en carburant à prix abordable.