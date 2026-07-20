Le Hyundai Tucson continue de séduire le marché européen avec une formule éprouvée : polyvalence, confort et efficience. Nous avons mis à l'épreuve la version hybride de ce SUV compact qui s'impose comme l'une des valeurs sûres du segment, particulièrement face aux références allemandes et françaises.

Un design évolutif qui divise

Depuis son lancement en 2021, cette quatrième génération du Tucson a su trouver son public, se positionnant parmi les SUV compacts les plus vendus en Europe. La mise à jour récente apporte quelques retouches esthétiques : nouvelle calandre, logo noir, et optiques désormais composées de quatre segments au lieu de cinq. Si l'ensemble reste cohérent, le design paraît aujourd'hui plus sage comparé aux dernières créations audacieuses de Hyundai comme l'Ioniq 5 ou le Kona.

Habitacle : une révolution bienvenue

C'est à bord que les changements les plus significatifs se font sentir. Hyundai a frappé fort avec une refonte majeure de la planche de bord :

Double écran de 31,2 cm (12,3 pouces) pour l'instrumentation et l'infodivertissement

Sélecteur de vitesses au volant pour les versions automatiques

Retour salvateur des boutons physiques, abandonnant les commandes tactiles peu pratiques

Nouveau volant à trois branches

Matériaux de qualité et assemblage soigné

Avec ses dimensions généreuses (4,52 m de long, 1,87 m de large et un empattement de 2,68 m), le Tucson offre un espace remarquable aux quatre passagers. À l'arrière, les occupants profitent de dossiers inclinables, de stores manuels, d'une climatisation dédiée, de deux ports USB-C et de nombreux rangements. Seul regret : l'absence de banquette coulissante.

Un coffre XXL, même en hybride

Le véritable atout maître du Tucson reste son coffre. Avec 616 litres de capacité, il surclasse la majorité de ses rivaux, et ce malgré la présence de la batterie hybride qui ne lui fait perdre que 4 litres par rapport à la version essence. Les formes régulières et le seuil de chargement bas facilitent les opérations de chargement au quotidien.

📚 Articles sur le même sujet Jaecoo 5 hybride : 900 km d'autonomie et 5,3 L/100 km pour bousculer les SUV compacts

Mécanique hybride : le bon compromis

Notre exemplaire d'essai embarque la motorisation hybride complète (HEV), associant un moteur essence 1,6 litre turbo de 179 chevaux à un moteur électrique de 65 chevaux, alimenté par une batterie de 1,49 kWh. La puissance cumulée atteint 239 chevaux avec un couple généreux de 380 Nm.

Les performances sont au rendez-vous avec des reprises franches, tandis que les transitions entre les modes thermique et électrique s'effectuent avec une discrétion remarquable. Seul le léger ronronnement du moteur essence au démarrage trahit sa présence, sans jamais devenir intrusif.

Consommation maîtrisée

Sur le plan de l'efficience, le Tucson hybride affiche une consommation oscillant entre 5,4 et 6,4 litres aux 100 km selon les conditions d'utilisation, un résultat honorable pour un SUV de cette catégorie pesant près de 1 700 kg.

Comportement routier : le confort avant tout

Sur la route, le Tucson révèle ses qualités de grand routier. L'insonorisation exemplaire, la qualité de filtration des suspensions et la douceur de conduite en font un compagnon de voyage particulièrement agréable. Les suspensions absorbent admirablement les défauts de la chaussée sans pour autant transformer le SUV en paquebot dans les virages, trouvant un équilibre judicieux entre confort et tenue de route.

La direction, bien dosée en termes d'assistance, se montre suffisamment directe pour rendre la conduite engageante. Mention spéciale au système de freinage dont le dosage naturel évite l'effet de "vide" au début de la course de pédale, défaut courant sur les hybrides.

Équipement et tarification

Proposé à partir de 40 775 euros, le Tucson HEV inclut de série l'écran multimédia de 31,2 cm compatible Android Auto et Apple CarPlay sans fil, l'accès et démarrage mains libres, ainsi que la climatisation bizone. Un positionnement cohérent face à des rivaux comme le Peugeot 3008, le Volkswagen Tiguan ou le Nissan Qashqai.

Notre verdict

Note : 7,8/10

Le Hyundai Tucson hybride s'impose comme le choix rationnel dans la gamme, offrant l'efficience de l'hybridation sans les contraintes de la recharge. Son coffre hors normes, son confort de roulage et son insonorisation exemplaire en font un excellent choix pour les familles et les grands rouleurs.

Points forts : Volume de coffre exceptionnel, insonorisation remarquable, qualité de roulage, douceur de conduite, consommation maîtrisée.

Points faibles : Design extérieur moins audacieux que les nouveaux modèles Hyundai, absence de banquette coulissante à l'arrière.