Le constructeur chinois Geely franchit une nouvelle étape en Europe avec l'arrivée du E5 sur le marché espagnol. Ce SUV électrique compact de 4,61 mètres connaît déjà un succès retentissant dans l'Empire du Milieu, et compte bien séduire les automobilistes européens avec ses arguments de poids : une autonomie pouvant atteindre 475 kilomètres et un prix de départ agressif.

Un phénomène commercial en Chine

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : la 100 000ème unité du Geely E5 est sortie des chaînes de production le 29 janvier 2025, à peine un an après son lancement. Plus impressionnant encore, le modèle a écoulé plus de 40 000 exemplaires en seulement 85 jours, puis dépassé la barre des 60 000 ventes en 119 jours. Ces performances commerciales témoignent de l'attrait qu'exerce ce SUV électrique auprès des consommateurs chinois, traditionnellement exigeants sur le rapport équipement-prix.

Cette popularité repose sur une formule bien pensée : une dynamique routière convaincante pour un usage quotidien, associée à une présentation intérieure soignée. Les matériaux affichent une qualité apparente rassurante, tandis que les écrans numériques s'intègrent harmonieusement sans compromettre l'ergonomie générale.

La technologie batterie Cell-To-Body au cœur du dispositif

Comme beaucoup de constructeurs chinois, Geely mise sur la chimie LFP (lithium-fer-phosphate) pour ses batteries, réputée plus stable et durable que les batteries NMC. Mais l'innovation va plus loin avec la technologie CTB (Cell-To-Body), où les cellules sont directement intégrées au châssis du véhicule.

Les avantages de cette architecture sont multiples :

Amélioration de la rigidité structurelle du véhicule

Comportement dynamique optimisé

Durabilité exceptionnelle : 3 500 cycles de charge complète, soit l'équivalent d'un million de kilomètres

Deux capacités de batterie proposées

Le Geely E5 sera commercialisé en Espagne avec deux options de batterie, toutes deux exploitant la même technologie de pointe :

Version 60,2 kWh : autonomie de 430 kilomètres

autonomie de 430 kilomètres Version 68,4 kWh : autonomie de 475 kilomètres

La recharge rapide atteint 160 kW grâce à l'architecture électronique GEA fonctionnant sur 400 volts. Dans le pire des scénarios, il faut compter environ 30 minutes pour passer de 10 à 80 % de charge. Un atout appréciable pour les longs trajets.

Des fonctionnalités bidirectionnelles innovantes

Le E5 embarque le système V2L (Vehicle-to-Load) capable de délivrer 3,3 kW pour alimenter des appareils électriques externes. Plus surprenant, la technologie V2V (Vehicle-to-Vehicle) permet même de recharger la batterie d'un autre véhicule électrique en cas d'urgence, une fonction particulièrement rassurante pour les utilisateurs anxieux de l'autonomie.

Un groupe motopropulseur hautement intégré

Geely qualifie son bloc moteur de système "11 en 1", regroupant sous un même carter le moteur électrique, le réducteur et neuf autres composants électroniques (ECU, VCU, système de gestion thermique, convertisseurs, etc.). Cette intégration poussée permet de limiter le poids total à seulement 79,8 kilogrammes tout en garantissant un refroidissement efficace.

Performances annoncées :

Puissance : 218 chevaux

Couple : 320 Nm

0 à 100 km/h : 6,9 secondes

Une carrosserie optimisée aérodynamiquement

Le design du E5 n'est pas qu'esthétique. Geely affirme avoir consacré 150 heures de tests en soufflerie pour obtenir un coefficient aérodynamique (Cx) de 0,26, le meilleur de son segment actuellement. Cette finesse aérodynamique se traduit directement par une consommation réduite et quelques kilomètres d'autonomie supplémentaires.

Avec ses 4,61 mètres de longueur et un empattement de 2,75 mètres, le E5 se positionne dans la limite supérieure du segment C. Ces dimensions généreuses profitent à l'habitabilité, notamment aux places arrière qui offrent un espace aux jambes confortable.

Un habitacle épuré et fonctionnel

L'ambiance intérieure privilégie l'espace et la sérénité plutôt que l'exubérance. Le poste de conduite s'articule autour de deux écrans : un combiné numérique de 10,2 pouces (25,9 cm) derrière le volant, et un écran central tactile de 15,4 pouces (39,1 cm). Les versions haut de gamme MAX+ bénéficient également d'un affichage tête haute de 13,8 pouces (35 cm), judicieusement dimensionné pour ne pas empiéter sur le champ de vision.

Point notable : le système d'infodivertissement repose sur une puce développée en interne par Geely, et non sur une solution Qualcomm. La fluidité serait au rendez-vous, avec un démarrage quasi instantané à la mise sous contact.

Une grille tarifaire attractive

Geely positionne agressivement son E5 sur le marché espagnol avec un prix d'appel de 27 485 euros (après déduction de toutes les aides et remises disponibles) pour la version d'entrée de gamme Pro. Toutefois, le constructeur anticipe que la majorité des ventes se fera sur les finitions supérieures.

Tarifs catalogue complets :

Geely E5 Pro (batterie 60 kWh) : 37 490 €

Geely E5 Pro+ (batterie 68 kWh) : 39 500 €

Geely E5 Max (batterie 68 kWh) : 41 490 €

Reste à savoir si et quand ce modèle franchira les Pyrénées pour s'attaquer au marché français, où il devrait affronter des concurrents établis comme le MG ZS EV, le BYD Atto 3 ou encore le Volkswagen ID.4. Avec son rapport prestations-prix, le E5 pourrait bien bousculer la hiérarchie du segment des SUV électriques compacts en Europe.