Le segment des compactes électriques connaît un duel passionnant avec deux philosophies radicalement opposées. D'un côté, la Volkswagen ID.3 arbore des lignes douces et rassurantes. De l'autre, le Kia EV4 ose un design futuriste avec son capot sculpté et sa barre transversale façon Targa sur le toit, qui ne laisse personne indifférent. Une version fastback vient même pousser encore plus loin l'audace stylistique du coréen.

Un rapport prix-équipement serré

Fabriqué en Slovaquie, le Kia EV4 démarre autour de 45 000 euros avec sa batterie de 81,4 kWh. Entièrement équipé, notre modèle d'essai atteint 52 000 euros, soit exactement le même tarif que l'ID.3 avec sa batterie de 79 kWh dans une configuration comparable. Les deux constructeurs se livrent donc une bataille commerciale acharnée sur ce créneau stratégique.

Des gabarits très différents

Le Kia EV4 impressionne par ses dimensions généreuses pour une compacte. Avec ses 4,45 mètres de long et 1,86 mètre de large, il flirte clairement avec le segment supérieur. La Volkswagen ID.3 reste plus sage avec 4,26 mètres de longueur et 1,81 mètre de largeur, affichant un caractère résolument compact.

Habitabilité : avantage partagé

À l'avant, le Kia exploite brillamment son gabarit supérieur. L'impression d'espace surpasse nettement celle de l'ID.3, avec un habitacle aéré dépourvu d'une console centrale envahissante. Le tableau de bord panoramique intègre un écran central de 12,9 pouces, même si les menus peuvent parfois manquer de réactivité.

Surprise à l'arrière : malgré ses dimensions supérieures, le Kia déçoit. Les sièges, positionnés 3,5 centimètres plus bas que dans l'ID.3, imposent un angle des genoux inconfortable. Le dossier fixe et très droit n'arrange rien. La Volkswagen, malgré sa compacité, offre finalement une position plus adulte aux passagers arrière.

Coffre et rangements

Le volume de chargement reflète les dimensions extérieures. L'ID.3 propose entre 385 et 1 267 litres, tandis que le Kia grimpe entre 435 et 1 415 litres. Aucun des deux ne dispose malheureusement d'un frunk, ce compartiment avant pratique pour les câbles de recharge.

Comportement routier : l'ingénierie allemande face à l'efficacité coréenne

La Volkswagen ID.3 brille par l'harmonie entre sa suspension et sa direction. Équipée d'amortisseurs adaptatifs DCC avec 15 réglages possibles (en supplément à 1 160 euros), elle délivre un confort de roulement remarquable. Sa propulsion arrière élimine tout effet de couple sur la direction, offrant un comportement sain et prévisible.

Le Kia EV4 progresse nettement par rapport aux générations précédentes. Sa suspension absorbe correctement les imperfections, même si l'amortissement en détente reste perfectible, provoquant quelques rebonds du train arrière. Sur pavés, il se montre légèrement plus bruyant que son rival allemand. La direction, bien que nettement améliorée, manque encore de finesse avec une zone centrale trop vive et un ressenti général un peu pâteux.

Performances et freinage

L'ID.3 abat le 0 à 100 km/h en 7,0 secondes mesurées, contre 7,9 secondes pour le Kia. Bridée à 160 km/h, la Volkswagen concède 10 km/h à la coréenne. En revanche, le freinage constitue un point fort du Kia avec 34,7 mètres depuis 100 km/h, contre 36,4 mètres pour l'allemande.

Autonomie et recharge : match nul

Les performances énergétiques s'avèrent très proches. L'ID.3 affiche une consommation de 22,5 kWh/100 km pour 381 kilomètres d'autonomie réelle. Le Kia consomme légèrement plus avec 23,2 kWh/100 km, mais sa batterie supérieure lui permet d'atteindre 385 kilomètres.

Côté recharge rapide, les stratégies diffèrent. Le Kia maintient une puissance de 128 kW pendant une durée exceptionnellement longue, complétant une charge de 10 à 80 % en 31 minutes. La Volkswagen atteint un pic supérieur à 185 kW, mais ne le maintient pas en plateau. Résultat : elle gagne cinq minutes sur l'exercice avec 26 minutes pour la même charge.

Verdict : un match serré

La Volkswagen ID.3 l'emporte de justesse avec 587 points contre 585 pour le Kia EV4. L'allemande séduit par son comportement routier équilibré, son confort de suspension et ses sièges de qualité. Son agrément de conduite reste une référence du segment.

Le Kia EV4 impressionne par son espace, son freinage excellent et sa généreuse garantie constructeur. Il pâtit toutefois de places arrière inconfortables et d'une valeur de revente moins favorable. Les deux modèles obtiennent une note identique de 1,8/5, reflétant leur niveau d'excellence global sur ce segment ultra-concurrentiel des compactes électriques.