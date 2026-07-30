Le constructeur chinois SAIC, propriétaire de la marque britannique MG, poursuit sa conquête du marché européen avec une stratégie redoutable : proposer des véhicules électriques accessibles et bien équipés. Huit ans après son arrivée discrète avec le MG ZS EV, la marque frappe un grand coup avec le MG4 EV Urban, un compact 100% électrique qui vise directement le bestseller Volkswagen ID.3.

Un design séduisant et un prix attractif

Le MG4 EV Urban ne manque pas d'arguments pour séduire. Avec une longueur avoisinant les 4,40 mètres et un empattement généreux de 2,75 mètres, cette compacte électrique offre un habitabilité remarquable, particulièrement aux places arrière. Le coffre propose un volume de 568 litres en configuration normale, extensible à 1 362 litres une fois les sièges rabattus.

Mais l'atout majeur réside dans son prix : à peine plus de 20 000 euros pour la version d'accès. Un tarif agressif qui pourrait bien bouleverser le segment des compactes électriques en France. Le langage stylistique adopté, moderne et consensuel, devrait également plaire au public européen.

Des compromis sur la finition intérieure

Lors de notre essai, nous avons pris en main la version Premium, affichée à plus de 30 000 euros. Si l'habitacle ne donne pas une impression de low-cost, certains détails trahissent les efforts de compression des coûts :

Présence de plastiques durs par endroits

Quelques finitions perfectibles

Sièges au rembourrage un peu souple, habillés d'un tissu simple

En revanche, le volant inspire confiance avec une belle prise en main et une direction précise qui procure un agrément de conduite satisfaisant.

Performances et autonomie : le juste équilibre

La version Premium embarque un moteur électrique de 160 chevaux et 250 Nm de couple, permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 9,5 secondes. La version de base, forte de 150 chevaux, ne concède qu'une dixième de seconde supplémentaire. Les deux déclinaisons plafonnent à 160 km/h.

Côté autonomie, la batterie de 54 kWh de la version Premium promet plus de 400 kilomètres selon le cycle WLTP, tandis que la batterie de 43 kWh de la version Urban se contente de 325 kilomètres. La recharge rapide atteint 82 kW maximum, permettant théoriquement de passer de 10 à 80% en moins de 30 minutes.

Durant notre essai de plus de 160 kilomètres mêlant autoroute, routes secondaires et ville, la consommation s'est établie à seulement 15,8 kWh/100 km, un chiffre très encourageant pour l'usage quotidien.

Un système de freinage régénératif à améliorer

Point faible de ce MG4 EV Urban : le freinage régénératif. Bien qu'ajustable sur quatre niveaux, aucun ne permet d'obtenir une conduite à une pédale complète avec arrêt total du véhicule. Plus problématique encore, le ressenti de la pédale de frein varie selon le niveau sélectionné, passant d'une sensation spongieuse à une réponse trop brusque, sans jamais offrir le naturel attendu.

Notre verdict

Malgré quelques compromis sur la qualité de finition et un système de freinage perfectible, le MG4 EV Urban constitue une proposition séduisante. Son rapport équipement-prix-autonomie devrait convaincre de nombreux automobilistes français tentés par l'électrique mais rebutés par les tarifs pratiqués par les constructeurs traditionnels.

Avec neuf modèles désormais à son catalogue, MG confirme son ambition de s'installer durablement sur le marché européen en cassant les codes tarifaires. De quoi inquiéter sérieusement Volkswagen et son ID.3, qui ne peut plus compter uniquement sur son image de marque pour dominer ce segment stratégique.

Les points forts : habitabilité, prix compétitif, équipement généreux, puissance suffisante, dynamique agréable, consommation maîtrisée.

Les points faibles : matériaux perfectibles par endroits, freinage régénératif peu abouti, pneumatiques d'origine décevants sur sol mouillé.