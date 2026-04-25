L'intelligence artificielle s'apprête à révolutionner l'expérience au volant des véhicules BYD et Volkswagen. Les deux constructeurs automobiles intègrent Qwen, l'assistant IA développé par Alibaba Cloud, pour offrir à leurs conducteurs une expérience connectée inédite. Cette technologie permettra bientôt de commander un repas, réserver un billet d'avion ou encore gérer une multitude de services, directement depuis l'habitacle.

Qwen, l'assistant virtuel nouvelle génération pour l'automobile

Alibaba Cloud franchit une étape majeure dans le secteur automobile avec le déploiement de son modèle d'intelligence artificielle Qwen dans les véhicules des deux géants de l'industrie. Cette collaboration marque un tournant dans l'intégration des services numériques au sein de l'habitacle, transformant la voiture en véritable assistant personnel mobile.

Contrairement aux assistants vocaux classiques qui se limitent souvent à des commandes simples comme la navigation ou la musique, Qwen promet une approche beaucoup plus ambitieuse et fonctionnelle. L'objectif : permettre aux conducteurs et passagers d'effectuer des tâches complexes sans quitter leur véhicule ni sortir leur smartphone.

Des fonctionnalités pratiques au quotidien

L'assistant IA proposera un éventail de services particulièrement utiles pour les automobilistes français :

Restauration : commande de repas à emporter ou livraison directement depuis le véhicule

: commande de repas à emporter ou livraison directement depuis le véhicule Voyages : réservation de billets d'avion, d'hôtels ou de services touristiques

: réservation de billets d'avion, d'hôtels ou de services touristiques Services quotidiens : prise de rendez-vous, réservations diverses et gestion d'agenda

: prise de rendez-vous, réservations diverses et gestion d'agenda Informations contextuelles : recommandations personnalisées selon la localisation et les préférences

BYD et Volkswagen, deux stratégies complémentaires

Le choix de ces deux constructeurs n'est pas anodin. BYD, devenu le leader mondial des véhicules électriques et en pleine expansion sur le marché européen, cherche à renforcer l'attractivité de ses modèles face à une concurrence féroce. Le constructeur chinois commercialise déjà plusieurs modèles en France, dont les populaires BYD Seal et BYD Atto 3.

De son côté, Volkswagen poursuit sa transformation numérique avec détermination. Le groupe allemand, omniprésent sur le marché français avec ses marques Volkswagen, Audi, Skoda et Seat, mise sur l'innovation technologique pour maintenir sa position dominante face aux nouveaux acteurs du secteur électrique.

Une technologie développée par un géant du numérique

Alibaba Cloud, la branche cloud du géant chinois Alibaba, apporte toute son expertise en matière d'intelligence artificielle avec Qwen. Ce modèle de langage avancé a été spécialement optimisé pour comprendre et traiter des requêtes complexes en langage naturel, dans plusieurs langues dont le français.

L'intégration automobile représente un défi technique considérable : l'IA doit fonctionner avec une latence minimale, garantir la sécurité des données personnelles et s'adapter aux contraintes spécifiques de l'environnement automobile comme les variations de connectivité.

Quelles implications pour le marché français ?

Cette annonce intervient dans un contexte particulier pour le marché automobile français. Avec l'électrification croissante du parc et l'arrivée massive de nouveaux constructeurs chinois, la différenciation passe désormais aussi par les services embarqués.

Les automobilistes français devront toutefois s'assurer que ces services seront pleinement compatibles avec l'écosystème local : applications de livraison françaises, services de réservation européens et respect du RGPD pour la protection des données.

Un aperçu de la voiture de demain

Cette évolution technologique illustre la transformation profonde du secteur automobile. Le véhicule devient progressivement un espace de vie connecté, où l'IA anticipe les besoins et simplifie le quotidien des utilisateurs.

Reste à voir quand ces fonctionnalités seront effectivement déployées sur les modèles commercialisés en France et si elles sauront convaincre les automobilistes français, traditionnellement attachés à la simplicité d'utilisation et à la protection de leur vie privée.