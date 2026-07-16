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Audi Q4 électrique 2026 vue de trois quarts avant sur fond blanc montrant son design aérodynamique

Audi Q4 2026 : 32 km d'autonomie en plus grâce à un simple lifting aérodynamique

Martin Rochard Actualités

Audi ne ralentit pas sa transformation électrique. Avec 30 nouveaux modèles lancés ces deux dernières années, tous disponibles en versions électriques ou hybrides rechargeables, le constructeur allemand poursuit sa stratégie avec le nouveau Q4 2026. Ce SUV électrique, pilier de la gamme, se décline en deux carrosseries et promet des améliorations significatives en matière d'autonomie et de consommation.

Des retouches esthétiques au service de l'efficacité

À première vue, le nouveau Q4 conserve sa silhouette familière de 4,6 mètres de long. Pourtant, Audi a retravaillé plusieurs éléments pour optimiser l'aérodynamisme. La calandre Singleframe a été redessinée, tout comme la signature lumineuse et les prises d'air. À l'arrière, un becquet remanié et un diffuseur inédit complètent ces évolutions discrètes mais efficaces.

Ces modifications ne sont pas uniquement esthétiques : elles contribuent directement à améliorer l'efficacité énergétique du véhicule. Le résultat ? Une consommation réduite de 1,3 kWh aux 100 kilomètres et une autonomie bonifiée de 32 kilomètres supplémentaires par rapport à la version précédente.

Un habitacle spacieux et un coffre généreux

L'espace à bord reste l'un des atouts majeurs du Q4. Les places arrière offrent un confort royal, avec un espace pour les jambes et la tête largement suffisant pour deux adultes. Le coffre n'est pas en reste avec une capacité oscillant entre 515 et 527 litres selon la version choisie (SUV ou Sportback), et une largeur d'un mètre entre les passages de roue.

Une révolution numérique à bord

L'intérieur constitue la véritable nouveauté de ce millésime 2026. Audi introduit son Digital Stage composé d'écrans numériques courbes, similaire aux derniers modèles de la marque. Le volant aplati intègre désormais des boutons physiques pour les commandes principales, notamment pour le système audio.

Cette décision marque un retour bienvenu aux commandes tactiles après l'expérience des boutons haptiques, jugés moins intuitifs. Une troisième dalle peut également être ajoutée en option pour le passager avant.

Batteries et motorisations : le choix de la polyvalence

Audi propose deux capacités de batteries pour son Q4 :

  • Une batterie de 63 kWh pour les versions d'entrée de gamme
  • Une batterie de 82 kWh pour les versions à autonomie étendue

Côté puissance, la gamme s'articule autour de trois niveaux : 200, 280 et 300 chevaux. Des performances suffisantes pour un usage quotidien dynamique, même si le poids du véhicule se fait sentir dans les enchaînements de virages serrés.

Confort de roulage et système de récupération d'énergie

Sur autoroute et routes bien revêtues, le Q4 excelle par son niveau d'insonorisation et son confort général. La direction a également été retravaillée pour gommer les différences de sensation avec un véhicule thermique, seule la délivrance plus directe de la puissance trahit sa nature électrique.

Le système de récupération d'énergie au freinage propose quatre modes de réglage, du mode "B" qui transforme presque le Q4 en véhicule à pédale unique, aux modes D1, D2 et D3 offrant une régénération plus modérée.

Lever les freins à l'achat avec des services inclus

Pour rassurer les acheteurs encore hésitants face à l'électrique, Audi déploie plusieurs services attractifs. Une souscription au réseau Audi Charging donne accès à un million de points de charge en Europe. En partenariat avec Iberdrola, le constructeur propose également l'installation gratuite d'une borne de recharge à domicile avec jusqu'à 200 mètres de câblage.

La fonction V2L (Vehicle-to-Load) permet désormais d'alimenter des appareils électriques externes directement depuis le véhicule.

Prix et finitions disponibles en France

La gamme se simplifie avec trois finitions distinctes :

  • Advance : la version d'entrée déjà bien équipée (climatisation bizone, jantes alliage 19 pouces, phares LED, système de navigation MMI)
  • S-Line : l'orientation sportive
  • Black Line : la version haut de gamme

Le tarif de départ s'établit à 49 970 euros, un positionnement qui rend le Q4 éligible au Plan Auto Plus. Un argument supplémentaire pour ce SUV électrique qui entend bien conserver sa place de véhicule électrique le plus vendu de la marque allemande.

Tags: #Audi Q4 #véhicule électrique #aérodynamisme automobile

Questions fréquentes

1 Quelle est la principale amélioration apportée par le lifting de l'Audi Q4 2026 ?
Le lifting aérodynamique permet de gagner 32 km d'autonomie supplémentaire grâce à l'optimisation de plusieurs éléments comme la calandre, les prises d'air, le becquet et le diffuseur. Cette amélioration s'accompagne également d'une réduction de la consommation de 1,3 kWh aux 100 kilomètres.
2 Quelles sont les capacités de batterie disponibles sur l'Audi Q4 2026 ?
Audi propose deux options de batteries pour le Q4 2026 : une batterie de 63 kWh pour les versions d'entrée de gamme et une batterie de 82 kWh pour les versions à autonomie étendue. Ces batteries alimentent des motorisations allant de 200 à 300 chevaux.
3 Quelle est la capacité du coffre de l'Audi Q4 2026 ?
Le coffre offre une capacité généreuse comprise entre 515 et 527 litres selon que vous choisissiez la version SUV ou Sportback. La largeur entre les passages de roue atteint un mètre, facilitant le chargement d'objets volumineux.
4 Quels changements ont été apportés à l'habitacle du Q4 2026 ?
L'intérieur bénéficie d'une révolution numérique avec l'introduction du Digital Stage composé d'écrans courbes. Le volant aplati intègre désormais des boutons physiques plutôt que haptiques, et un troisième écran peut être ajouté en option pour le passager avant.
5 Quelle est la taille de l'Audi Q4 2026 ?
Le Q4 2026 conserve ses dimensions compactes avec une longueur de 4,6 mètres. Malgré cette taille contenue, il offre un espace généreux aux places arrière avec suffisamment d'espace pour les jambes et la tête de deux adultes.

Ce qu'il faut retenir

  • Le nouveau Audi Q4 2026 gagne 32 km d'autonomie grâce à des améliorations aérodynamiques (calandre, prises d'air, becquet, diffuseur).
  • La consommation est réduite de 1,3 kWh aux 100 km par rapport à la version précédente.
  • Deux capacités de batteries sont disponibles : 63 kWh en entrée de gamme et 82 kWh pour l'autonomie étendue.
  • L'intérieur intègre le Digital Stage avec écrans courbes et un retour aux boutons physiques sur le volant.
  • La gamme propose trois niveaux de puissance : 200, 280 et 300 chevaux.
  • Le coffre offre une capacité généreuse de 515 à 527 litres selon la version (SUV ou Sportback).
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