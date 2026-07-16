Audi ne ralentit pas sa transformation électrique. Avec 30 nouveaux modèles lancés ces deux dernières années, tous disponibles en versions électriques ou hybrides rechargeables, le constructeur allemand poursuit sa stratégie avec le nouveau Q4 2026. Ce SUV électrique, pilier de la gamme, se décline en deux carrosseries et promet des améliorations significatives en matière d'autonomie et de consommation.

Des retouches esthétiques au service de l'efficacité

À première vue, le nouveau Q4 conserve sa silhouette familière de 4,6 mètres de long. Pourtant, Audi a retravaillé plusieurs éléments pour optimiser l'aérodynamisme. La calandre Singleframe a été redessinée, tout comme la signature lumineuse et les prises d'air. À l'arrière, un becquet remanié et un diffuseur inédit complètent ces évolutions discrètes mais efficaces.

Ces modifications ne sont pas uniquement esthétiques : elles contribuent directement à améliorer l'efficacité énergétique du véhicule. Le résultat ? Une consommation réduite de 1,3 kWh aux 100 kilomètres et une autonomie bonifiée de 32 kilomètres supplémentaires par rapport à la version précédente.

Un habitacle spacieux et un coffre généreux

L'espace à bord reste l'un des atouts majeurs du Q4. Les places arrière offrent un confort royal, avec un espace pour les jambes et la tête largement suffisant pour deux adultes. Le coffre n'est pas en reste avec une capacité oscillant entre 515 et 527 litres selon la version choisie (SUV ou Sportback), et une largeur d'un mètre entre les passages de roue.

Une révolution numérique à bord

L'intérieur constitue la véritable nouveauté de ce millésime 2026. Audi introduit son Digital Stage composé d'écrans numériques courbes, similaire aux derniers modèles de la marque. Le volant aplati intègre désormais des boutons physiques pour les commandes principales, notamment pour le système audio.

Cette décision marque un retour bienvenu aux commandes tactiles après l'expérience des boutons haptiques, jugés moins intuitifs. Une troisième dalle peut également être ajoutée en option pour le passager avant.

Batteries et motorisations : le choix de la polyvalence

Audi propose deux capacités de batteries pour son Q4 :

Une batterie de 63 kWh pour les versions d'entrée de gamme

Une batterie de 82 kWh pour les versions à autonomie étendue

Côté puissance, la gamme s'articule autour de trois niveaux : 200, 280 et 300 chevaux. Des performances suffisantes pour un usage quotidien dynamique, même si le poids du véhicule se fait sentir dans les enchaînements de virages serrés.

Confort de roulage et système de récupération d'énergie

Sur autoroute et routes bien revêtues, le Q4 excelle par son niveau d'insonorisation et son confort général. La direction a également été retravaillée pour gommer les différences de sensation avec un véhicule thermique, seule la délivrance plus directe de la puissance trahit sa nature électrique.

Le système de récupération d'énergie au freinage propose quatre modes de réglage, du mode "B" qui transforme presque le Q4 en véhicule à pédale unique, aux modes D1, D2 et D3 offrant une régénération plus modérée.

Lever les freins à l'achat avec des services inclus

Pour rassurer les acheteurs encore hésitants face à l'électrique, Audi déploie plusieurs services attractifs. Une souscription au réseau Audi Charging donne accès à un million de points de charge en Europe. En partenariat avec Iberdrola, le constructeur propose également l'installation gratuite d'une borne de recharge à domicile avec jusqu'à 200 mètres de câblage.

La fonction V2L (Vehicle-to-Load) permet désormais d'alimenter des appareils électriques externes directement depuis le véhicule.

Prix et finitions disponibles en France

La gamme se simplifie avec trois finitions distinctes :

Advance : la version d'entrée déjà bien équipée (climatisation bizone, jantes alliage 19 pouces, phares LED, système de navigation MMI)

: la version d'entrée déjà bien équipée (climatisation bizone, jantes alliage 19 pouces, phares LED, système de navigation MMI) S-Line : l'orientation sportive

: l'orientation sportive Black Line : la version haut de gamme

Le tarif de départ s'établit à 49 970 euros, un positionnement qui rend le Q4 éligible au Plan Auto Plus. Un argument supplémentaire pour ce SUV électrique qui entend bien conserver sa place de véhicule électrique le plus vendu de la marque allemande.