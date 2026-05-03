Mercedes-Benz frappe fort sur le segment des grands monospaces électriques avec le lancement commercial de son VLE 300. Particularité notable : ce véhicule premium sort des chaînes de production de l'usine de Vitoria, située dans la province d'Alava au Pays basque espagnol, confirmant l'importance stratégique de ce site dans le plan d'électrification de la marque à l'étoile.

Les premiers exemplaires sont attendus dans les concessions européennes dès le mois d'octobre prochain, avec un tarif d'entrée fixé à 83 768 euros. Un positionnement haut de gamme assumé pour ce monospace qui vient bousculer les codes du segment.

Une autonomie record de plus de 700 kilomètres

Le point fort du Mercedes VLE 300 réside dans ses performances énergétiques exceptionnelles. Équipé d'une imposante batterie lithium-ion de 115 kWh de capacité utile, ce monospace électrique revendique une autonomie homologuée de 707 kilomètres en cycle mixte WLTP. En usage urbain exclusif, cette autonomie grimpe même jusqu'à 892 kilomètres, un chiffre qui place le VLE parmi les meilleurs élèves de sa catégorie.

La motorisation électrique développe 203 kW, soit 276 chevaux, transmis aux roues avant. Cette puissance permet d'assurer des performances dynamiques tout en préservant l'efficience énergétique, priorité absolue pour ce type de véhicule familial.

Recharge ultra-rapide grâce à l'architecture 800 volts

Mercedes n'a pas lésiné sur la technologie embarquée. Le VLE 300 bénéficie d'une architecture électrique de 800 volts, gage de performances de recharge impressionnantes :

Puissance de recharge maximale : 300 kW en courant continu

Récupération de 355 kilomètres d'autonomie en seulement 15 minutes

Possibilité d'effectuer près de 1 000 kilomètres avec une seule pause courte

Cette capacité de recharge constitue un atout majeur pour les longs trajets, réduisant considérablement l'anxiété liée à l'autonomie qui freine encore certains acheteurs potentiels de véhicules électriques.

Des dimensions généreuses pour un habitacle modulable

Avec ses 5,31 mètres de longueur, 2 mètres de largeur et 1,95 mètre de hauteur, le Mercedes VLE s'impose comme un véhicule imposant. Ces dimensions généreuses se traduisent par un volume intérieur particulièrement accueillant, pensé pour répondre à différents usages.

L'innovation majeure réside dans le système d'assises "Roll & Go", permettant de déplacer, rabattre ou même retirer les sièges avec une facilité déconcertante. Mercedes pousse le concept encore plus loin avec la fonction "Espacement Variable Électronique Arrière", pilotable à distance via l'écran multimédia ou l'application mobile de la marque.

L'utilisateur peut ainsi sélectionner différents modes prédéfinis selon ses besoins du moment : maximisation de l'espace de chargement, priorité au confort des passagers, ou compromis équilibré entre les deux.

Trois finitions au lancement, d'autres versions prévues

Pour son démarrage commercial, Mercedes propose trois configurations :

VLE 300 de base : à partir de 83 768 euros

: à partir de 83 768 euros Édition Confort : 97 192 euros (six places)

: 97 192 euros (six places) Édition Exclusive : 109 963 euros (six places également)

Ces éditions spéciales de lancement bénéficient d'un équipement enrichi incluant la direction sur l'essieu arrière, le hayon électrique, la climatisation automatique, ou encore la suspension pneumatique Airmatic. La version Exclusive grimpe d'un cran avec le système MBUX Superscreen, les phares Digital Light et une sonorisation 3D signée Burmester.

Extension de gamme programmée pour 2026 et 2027

À partir de septembre, l'offre s'élargira avec de nouvelles versions et options, dont une batterie de moindre capacité pour proposer un point d'entrée tarifaire plus accessible. Une carrosserie allongée viendra également compléter le catalogue.

Plus significatif encore, Mercedes annonce l'arrivée du VLE 400 4Matic dans les prochains mois. Cette variante haut de gamme embarquera une transmission intégrale et une puissance portée à 305 kW (415 chevaux), tout en conservant la batterie de 115 kWh.

Pour 2027, une version rallongée de 18 centimètres supplémentaires est programmée, ainsi qu'une déclinaison équipée d'une batterie LFP (lithium-fer-phosphate) de 80 kWh, technologie réputée pour sa durabilité et son coût maîtrisé.

Le Mercedes VLE peut accueillir de cinq à huit passagers selon les configurations, confirmant sa vocation de véhicule familial premium polyvalent face à des concurrents comme le Volkswagen ID.Buzz ou le futur Renault Scénic à empattement long.