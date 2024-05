La collaboration entre Mercedes et BYD a donné naissance à un impressionnant SUV électrique 4×4 au design époustouflant. Avec plus de 900 ch sous le capot, il s'apprête à débarquer en Europe pour se mesurer au Porsche Taycan et autres concurrents de taille. Découvrez tout ce qu'il faut savoir sur ce bolide !

Denza Z9 GT : le fruit d'une alliance sino-allemande

À l'approche du Salon de l'automobile de Pékin 2024, les nouveautés venues d'Asie se dévoilent peu à peu. Parmi elles, le Denza Z9 GT, un spectaculaire SUV électrique 4×4 développé conjointement par Mercedes et BYD.

Cette collaboration n'est pas nouvelle : les deux constructeurs ont créé la marque commune Denza dès 2010. Si le partage était équitable au départ, Mercedes a réduit sa participation à 10% en 2021, laissant la majorité à son partenaire chinois.

Un design shooting brake qui ne passe pas inaperçu

Les premières images d'un prototype camouflé du Denza Z9 GT ont fuité via le Ministère de l'Industrie et de la Technologie de l'Information chinois (MIIT). Elles révèlent un SUV à la silhouette shooting brake particulièrement attirante.

Depuis, le ministère a dévoilé des photos officielles et quelques spécifications. Le Z9 GT est équipé de trois moteurs électriques (un à l'avant, deux à l'arrière) développant une puissance cumulée de 965 ch. De quoi rivaliser avec les SUV électriques les plus performants du marché !

Un gabarit imposant, des performances de premier ordre

Comme le montrent les images publiées par Car News China, le Denza Z9 GT n'est pas un petit joueur. Ses mensurations sont éloquentes :

Longueur : 5,18 m

Largeur : 1,99 m

Hauteur : 1,50 m

Empattement : 3,12 m

Il est ainsi environ 13 cm plus long qu'une Porsche Panamera Sport Turismo, et bien plus imposant que son rival le plus proche, le Taycan Cross Turismo (4,96 m de long pour 2,90 m d'empattement).

Côté style, le Z9 GT ne passe pas inaperçu avec ses phares anguleux, son bouclier sculptural, ses jantes aérodynamiques et ses lignes acérées. L'arrière se distingue par des feux LED intrigants et un double aileron (toit + hayon).

Si Denza n'a pas communiqué de chiffres officiels, les 965 ch devraient permettre un 0 à 100 km/h en un peu plus de 2 secondes. La vitesse maximale, elle, est annoncée à 240 km/h. Un beau bébé, qui accuse tout de même 2 875 kg sur la balance, plus qu'un Mercedes EQS SUV ou un Rolls-Royce Cullinan !

Lancement prévu en 2025, y compris en France

La capacité de la batterie n'a pas encore été dévoilée, mais elle devrait être conséquente. Sans surprise, elle utilisera la technologie Blade de BYD, réputée pour sa haute densité énergétique.

Si la date de lancement du Denza Z9 GT n'est pas encore gravée dans le marbre, il devrait pointer le bout de son capot courant 2025. Et bonne nouvelle : BYD a d'ores et déjà confirmé une commercialisation mondiale, France incluse !

Avec son design spectaculaire, ses performances de haute volée et sa technologie dernier cri, ce SUV électrique sino-allemand a de sérieux arguments à faire valoir. Reste à connaître son prix, qui s'annonce à la hauteur de ses prestations. Une chose est sûre : le marché des SUV électriques haut de gamme risque bien d'être secoué par l'arrivée de ce nouveau challenger !