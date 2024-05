Découverte du nouveau Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II : un design controversé

Le nouveau Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II présente des modifications de design qui divisent les passionnés, loin de l'élégance habituelle de la marque.

Design extérieur : une approche audacieuse

Rolls-Royce a toujours incarné le summum du luxe automobile, mais avec le nouveau Cullinan Black Badge Series II, la marque explore un territoire plus audacieux et controversé. Notamment, les nouvelles prises d'air à l'avant du véhicule rompent avec l'esthétique traditionnelle de Rolls-Royce. Ces éléments, jugés peu appropriés pour une voiture de ce calibre et ce prix, marquent un tournant stylistique pour le constructeur.

Prises d'air frontales noires et massives

Barres lumineuses verticales intégrées aux phares

Performance maintenue avec élégance

Malgré les critiques sur son design extérieur, le Cullinan Black Badge Series II conserve les performances impressionnantes qui caractérisent les modèles Rolls-Royce. Sous le capot, on retrouve le puissant moteur V12 biturbo de 6,75 litres, qui délivre 600 chevaux et un couple de 900 Newton-mètres. Cette mécanique est complétée par une transmission automatique à huit vitesses et une traction intégrale, affirmant ainsi son statut de SUV de luxe performant.

Moteur : V12 biturbo de 6,75 litres

Puissance : 600 chevaux

Couple : 900 Newton-mètres

Intérieur : innovation et tradition

À l'intérieur, Rolls-Royce reste fidèle à son héritage de luxe et d'innovation. Le Cullinan Black Badge Series II est équipé d'un nouveau système d'infodivertissement et d'un écran de tableau de bord numérique, offrant une technologie moderne enveloppée dans un luxe traditionnel. Les matériaux utilisés sont à la hauteur de la réputation de la marque, avec l'introduction d'un nouveau fini en carbone technique et d'un tissu en twill de rayonne issu du bambou, inspiré par les jardins méditerranéens.

Technologie de pointe avec graphismes Rolls-Royce spécifiques

Matériaux intérieurs haut de gamme incluant du carbone poli et du twill de rayonne

Un design qui divise

Le Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II peut être perçu comme une audace dans le monde conservateur de Rolls-Royce, avec ses éléments de design qui peuvent ne pas plaire à tous. Cependant, cette audace pourrait aussi séduire une clientèle à la recherche d'une expression plus marquée et personnelle de luxe. Le débat est ouvert : ce design est-il un pas en arrière ou une évolution audacieuse de la marque ?

En résumé, le Rolls-Royce Cullinan Black Badge Series II est une interprétation contemporaine et audacieuse du luxe traditionnel. Malgré les controverses autour de son design, il reste un symbole de statut et de performance, prêt à conquérir les routes et les cœurs, d'une manière ou d'une autre.