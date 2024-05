10 voitures de luxe réputées pour leur fiabilité à des prix imbattables

Le luxe et la fiabilité ne vont pas toujours de pair dans le monde automobile. Pourtant, ces 10 véhicules prouvent le contraire, avec en prime des tarifs défiant toute concurrence sur le marché de l'occasion.

Toyota Cressida 1988-1995 : le luxe discret made in Toyota

La Toyota Cressida de la génération X80 est une berline étonnamment raffinée. Son moteur 6 cylindres en ligne 3.0 7M-GE délivre 190 chevaux à 6000 tr/min et 250 Nm de couple à 4400 tr/min, pour une conduite souple et agréable. Inspirée de sa cousine la Supra, la Cressida en reprend certains éléments mécaniques comme la suspension arrière multibras, gage d'un excellent comportement routier.

Côté équipements, la Cressida ne lésine pas sur le confort avec de série les vitres et rétroviseurs électriques, la climatisation, le régulateur de vitesse ou encore la direction assistée. En option, on trouve l'ABS, les sièges en cuir électriques, le toit ouvrant ou le lecteur CD. Malgré son standing, une Cressida en bon état se négocie entre 5000 et 7000€. Un rapport prestations/prix imbattable pour une voiture fiable et bien finie.

Moteur 6 cylindres 3.0 souple

Confort de suspension et d'habitacle

Habitabilité généreuse

Rolls-Royce Silver Spirit 1980-2000 : plus fiable qu'il n'y paraît

Contrairement aux idées reçues, les Rolls-Royce Silver Spirit produites de 1980 à 2000 se révèlent étonnamment fiables pour des voitures de luxe de cette époque. Les Silver Spirit II et Silver Spur II lancées en 1989 ont apporté des améliorations notables comme le système « Automatic Ride Control » qui ajuste en temps réel les amortisseurs des 4 roues.

L'adoption en 1991 d'une boîte automatique GM à 4 rapports et d'autres évolutions mécaniques ont renforcé la fiabilité de la Silver Spirit. Malgré sa réputation de voiture capricieuse, la Silver Spirit s'est avérée un modèle durable au fil de ses 20 ans de carrière. Certains exemplaires se trouvent à moins de 10 000€, une affaire en or pour rouler dans le luxe britannique à moindre frais.

Imposant V8 6.75 litres

Boîte auto GM 4L80E ultra-robuste

Luxe Rolls-Royce pour une fraction du prix du neuf

Mercedes SL 1989-2002 : le cabriolet luxueux sans souci

Le Mercedes SL type R129 produit de 1989 à 2002 incarne le cabriolet haut de gamme sans les tracas habituels des voitures décapotables. Premier Mercedes à proposer une capote en toile entièrement automatique à commande hydraulique, le R129 passe en un clin d'œil du mode toit ouvert à fermé.

Animé par des V8 puis des V12, le R129 procure des sensations de conduite grisantes. Les phares au xénon à projecteur introduits en 1995 et l'arceau de sécurité automatique en cas de retournement renforcent la sécurité.

La possibilité de choisir une boîte manuelle, une rareté sur ce segment, ravira les puristes. Au fil des années, le R129 n'a cessé d'évoluer avec des motorisations V12 en option et des versions signées AMG comme les redoutables SL 60 AMG et SL 73 AMG.

Si certains exemplaires nécessitent plus d'entretien que d'autres, on trouve de bons R129 autour de 10 000€. Avec son mélange de luxe, de performances et d'innovations, le Mercedes SL R129 reste une icône intemporelle offrant style, confort et fiabilité aux amateurs de cabriolets.

Robuste moteur V8

Capote en toile ou hard-top amovible

Possibilité de boîte manuelle

Aston Martin V8 Vantage 2005-2017 : des performances de supercar à prix raisonnable

L'Aston Martin V8 Vantage produite de 2005 à 2017 a redéfini le concept de voiture de sport en offrant des performances dignes d'une supercar pour un tarif nettement inférieur. Plus compacte et agile que les autres Aston, la V8 Vantage a été conçue pour rivaliser avec des sportives comme la Porsche 911 tout en conservant le raffinement typique de la marque.

Son V8 4.7 litres atmosphérique « fait main » de 426 chevaux et 470 Nm de couple propulse la V8 Vantage à 100 km/h en 4,8 secondes et jusqu'à 290 km/h. Bien qu'encore chère en occasion, une V8 Vantage s'acquiert à partir de 35-40 000€, un tarif canon pour une telle voiture.

Aston Martin a soigné les moindres détails, du système de lubrification à carter sec façon compétition à l'implantation du moteur en position centrale avant, le tout dans un souci de performance et de fiabilité.

Encensée par la presse pour ses capacités dynamiques et son caractère, la V8 Vantage est devenue le modèle le plus vendu de l'histoire d'Aston Martin. Du moteur assemblé à la main aux réglages de châssis, elle offre une expérience de conduite exceptionnelle pour un prix étonnamment accessible.

V8 atmosphérique de 426 ch avec couple généreux

Luxe et finition artisanale

Look diabolique pour une voiture « abordable »

Audi A8 2003-2010 : limousine high-tech à transmission intégrale

L'Audi A8 produite de 2003 à 2010 allie luxe, performances et technologies de pointe. Disponible en version courte ou longue avec 12 cm de plus pour les passagers arrière, l'A8 offre un espace à bord royal.

Dotée de la transmission intégrale Quattro et d'une boîte automatique ZF à 6 rapports, l'A8 fait preuve d'une motricité et d'une stabilité à toute épreuve. Sous le capot, on trouve notamment le V8 4.2 TDI de 326 chevaux et 650 Nm de couple, une mécanique fiable et performante.

La suspension pneumatique pilotée parachève le comportement routier en permettant d'ajuster la hauteur de caisse et l'amortissement selon les conditions et les préférences du conducteur. Bien entretenue, l'A8 se montre étonnamment endurante malgré sa complexité.

Les exemplaires les mieux préservés se négocient autour de 15 000€, un tarif raisonnable compte tenu des performances et de la technologie embarquée. Avec son cocktail de luxe, de raffinement technique et de dynamisme, l'Audi A8 s'impose comme une référence des berlines haut de gamme, offrant un confort et une polyvalence inégalés.

Nombreux équipements high-tech encore bluffants aujourd'hui

Moteur V8 et transmission intégrale

Rarissime version W12 pour les chanceux

Mercedes Classe E 2003-2009 : le luxe oublié

La Mercedes Classe E type W211 produite de 2003 à 2009 incarne une génération de haut de gamme injustement méconnue. Malgré des dimensions en hausse, la W211 offrait paradoxalement moins d'espace intérieur que la W210 qu'elle remplaçait, surtout en break. Elle se rattrapait par une avalanche d'équipements et d'innovations techniques.

Mercedes a mis l'accent sur l'efficience avec une consommation en baisse et des nouveautés comme le freinage électrohydraulique SBC (Sensotronic Brake Control) généralisé sur la gamme. Si certaines options high-tech comme la suspension pneumatique Airmatic ou les sièges multi-contours peuvent poser problème avec le temps, les modèles moins sophistiqués s'avèrent très endurants, certains dépassant allègrement les 300 000 km.

Disponible en boîte manuelle 6 vitesses ou automatique 5 ou 7 rapports et avec des moteurs 4, 6 ou 8 cylindres essence ou diesel, parfois compressés, la W211 s'adapte à tous les besoins. Les versions musclées signées AMG raviront les amateurs de sensations fortes. Dénicher une W211 à moins de 10 000€ est une affaire en or vu sa qualité de fabrication.

Équipements avant-gardistes

Tarifs sous les 10 000€ selon les options

Rarissime boîte manuelle 6 rapports sur ce segment

Jaguar XJ 1994-2003 : félin british à prix doux

La Jaguar XJ produite de 1994 à 2003, soit les générations X300 et X308, se distingue par son rapport prestations/prix/fiabilité imbattable sur le marché des berlines de luxe. La X300 renouait avec le style fluide des anciennes XJ, avec 4 phares ronds à l'avant rappelant la tradition stylistique de Jaguar.

Malgré l'influence de Ford qui possédait alors Jaguar, la X300 perpétuait brillamment la lignée XJ en alliant luxe, performances et fiabilité. Propulsée par un 6 cylindres en ligne ou un V12, la X300 se déniche aujourd'hui à moins de 15 000€, une affaire en or vu son standing.

La X308 lancée en 1997 a poursuivi sur la lancée avec des évolutions esthétiques comme les optiques arrondies et une présentation intérieure revue. Sous le capot, le nouveau V8 AJ-V8 4.0 ou 3.2 litres, disponible aussi en version suralimentée dans la XJR, constituait une belle évolution. Réputée pour sa robustesse, son comportement et son style intemporel, la XJ des années 1994-2003 s'impose comme une référence des berlines de luxe, avec des tarifs démarrant sous les 9000€.

V12 aussi fiable que le 6-cylindres

Design british inimitable qui ne prend pas une ride

Version longue encore plus spacieuse à l'arrière

Cadillac CTS 2008-2014 : le renouveau du luxe à l'américaine

La Cadillac CTS produite de 2008 à 2014 a sonné le renouveau du luxe américain avec son style audacieux, ses performances et sa technologie. Plus grande que la précédente, la CTS 2 se distinguait par sa calandre élargie, ses optiques effilées et ses ouïes latérales.

Sous le capot, le V6 3.6 litres à injection directe développait jusqu'à 314 chevaux et 362 Nm de couple, de quoi envoyer du bois sans forcer. Avec sa sono Bose Surround 5.1, son contrôle de stabilité StabiliTrak et son GPS avec infos trafic et météo, la CTS ne lésinait pas sur les équipements high-tech.

Au fil des années, la CTS a reçu des évolutions comme une calandre remaniée et des moteurs plus puissants, renforçant son pouvoir de séduction. Avec son style, ses performances et sa riche dotation, la CTS est devenue la coqueluche d'une clientèle en quête de discrétion.

Les amateurs de sensations fortes craqueront pour la surpuissante CTS-V et son V8 explosif. Résultat, les CTS bien entretenues s'échangent aujourd'hui à moins de 15 000€ avec un kilométrage raisonnable. Pas mal pour une auto à 100 000€ neuve, d'autant que la diffusion de pièces détachées est facilitée aux États-Unis en cas de pépin.

Increvable V6 capable d'encaisser 300 000 km

Confort de fauteuil club à tous les étages

Démentielle version V8 « V » pour un peu plus cher

Porsche 911 type 996 1998-2004 : l'opportunité du millésime mal-aimé

La Porsche 911 type 996 lancée en 1998 a ouvert une nouvelle ère avec son moteur 6-cylindres à plat refroidi par eau et son design épuré. Développée parallèlement au Boxster, la 996 en reprenait des éléments pour une production plus rentable.

Malgré les critiques sur ses phares « œuf au plat », la 996 s'est avérée redoutable par ses performances et sa tenue de route. Son flat-6 3.4 de 300 chevaux la propulsait à 270 km/h, de quoi donner le tournis. Initialement proposée en coupé ou cabriolet propulsion, la 996 a ensuite reçu des versions intégrales.

Malgré le passage au refroidissement liquide, la 996 a conservé le comportement et l'endurance caractéristiques des 911. Pourtant, la 996 Carrera de base reste étonnamment abordable en occasion, de quoi s'offrir le mythe Porsche sans se ruiner. Comptez 26 000€ minimum pour une Carrera manuelle, le juste prix pour goûter au grand frisson Porsche en toute sérénité.

Qualité de fabrication Porsche quasi-inégalée

Sportive de luxe rapide, fun et fiable

Coûte moins cher qu'une Toyota Camry neuve

Lexus LS400 1990-2000 : le summum du luxe fiable et accessible

La Lexus LS400 produite de 1990 à 2000 illustre parfaitement le savoir-faire et le sens du luxe sans compromis de la marque. Née du projet F1 de Toyota visant à dépasser les références européennes et américaines, la LS400 frôle la perfection. Son V8 4.0 1UZ-FE de 250 chevaux et 353 Nm de couple séduit par sa douceur et sa discrétion.

Son châssis innovant à suspensions multibras avec amortissement piloté offre un confort de limousine. L'habitacle regorge de matériaux nobles comme le cuir et le noyer, ainsi que d'équipements high-tech comme le volant à réglages électriques ou le rétroviseur électrochrome.

Avec plus de 300 innovations comme les fixations de panneaux amortis ou les silentblocs spécifiques, la LS400 atteint des sommets de raffinement et de silence. Cerise sur le gâteau, la LS400 est réputée pour son inusable fiabilité, certains exemplaires dépassant le million de kilomètres.

Les LS400 d'occasion se dénichent à partir de 3000€, une aubaine vu la qualité de fabrication. Même les modèles en état concours ne dépassent pas 25 000€, preuve de la décote de cette limousine au style intemporel. La LS400 offre assurément le meilleur rapport prestations/prix/fiabilité du marché, avec une qualité et une longévité sans équivalent.

Endurance record pour une voiture de luxe

Équipements high-tech encore bluffants 20 ans après

Grande disponibilité sur le marché de l'occasion

En conclusion, ces 10 voitures de luxe démontrent qu'il est possible de rouler dans le grand confort sans se ruiner en frais d'entretien. Que vous recherchiez une sportive comme la Porsche 911, une limousine comme la Lexus LS400 ou un cabriolet comme le Mercedes SL, vous trouverez forcément chaussure à votre pied avec un budget limité. Alors n'hésitez plus et offrez-vous le luxe et la sérénité automobile à prix mini !