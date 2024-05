Attention passionnés : Bentley remplace son mythique W12 par un V8 hybride rechargeable de 739 ch !

La fin d'une ère chez Bentley avec le remplacement du légendaire moteur W12 par une nouvelle motorisation V8 hybride rechargeable, promettant des performances encore plus impressionnantes.

Adieu au W12, bonjour à l'hybride

Après des décennies de règne, le célèbre moteur W12 de Bentley tire sa révérence. La marque britannique a annoncé qu'elle remplacerait ce moteur emblématique par un V8 hybride rechargeable doté d'une puissance de 739 chevaux (750 ps), soit 89 chevaux de plus que le modèle Continental GT Speed équipé du W12. Ce nouveau groupe motopropulseur combine robustesse et respect de l'environnement, offrant également un couple impressionnant de quatre chiffres en newtons-mètres, ce qui équivaut à environ 738 lb-ft.

Caractéristiques techniques du nouveau V8

Le futur de Bentley s'annonce électrisant avec l'introduction de ce V8 hybride rechargeable. Bien que la cylindrée exacte n'ait pas encore été divulguée, il est probable qu'il s'agisse d'un 4,0 litres, similaire à ceux qui équipent déjà les modèles Continental GT, Flying Spur, et Bentayga S. Cette motorisation avancée promet une autonomie de 50 miles uniquement sur batterie, permettant de quitter les allées sinueuses des propriétés les plus somptueuses en toute discrétion avant que le moteur ne prenne le relais avec vigueur.

Une transition vers l'électrification

L'adoption de la technologie hybride par Bentley s'inscrit dans une tendance plus large chez les constructeurs de voitures de luxe, qui s'orientent progressivement vers l'électrification pour répondre aux normes environnementales strictes tout en répondant aux attentes élevées de leurs clients en matière de performances et de confort de conduite. Cette transition vers des motorisations plus vertes est un pas important pour l'industrie automobile de luxe.

Réduction notable des émissions de CO2 sans compromis sur la puissance.

Combinaison de la performance traditionnelle de Bentley avec les avantages de l'électrique.

Le crépuscule du W12 et l'avenir chez Bentley

Le W12 n'est pas prêt d'être oublié, ayant propulsé des Bentley pendant deux décennies avec environ 105 000 moteurs produits. Les modèles comme le Mulliner Bacalar, Batur et Batur Convertible, tous haut de gamme et à sept chiffres, marquent la fin glorieuse de cette ère. Ces véhicules ne sont pas seulement des adieux au W12 mais des célébrations de l'ingénierie et du design de Bentley.

L'impact sur les amateurs de Bentley

Pour les puristes de Bentley, ce changement peut sembler mélancolique, mais il représente également une nouvelle ère d'innovation et de respect environnemental. Le V8 hybride rechargeable ne signifie pas la fin des performances extraordinaires associées à Bentley, mais plutôt une évolution vers une technologie plus durable et tout aussi puissante.

Anticipation pour les futurs modèles hybrides et leur impact sur le marché.

Potentiel pour de nouvelles normes de luxe et de performance dans l'ère de l'automobile électrifiée.

En résumé, Bentley évolue avec son temps en adoptant l'hybridation pour son futur moteur V8, tout en préservant l'héritage et les performances qui caractérisent la marque. Cette transition marque non seulement une nouvelle chapitre pour Bentley mais aussi pour le secteur des véhicules de luxe en général, alliant tradition et innovation pour un avenir plus vert et tout aussi excitant.